x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Eugene 13, Spokane 1 Everett 13, Vancouver 0 Hillsboro 7, Tri-City 2…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Eugene 13, Spokane 1

Everett 13, Vancouver 0

Hillsboro 7, Tri-City 2

Wednesday’s Games

Eugene 5, Spokane 1

Vancouver 6, Everett 3

Hillsboro 10, Tri-City 5

Thursday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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