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FedEx St. Jude Championship Par Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 6:08 PM

Saturday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Third Round

Scottie Scheffler 68-61-68—197 -13
Sam Burns 67-70-62—199 -11
Sungjae Im 66-66-67—199 -11
Tommy Fleetwood 66-68-68—202 -8
Jake Knapp 65-70-67—202 -8
Brian Harman 70-64-69—203 -7
Si Woo Kim 70-68-65—203 -7
Hideki Matsuyama 66-70-67—203 -7
Alex Noren 71-66-66—203 -7
Viktor Hovland 68-64-72—204 -6
Tom Kim 69-72-63—204 -6
Kurt Kitayama 65-73-66—204 -6
Patrick Cantlay 69-66-70—205 -5
Wyndham Clark 69-66-70—205 -5
Nicolas Echavarria 68-66-71—205 -5
Chris Gotterup 66-70-69—205 -5
J.T. Poston 71-68-66—205 -5
Adam Scott 66-70-69—205 -5
Matt Fitzpatrick 70-67-69—206 -4
Jordan Spieth 65-69-72—206 -4
Nick Taylor 69-68-69—206 -4
Jacob Bridgeman 69-70-68—207 -3
Pierceson Coody 71-66-70—207 -3
Rickie Fowler 68-73-66—207 -3
Jackson Koivun 71-70-66—207 -3
Maverick McNealy 68-70-69—207 -3
Keith Mitchell 69-66-72—207 -3
Patrick Rodgers 67-69-71—207 -3
Xander Schauffele 67-72-68—207 -3
J.J. Spaun 71-69-67—207 -3
Gary Woodland 66-71-70—207 -3
Ludvig Åberg 68-65-74—207 -3
Bud Cauley 66-72-70—208 -2
Ryan Gerard 70-70-68—208 -2
Harry Hall 72-68-68—208 -2
Russell Henley 71-70-67—208 -2
Alex Smalley 68-68-72—208 -2
Max Homa 73-67-69—209 -1
Aaron Rai 72-66-71—209 -1
Justin Thomas 70-67-72—209 -1
Michael Brennan 73-70-67—210 E
Ryo Hisatsune 69-70-71—210 E
Matti Schmid 73-70-67—210 E
Sam Stevens 69-71-70—210 E
Cameron Young 69-69-72—210 E
Nicolai Højgaard 73-70-68—211 +1
Michael Kim 65-72-74—211 +1
Collin Morikawa 71-69-71—211 +1
Jordan L. Smith 71-73-67—211 +1
Sudarshan Yellamaraju 70-65-76—211 +1
Corey Conners 71-71-70—212 +2
Michael Thorbjornsen 65-75-72—212 +2
Ben Griffin 73-71-69—213 +3
Min Woo Lee 67-71-75—213 +3
Shane Lowry 69-72-72—213 +3
Sepp Straka 68-73-72—213 +3
Ricky Castillo 72-74-68—214 +4
Eric Cole 72-72-70—214 +4
Harris English 68-75-71—214 +4
Aldrich Potgieter 71-71-72—214 +4
Alex Fitzpatrick 71-74-70—215 +5
Matthew McCarty 73-72-71—216 +6
Rory McIlroy 74-70-72—216 +6
Kristoffer Reitan 72-71-73—216 +6
Justin Rose 73-70-73—216 +6
Akshay Bhatia 72-72-73—217 +7
Ryan Fox 73-73-72—218 +8
Sahith Theegala 69-72-79—220 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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