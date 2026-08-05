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Sports Betting Line

The Associated Press

August 5, 2026, 6:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Carolina (35½) at ARIZONA

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU 7 (48½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (59½) San Jose State
at VIRGINIA (54½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (48½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (53½) Sacramento State
at STANFORD 4 (50½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (59½) Memphis

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at RUTGERS 30½ 30½ (54½) UMass
at KENNESAW STATE 21½ 23½ (53½) West Georgia
at BUFFALO 27½ 26½ (48½) Albany
at DELAWARE 30½ 28½ (56½) Merrimack
at WAKE FOREST 22½ 22½ (49½) Akron
at UCF 38½ 39½ (57½) Bethune-Cookman
at GEORGIA TECH 7 (50½) Colorado
at MISSOURI 50½ 52½ (60½) UAPB
at MINNESOTA 43½ 45½ (51½) Eastern Illinois
at UTAH 35½ 34½ (57½) Idaho
at ILLINOIS 27½ 27½ (56½) UAB

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at BALTIMORE -168 LA Angels +142
at SEATTLE -145 Detroit +129
at BOSTON -186 Chicago White Sox +154
Minnesota -120 at KANSAS CITY +100

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -141 Pittsburgh +117
at PHILADELPHIA -334 Washington +270
at ATLANTA -159 Miami +132
San Diego -113 at ARIZONA -106

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI -174 Athletics +145
N.Y Mets -110 at CLEVELAND -108
Toronto -120 at CHICAGO CUBS +100

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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