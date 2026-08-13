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Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 1:44 PM

Thursday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

First Round

Félix Mory, France 31-34—65
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-31—66
Brandon Stone, South Africa 35-31—66
Filippo Celli, Italy 36-31—67
Wenyi Ding, China 33-34—67
Francesco Laporta, Italy 35-32—67
Oliver Lindell, Finland 34-33—67
Freddy Schott, Germany 33-34—67
Jack Buchanan, Australia 34-34—68
Joe Dean, England 34-34—68
Dylan Frittelli, South Africa 35-33—68
David Horsey, England 34-34—68
Matthew Jordan, England 35-33—68
Michael Mjaaseth, Norway 33-35—68
Bubba Watson, United States 34-34—68
Bernd Wiesberger, Austria 33-35—68
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-34—69
Joshua Berry, England 33-36—69
Dan Bradbury, England 34-35—69
Todd Clements, England 34-35—69
Ewen Ferguson, Scotland 33-36—69
Ricardo Gouveia, Portugal 36-33—69
Julien Guerrier, France 35-34—69
Romain Langasque, France 34-35—69
David Law, Scotland 33-36—69
Thorbjørn Olesen, Denmark 34-35—69
Julian Perico, Peru 35-34—69
Antoine Rozner, France 35-34—69
Martin Simonsen, Denmark 35-34—69
Caleb Surratt, United States 35-34—69
Robin Williams, South Africa 35-34—69
Jack Yule, England 33-36—69
Yanhan Zhou, China 37-32—69
Cameron Adam, Scotland 35-35—70
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 34-36—70
Marcus Armitage, England 34-36—70
John Axelsen, Denmark 34-36—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-34—70
MJ Daffue, South Africa 34-36—70
Gregorio De Leo, Italy 36-34—70
Quentin Debove, France 34-36—70
Alejandro Del Rey, Spain 36-34—70
Oihan Guillamoundeguy, France 35-35—70
Marcus Helligkilde, Denmark 35-35—70
Rasmus Højgaard, Denmark 36-34—70
Scott Jamieson, Scotland 35-35—70
Ryggs Johnston, United States 35-35—70
Zander Lombard, South Africa 34-36—70
Joost Luiten, Netherlands 35-35—70
Jacob Skov Olesen, Denmark 37-33—70
David Ravetto, France 37-33—70
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70
Benjamin Schmidt, England 36-34—70
Jason Scrivener, Australia 37-33—70
Jack Senior, England 34-36—70
Marcel Siem, Germany 35-35—70
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-36—70
Andrew Wilson, England 36-34—70
Fred Biondi, Brazil 36-35—71
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-34—71
Kristian Krogh Johannessen, Norway 36-35—71
Tobias Jonsson, Sweden 33-38—71
Nathan Kimsey, England 36-35—71
Mikael Lindberg, Sweden 34-37—71
Per Längfors, Sweden 36-35—71
Connor McKinney, Australia 37-34—71
James Morrison, England 36-35—71
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 36-35—71
Yannik Paul, Germany 36-35—71
Anthony Quayle, Australia 34-37—71
Daniel Rodrigues, Portugal 34-37—71
Andy Sullivan, England 36-35—71
Jeff Winther, Denmark 36-35—71
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71
Sam Bairstow, England 33-39—72
Jonas Baumgartner, Germany 35-37—72
Albin Bergstrom, Sweden 34-38—72
Alexander Björk, Sweden 37-35—72
Jens Dantorp, Sweden 35-37—72
Ross Fisher, England 37-35—72
Simon Forsström, Sweden 36-36—72
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-36—72
Joel Girrbach, Switzerland 37-35—72
Palmer Jackson, United States 35-37—72
Sadom Kaewkanjana, Thailand 35-37—72
Niklas Lemke, Sweden 36-36—72
Edoardo Molinari, Italy 37-35—72
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 39-33—72
Lukas Nemecz, Austria 38-34—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72
Renato Paratore, Italy 36-36—72
Ryan Peake, Australia 37-35—72
Yuvraj Sandhu, India 34-38—72
Herman Wibe Sekne, Norway 35-37—72
Sebastian Soderberg, Sweden 35-37—72
Callum Tarren, England 37-35—72
Darius Van Driel, Netherlands 37-35—72
Quim Vidal, Spain 36-36—72
Daniel Young, Scotland 36-36—72
Anton Albers, Germany 35-38—73
Adri Arnaus, Spain 35-38—73
Matthew Baldwin, England 37-36—73
Clement Charmasson, France 35-38—73
Mats Ege, Norway 38-35—73
Anders Emil Ejlersen, Denmark 36-37—73
Daniel Gavins, England 36-37—73
Jordan Gumberg, United States 38-35—73
Calum Hill, Scotland 36-37—73
August Thor Host, Denmark 34-39—73
Junghwan Lee, South Korea 37-36—73
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 37-36—73
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-37—73
Marcel Schneider, Germany 36-37—73
Maximilian Steinlechner, Austria 36-37—73
Richard Sterne, South Africa 37-36—73
Mike Toorop, Netherlands 37-36—73
Euan Walker, Scotland 37-36—73
Jacob Worm Agerschou, Denmark 36-38—74
Andres Gallegos, Argentina 36-38—74
Benjamin Hebert, France 38-36—74
Angel Hidalgo, Spain 38-36—74
Frederic Lacroix, France 37-37—74
Matteo Manassero, Italy 36-38—74
Yurav Premlall, South Africa 37-37—74
Shubhankar Sharma, India 36-38—74
Henrik Stenson, Sweden 35-39—74
Paul Waring, England 35-39—74
Sean Crocker, United States 37-38—75
Andreas Halvorsen, Norway 38-37—75
Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark 37-38—75
Christian Jacobsen, Denmark 36-39—75
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75
Alexander Levy, France 36-39—75
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-36—75
Tatsunori Shogenji, Japan 37-38—75
Eddie Pepperell, England 37-39—76
Johannes Veerman, United States 38-38—76
Hamish Brown, Denmark 44-33—77
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-40—77
Gavin Green, Malaysia 37-40—77
Dylan Naidoo, South Africa 38-39—77
Hugo Townsend, Sweden 38-39—77
Daniel Van Tonder, South Africa 43-35—78
David Micheluzzi, Australia 40-39—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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