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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

August 13, 2026, 1:08 AM

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Hillsboro 5, Eugene 4

Vancouver 2, Tri-City 0

Everett 16, Spokane 2

Wednesday’s Games

Hillsboro 5, Eugene 3

Vancouver 6, Tri-City 3

Everett 6, Spokane 5

Thursday’s Games

Spokane at Everett, 3:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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