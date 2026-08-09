IndyCar Grand Prix of Portland Results

Sunday
At Portland International Raceway
Portland, Ore.
Lap length: 1.964 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Alex Palou, Dallara-Honda, 110 laps, Running.
2. (1) Felix Rosenqvist, Dallara-Honda, 110, Running.
3. (3) Will Power, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
4. (5) Rinus VeeKay, Dallara-Honda, 110, Running.
5. (7) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 110, Running.
6. (4) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 110, Running.
7. (13) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
8. (14) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
9. (25) Christian Lundgaard, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
10. (6) Kyffin Simpson, Dallara-Honda, 110, Running.
11. (17) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
12. (15) David Malukas, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
13. (9) Dennis Hauger, 110, Running.
14. (11) Scott Dixon, Dallara-Honda, 110, Running.
15. (12) Louis Foster, Dallara-Honda, 110, Running.
16. (22) Mick Schumacher, 110, Running.
17. (10) Romain Grosjean, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
18. (16) Nolan Siegel, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
19. (18) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 110, Running.
20. (24) Caio Collet, 109, Running.
21. (21) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 109, Running.
22. (23) Sting Ray Robb, Dallara-Chevrolet, 109, Running.
23. (8) Graham Rahal, Dallara-Honda, 109, Running.
24. (19) Christian Rasmussen, Dallara-Chevrolet, 106, Running.
25. (20) Marcus Armstrong, Dallara-Honda, 33, Did not finish.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 112.661 mph.
Time of Race: 01:55:03.4235.
Margin of Victory: 4.1167 seconds.
Cautions: 1 for 2 laps.
Lead Changes: 9 among 4 drivers.
Lap Leaders: Rosenqvist 1-30, Palou 31, Newgarden 32-36, Palou 37-55, Rosenqvist 56-58, Power 59, Newgarden 60-65, Palou 66-81, Power 82-86, Palou 87.
Points: Palou 510, Kirkwood 400, Malukas 392, Lundgaard 375, O’Ward 355, Rosenqvist 338, Newgarden 335, McLaughlin 321, Ericsson 278, VeeKay 269.
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