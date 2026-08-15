NASCAR Craftsman Truck Black’s Tire 250 presented by BTS Rewards Results

Saturday
At Richmond Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Kaden Honeycutt, Toyota, 250 laps, 76 points.
2. (16) Corey Heim, Toyota, 250, 37.
3. (12) Christian Eckes, Chevrolet, 250, 45.
4. (1) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 250, 0.
5. (4) Grant Enfinger, Chevrolet, 250, 48.
6. (21) Jake Garcia, Ford, 250, 32.
7. (3) Chandler Smith, Ford, 250, 40.
8. (13) Tristan McKee, Chevrolet, 250, 31.
9. (14) Giovanni Ruggiero, Toyota, 250, 28.
10. (20) Daniel Hemric, Chevrolet, 250, 30.
11. (10) Tyler Ankrum, Chevrolet, 250, 29.
12. (5) Nick Leitz, Toyota, 250, 30.
13. (22) Tanner Gray, Toyota, 250, 24.
14. (24) Landen Lewis, Chevrolet, 250, 23.
15. (11) Layne Riggs, Ford, 250, 37.
16. (6) Parker Eatmon, Chevrolet, 250, 21.
17. (17) Leland Honeyman, Toyota, 249, 20.
18. (15) Ben Rhodes, Ford, 249, 19.
19. (7) Ty Majeski, Ford, 249, 25.
20. (26) Brenden Queen, RAM, 248, 17.
21. (18) Corey LaJoie, RAM, 248, 16.
22. (25) Cole Butcher, Ford, 247, 15.
23. (8) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 247, 14.
24. (29) Derek Lemke, Ford, 247, 13.
25. (33) Mason Massey, Chevrolet, 247, 12.
26. (27) Dawson Sutton, Chevrolet, 247, 11.
27. (19) Justin Haley, RAM, 247, 10.
28. (31) Connor Hall, Chevrolet, 247, 9.
29. (28) Mini Tyrrell, RAM, 247, 8.
30. (35) Frankie Muniz, Ford, 246, 7.
31. (30) Kris Wright, Chevrolet, 246, 6.
32. (32) Elliott Sadler, RAM, 246, 5.
33. (23) Timmy Hill, Toyota, 246, 4.
34. (34) Spencer Boyd, Chevrolet, 244, 3.
35. (36) Dystany Spurlock, Ford, 239, 2.
36. (9) Stewart Friesen, Toyota, accident, 213, 1.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 93.156 mph.
Time of Race: 2 hours, .0 minutes, 46 seconds.
Margin of Victory: 1.313 seconds.
Caution Flags: 3 for 24 laps.
Lead Changes: 6 among 4 drivers.
Lap Leaders: S.Van Gisbergen 0-2; K.Honeycutt 3-197; G.Enfinger 198-217; K.Honeycutt 218; G.Ruggiero 219; G.Enfinger 220-221; K.Honeycutt 222-250
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Honeycutt, 3 times for 225 laps; G.Enfinger, 2 times for 22 laps; S.Van Gisbergen, 1 time for 2 laps; G.Ruggiero, 1 time for 1 lap.
Wins: L.Riggs, 5; C.Heim, 3; K.Honeycutt, 2; C.Smith, 2; G.Enfinger, 1.
Top 16 in Points: 1. L.Riggs, 753; 2. K.Honeycutt, 692; 3. C.Smith, 603; 4. C.Eckes, 541; 5. G.Ruggiero, 519; 6. T.Majeski, 471; 7. G.Enfinger, 439; 8. B.Rhodes, 427; 9. D.Hemric, 409; 10. T.Ankrum, 394; 11. S.Friesen, 374; 12. J.Garcia, 373; 13. B.Queen, 347; 14. C.Heim, 346; 15. A.Perez De Lara, 345; 16. T.Gray, 335.
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NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
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