NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Carolina 1½ 1½ (35½) at ARIZONA College Football Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Carolina
|1½
|1½
|(35½)
|at ARIZONA
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7
|(48½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(59½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(54½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7½
|(48½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(53½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|4
|(50½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|5½
|(59½)
|Memphis
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at RUTGERS
|30½
|30½
|(54½)
|UMass
|at KENNESAW STATE
|21½
|23½
|(53½)
|West Georgia
|at BUFFALO
|27½
|26½
|(48½)
|Albany
|at DELAWARE
|30½
|28½
|(56½)
|Merrimack
|at WAKE FOREST
|22½
|22½
|(49½)
|Akron
|at UCF
|38½
|39½
|(57½)
|Bethune-Cookman
|at GEORGIA TECH
|7½
|7
|(50½)
|Colorado
|at MISSOURI
|50½
|52½
|(60½)
|UAPB
|at MINNESOTA
|43½
|45½
|(51½)
|Eastern Illinois
|at UTAH
|35½
|34½
|(57½)
|Idaho
|at ILLINOIS
|27½
|27½
|(56½)
|UAB
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at BALTIMORE
|-168
|LA Angels
|+142
|at SEATTLE
|-145
|Detroit
|+129
|at BOSTON
|-186
|Chicago White Sox
|+154
|Minnesota
|-120
|at KANSAS CITY
|+100
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MILWAUKEE
|-141
|Pittsburgh
|+117
|at PHILADELPHIA
|-334
|Washington
|+270
|at ATLANTA
|-159
|Miami
|+132
|San Diego
|-113
|at ARIZONA
|-106
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|-174
|Athletics
|+145
|N.Y Mets
|-110
|at CLEVELAND
|-108
|Toronto
|-120
|at CHICAGO CUBS
|+100
Consensus odds provided by Sportradar
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