NASCAR Cup Series Cook Out 400 Results

Saturday
At Richmond Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (10) Joey Logano, Ford, 400 laps, 73 points.
2. (2) Chase Briscoe, Toyota, 400, 52.
3. (23) Austin Cindric, Ford, 400, 48.
4. (14) Denny Hamlin, Toyota, 400, 46.
5. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 400, 38.
6. (30) Kyle Larson, Chevrolet, 400, 31.
7. (8) Christopher Bell, Toyota, 400, 36.
8. (3) Josh Berry, Ford, 400, 40.
9. (5) William Byron, Chevrolet, 400, 30.
10. (25) Alex Bowman, Chevrolet, 400, 27.
11. (32) Tyler Reddick, Toyota, 400, 28.
12. (18) Ross Chastain, Chevrolet, 399, 25.
13. (1) Ryan Blaney, Ford, 399, 40.
14. (31) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 399, 23.
15. (4) Ty Gibbs, Toyota, 399, 22.
16. (20) Daniel Suárez, Chevrolet, 399, 21.
17. (6) Ryan Preece, Ford, 398, 20.
18. (35) Noah Gragson, Ford, 398, 19.
19. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 398, 18.
20. (7) Bubba Wallace, Toyota, 398, 22.
21. (19) Chris Buescher, Ford, 398, 16.
22. (12) John H. Nemechek, Toyota, 398, 15.
23. (33) Austin Hill, Chevrolet, 397, 0.
24. (17) Riley Herbst, Toyota, 397, 13.
25. (11) Connor Zilisch, Chevrolet, 397, 12.
26. (9) Brad Keselowski, Ford, 397, 11.
27. (21) Erik Jones, Toyota, 396, 10.
28. (26) Michael McDowell, Chevrolet, 396, 9.
29. (29) Cole Custer, Chevrolet, 396, 8.
30. (27) Todd Gilliland, Ford, 396, 7.
31. (28) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 396, 6.
32. (34) Ty Dillon, Chevrolet, 394, 5.
33. (15) AJ Allmendinger, Chevrolet, 394, 4.
34. (37) Cody Ware, Chevrolet, 392, 3.
35. (36) Josh Bilicki, Ford, 391, 0.
36. (24) Zane Smith, Ford, 366, 1.
37. (22) Carson Hocevar, Chevrolet, engine, 279, 1.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 98.339 mph.
Time of Race: 3 hours, 3 minutes, 2 seconds.
Margin of Victory: .392 seconds.
Caution Flags: 4 for 31 laps.
Lead Changes: 29 among 10 drivers.
Lap Leaders: R.Blaney 0; C.Briscoe 1-2; R.Blaney 3; C.Briscoe 4-6; R.Blaney 7-31; J.Berry 32; T.Gibbs 33; B.Wallace 34-36; R.Blaney 37-78; C.Briscoe 79-106; R.Blaney 107-124; C.Briscoe 125-171; J.Logano 172-178; D.Hamlin 179; R.Blaney 180-181; J.Logano 182-233; D.Hamlin 234; J.Logano 235-243; C.Briscoe 244-279; K.Larson 280-281; T.Reddick 282-288; C.Briscoe 289-323; J.Logano 324; C.Bell 325-341; C.Briscoe 342-360; J.Logano 361; C.Briscoe 362; D.Hamlin 363; C.Bell 364-375; J.Logano 376-400
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Briscoe, 8 times for 171 laps; J.Logano, 6 times for 95 laps; R.Blaney, 6 times for 88 laps; C.Bell, 2 times for 29 laps; T.Reddick, 1 time for 7 laps; D.Hamlin, 3 times for 3 laps; B.Wallace, 1 time for 3 laps; K.Larson, 1 time for 2 laps; J.Berry, 1 time for 1 lap; T.Gibbs, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 5; D.Hamlin, 4; T.Gibbs, 2; R.Blaney, 2; C.Elliott, 2; S.Van Gisbergen, 2; C.Briscoe, 1; C.Hocevar, 1; D.Suárez, 1; J.Logano, 1.
Top 16 in Points: 1. D.Hamlin, 923; 2. T.Gibbs, 820; 3. R.Blaney, 813; 4. T.Reddick, 803; 5. C.Briscoe, 663; 6. C.Bell, 659; 7. C.Elliott, 657; 8. C.Hocevar, 644; 9. C.Buescher, 637; 10. K.Larson, 629; 11. W.Byron, 600; 12. D.Suárez, 597; 13. J.Logano, 586; 14. B.Wallace, 565; 15. S.Van Gisbergen, 544; 16. A.Cindric, 526.
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NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
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