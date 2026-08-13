x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Hillsboro 5, Eugene 4 Vancouver 2, Tri-City 0 Everett 16, Spokane 2…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Hillsboro 5, Eugene 4

Vancouver 2, Tri-City 0

Everett 16, Spokane 2

Wednesday’s Games

Hillsboro 5, Eugene 3

Vancouver 6, Tri-City 3

Everett 6, Spokane 5

Thursday’s Games

Spokane at Everett, 3:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

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