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European Tour Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 5:01 PM

Thursday

At Trump International Golf Links

Aberdeen, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,353; Par: 72

First Round

Marcus Kinhult, Sweden 34-33—67
Eliot Baker, England 35-34—69
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-35—69
Félix Mory, France 34-35—69
Andrew Wilson, England 35-34—69
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-34—70
Scott Jamieson, Scotland 35-35—70
Haydn McCullen, England 33-37—70
Keita Nakajima, Japan 35-35—70
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-34—70
Jason Scrivener, Australia 36-34—70
Matthew Southgate, England 33-37—70
Clement Charmasson, France 36-35—71
Andreas Halvorsen, Norway 33-38—71
Matteo Manassero, Italy 34-37—71
Richard Mansell, England 36-35—71
Andy Sullivan, England 38-33—71
Daniel Van Tonder, South Africa 33-38—71
Quim Vidal, Spain 36-35—71
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-36—72
Martin Couvra, France 38-34—72
John Daly II, United States 35-37—72
Grant Forrest, Scotland 34-38—72
Simon Forsström, Sweden 34-38—72
Casey Jarvis, South Africa 35-37—72
Matthew Jordan, England 36-36—72
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 37-35—72
Alexander Levy, France 34-38—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72
Shaun Norris, South Africa 37-35—72
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 37-35—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72
Alvaro Quiros, Spain 34-38—72
Jovan Rebula, South Africa 36-36—72
Patrick Reed, United States 36-36—72
Richard Sterne, South Africa 34-38—72
Sam Bairstow, England 37-36—73
Daniel Brown, England 36-37—73
Davis Bryant, United States 39-34—73
Jens Dantorp, Sweden 37-36—73
Deon Germishuys, South Africa 35-38—73
Tobias Jonsson, Sweden 34-39—73
Sadom Kaewkanjana, Thailand 37-36—73
Maximilian Kieffer, Germany 38-35—73
Junghwan Lee, South Korea 35-38—73
Connor McKinney, Australia 37-36—73
Michael Mjaaseth, Norway 36-37—73
Lukas Nemecz, Austria 35-38—73
Julian Perico, Peru 37-36—73
David Ravetto, France 36-37—73
Shubhankar Sharma, India 36-37—73
Cameron Adam, Scotland 37-37—74
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-38—74
Tom Lewis, England 37-37—74
Yannik Paul, Germany 38-36—74
Matthieu Pavon, France 35-39—74
Maximilian Steinlechner, Austria 35-39—74
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 40-34—74
Euan Walker, Scotland 35-39—74
Fabrizio Zanotti, Paraguay 38-36—74
Marcus Armitage, England 38-37—75
Filippo Celli, Italy 37-38—75
Pablo Ereno Perez, Spain 36-39—75
Ewen Ferguson, Scotland 35-40—75
Joel Girrbach, Switzerland 37-38—75
Gregor Graham, Scotland 38-37—75
Palmer Jackson, United States 36-39—75
Zander Lombard, South Africa 35-40—75
James Morrison, England 35-40—75
Renato Paratore, Italy 38-37—75
Daniel Rodrigues, Portugal 38-37—75
Yuvraj Sandhu, India 38-37—75
Benjamin Schmidt, England 36-39—75
Connor Syme, Scotland 35-40—75
Daniel Young, Scotland 37-38—75
Fred Biondi, Brazil 39-37—76
Sean Crocker, United States 41-35—76
MJ Daffue, South Africa 39-37—76
Joe Dean, England 38-38—76
Manuel Elvira, Spain 37-39—76
Ross Fisher, England 37-39—76
Julien Guerrier, France 37-39—76
Benjamin Hebert, France 41-35—76
Michael Hollick, South Africa 39-37—76
Nathan Kimsey, England 38-38—76
Kazuma Kobori, New Zealand 38-38—76
Joakim Lagergren, Sweden 41-35—76
Pablo Larrazábal, Spain 39-37—76
David Micheluzzi, Australia 38-38—76
Dylan Naidoo, South Africa 39-37—76
Yurav Premlall, South Africa 38-38—76
Johannes Veerman, United States 40-36—76
Simon Zach, Czech Republic 37-39—76
Matthew Baldwin, England 40-37—77
Quentin Debove, France 40-37—77
Calum Fyfe, Scotland 38-39—77
Daniel Gavins, England 40-37—77
Jack Senior, England 38-39—77
Marcel Siem, Germany 38-39—77
Callum Tarren, England 38-39—77
Borja Virto Astudillo, Spain 37-40—77
Yanhan Zhou, China 39-38—77
Jonas Baumgartner, Germany 41-37—78
Jack Buchanan, Australia 39-39—78
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 40-38—78
Martin Laird, Scotland 37-41—78
David Law, Scotland 39-39—78
Paul O’Hara, Scotland 38-40—78
Brandon Robinson-Thompson, England 38-40—78
Hugo Townsend, Sweden 40-38—78
Jorge Campillo, Spain 42-37—79
Rory Franssen, Scotland 41-38—79
Liam Johnston, Scotland 42-37—79
Hao-Tong Li, China 40-39—79
Hunter Logan, United States 39-40—79
Anthony Quayle, Australia 39-40—79
Brandon Stone, South Africa 38-41—79
John Vogelpohl, United States 37-42—79
Joshua Berry, England 43-37—80
Dylan Frittelli, South Africa 39-41—80
Ricardo Gouveia, Portugal 39-41—80
Gavin Green, Malaysia 40-40—80
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-41—80
Robin Williams, South Africa 43-37—80
Sam Locke, Scotland 40-41—81
Tatsunori Shogenji, Japan 38-43—81
Mike Toorop, Netherlands 40-41—81
Steven Brown, England 43-39—82
Barclay Brown, England 43-39—82
Andres Gallegos, Argentina 41-41—82
Ryggs Johnston, United States 39-43—82
Jack Yule, England 40-42—82
Adri Arnaus, Spain 47-36—83
Ryan Peake, Australia 44-40—84
Richard Teder, Estonia 42-43—85
Ryan Van Velzen, South Africa 47-39—86
Eddie Pepperell, England WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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