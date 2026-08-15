FedEx St. Jude Championship Par Scores

Saturday
At TPC Southwind
Memphis, Tenn.
Purse: $20 million
Yardage: 7,288; Par: 70
Third Round
|Scottie Scheffler
|68-61-68—197
|-13
|Sam Burns
|67-70-62—199
|-11
|Sungjae Im
|66-66-67—199
|-11
|Tommy Fleetwood
|66-68-68—202
|-8
|Jake Knapp
|65-70-67—202
|-8
|Brian Harman
|70-64-69—203
|-7
|Si Woo Kim
|70-68-65—203
|-7
|Hideki Matsuyama
|66-70-67—203
|-7
|Alex Noren
|71-66-66—203
|-7
|Viktor Hovland
|68-64-72—204
|-6
|Tom Kim
|69-72-63—204
|-6
|Kurt Kitayama
|65-73-66—204
|-6
|Patrick Cantlay
|69-66-70—205
|-5
|Wyndham Clark
|69-66-70—205
|-5
|Nicolas Echavarria
|68-66-71—205
|-5
|Chris Gotterup
|66-70-69—205
|-5
|J.T. Poston
|71-68-66—205
|-5
|Adam Scott
|66-70-69—205
|-5
|Matt Fitzpatrick
|70-67-69—206
|-4
|Jordan Spieth
|65-69-72—206
|-4
|Nick Taylor
|69-68-69—206
|-4
|Jacob Bridgeman
|69-70-68—207
|-3
|Pierceson Coody
|71-66-70—207
|-3
|Rickie Fowler
|68-73-66—207
|-3
|Jackson Koivun
|71-70-66—207
|-3
|Maverick McNealy
|68-70-69—207
|-3
|Keith Mitchell
|69-66-72—207
|-3
|Patrick Rodgers
|67-69-71—207
|-3
|Xander Schauffele
|67-72-68—207
|-3
|J.J. Spaun
|71-69-67—207
|-3
|Gary Woodland
|66-71-70—207
|-3
|Ludvig Åberg
|68-65-74—207
|-3
|Bud Cauley
|66-72-70—208
|-2
|Ryan Gerard
|70-70-68—208
|-2
|Harry Hall
|72-68-68—208
|-2
|Russell Henley
|71-70-67—208
|-2
|Alex Smalley
|68-68-72—208
|-2
|Max Homa
|73-67-69—209
|-1
|Aaron Rai
|72-66-71—209
|-1
|Justin Thomas
|70-67-72—209
|-1
|Michael Brennan
|73-70-67—210
|E
|Ryo Hisatsune
|69-70-71—210
|E
|Matti Schmid
|73-70-67—210
|E
|Sam Stevens
|69-71-70—210
|E
|Cameron Young
|69-69-72—210
|E
|Nicolai Højgaard
|73-70-68—211
|+1
|Michael Kim
|65-72-74—211
|+1
|Collin Morikawa
|71-69-71—211
|+1
|Jordan L. Smith
|71-73-67—211
|+1
|Sudarshan Yellamaraju
|70-65-76—211
|+1
|Corey Conners
|71-71-70—212
|+2
|Michael Thorbjornsen
|65-75-72—212
|+2
|Ben Griffin
|73-71-69—213
|+3
|Min Woo Lee
|67-71-75—213
|+3
|Shane Lowry
|69-72-72—213
|+3
|Sepp Straka
|68-73-72—213
|+3
|Ricky Castillo
|72-74-68—214
|+4
|Eric Cole
|72-72-70—214
|+4
|Harris English
|68-75-71—214
|+4
|Aldrich Potgieter
|71-71-72—214
|+4
|Alex Fitzpatrick
|71-74-70—215
|+5
|Matthew McCarty
|73-72-71—216
|+6
|Rory McIlroy
|74-70-72—216
|+6
|Kristoffer Reitan
|72-71-73—216
|+6
|Justin Rose
|73-70-73—216
|+6
|Akshay Bhatia
|72-72-73—217
|+7
|Ryan Fox
|73-73-72—218
|+8
|Sahith Theegala
|69-72-79—220
|+10
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.