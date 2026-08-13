Live Radio
Home » Sports » Danish Golf Championship Par Scores

Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 13, 2026, 1:44 PM

Thursday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

First Round

Félix Mory, France 31-34—65 -7
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-31—66 -6
Brandon Stone, South Africa 35-31—66 -6
Filippo Celli, Italy 36-31—67 -5
Wenyi Ding, China 33-34—67 -5
Francesco Laporta, Italy 35-32—67 -5
Oliver Lindell, Finland 34-33—67 -5
Freddy Schott, Germany 33-34—67 -5
Jack Buchanan, Australia 34-34—68 -4
Joe Dean, England 34-34—68 -4
Dylan Frittelli, South Africa 35-33—68 -4
David Horsey, England 34-34—68 -4
Matthew Jordan, England 35-33—68 -4
Michael Mjaaseth, Norway 33-35—68 -4
Bubba Watson, United States 34-34—68 -4
Bernd Wiesberger, Austria 33-35—68 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-34—69 -3
Joshua Berry, England 33-36—69 -3
Dan Bradbury, England 34-35—69 -3
Todd Clements, England 34-35—69 -3
Ewen Ferguson, Scotland 33-36—69 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 36-33—69 -3
Julien Guerrier, France 35-34—69 -3
Romain Langasque, France 34-35—69 -3
David Law, Scotland 33-36—69 -3
Thorbjørn Olesen, Denmark 34-35—69 -3
Julian Perico, Peru 35-34—69 -3
Antoine Rozner, France 35-34—69 -3
Martin Simonsen, Denmark 35-34—69 -3
Caleb Surratt, United States 35-34—69 -3
Robin Williams, South Africa 35-34—69 -3
Jack Yule, England 33-36—69 -3
Yanhan Zhou, China 37-32—69 -3
Cameron Adam, Scotland 35-35—70 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 34-36—70 -2
Marcus Armitage, England 34-36—70 -2
John Axelsen, Denmark 34-36—70 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 36-34—70 -2
MJ Daffue, South Africa 34-36—70 -2
Gregorio De Leo, Italy 36-34—70 -2
Quentin Debove, France 34-36—70 -2
Alejandro Del Rey, Spain 36-34—70 -2
Oihan Guillamoundeguy, France 35-35—70 -2
Marcus Helligkilde, Denmark 35-35—70 -2
Rasmus Højgaard, Denmark 36-34—70 -2
Scott Jamieson, Scotland 35-35—70 -2
Ryggs Johnston, United States 35-35—70 -2
Zander Lombard, South Africa 34-36—70 -2
Joost Luiten, Netherlands 35-35—70 -2
Jacob Skov Olesen, Denmark 37-33—70 -2
David Ravetto, France 37-33—70 -2
Brandon Robinson-Thompson, England 33-37—70 -2
Benjamin Schmidt, England 36-34—70 -2
Jason Scrivener, Australia 37-33—70 -2
Jack Senior, England 34-36—70 -2
Marcel Siem, Germany 35-35—70 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-36—70 -2
Andrew Wilson, England 36-34—70 -2
Fred Biondi, Brazil 36-35—71 -1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-34—71 -1
Kristian Krogh Johannessen, Norway 36-35—71 -1
Tobias Jonsson, Sweden 33-38—71 -1
Nathan Kimsey, England 36-35—71 -1
Mikael Lindberg, Sweden 34-37—71 -1
Per Längfors, Sweden 36-35—71 -1
Connor McKinney, Australia 37-34—71 -1
James Morrison, England 36-35—71 -1
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 36-35—71 -1
Yannik Paul, Germany 36-35—71 -1
Anthony Quayle, Australia 34-37—71 -1
Daniel Rodrigues, Portugal 34-37—71 -1
Andy Sullivan, England 36-35—71 -1
Jeff Winther, Denmark 36-35—71 -1
Fabrizio Zanotti, Paraguay 36-35—71 -1
Sam Bairstow, England 33-39—72 E
Jonas Baumgartner, Germany 35-37—72 E
Albin Bergstrom, Sweden 34-38—72 E
Alexander Björk, Sweden 37-35—72 E
Jens Dantorp, Sweden 35-37—72 E
Ross Fisher, England 37-35—72 E
Simon Forsström, Sweden 36-36—72 E
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-36—72 E
Joel Girrbach, Switzerland 37-35—72 E
Palmer Jackson, United States 35-37—72 E
Sadom Kaewkanjana, Thailand 35-37—72 E
Niklas Lemke, Sweden 36-36—72 E
Edoardo Molinari, Italy 37-35—72 E
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 39-33—72 E
Lukas Nemecz, Austria 38-34—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72 E
Renato Paratore, Italy 36-36—72 E
Ryan Peake, Australia 37-35—72 E
Yuvraj Sandhu, India 34-38—72 E
Herman Wibe Sekne, Norway 35-37—72 E
Sebastian Soderberg, Sweden 35-37—72 E
Callum Tarren, England 37-35—72 E
Darius Van Driel, Netherlands 37-35—72 E
Quim Vidal, Spain 36-36—72 E
Daniel Young, Scotland 36-36—72 E
Anton Albers, Germany 35-38—73 +1
Adri Arnaus, Spain 35-38—73 +1
Matthew Baldwin, England 37-36—73 +1
Clement Charmasson, France 35-38—73 +1
Mats Ege, Norway 38-35—73 +1
Anders Emil Ejlersen, Denmark 36-37—73 +1
Daniel Gavins, England 36-37—73 +1
Jordan Gumberg, United States 38-35—73 +1
Calum Hill, Scotland 36-37—73 +1
August Thor Host, Denmark 34-39—73 +1
Junghwan Lee, South Korea 37-36—73 +1
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 37-36—73 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-37—73 +1
Marcel Schneider, Germany 36-37—73 +1
Maximilian Steinlechner, Austria 36-37—73 +1
Richard Sterne, South Africa 37-36—73 +1
Mike Toorop, Netherlands 37-36—73 +1
Euan Walker, Scotland 37-36—73 +1
Jacob Worm Agerschou, Denmark 36-38—74 +2
Andres Gallegos, Argentina 36-38—74 +2
Benjamin Hebert, France 38-36—74 +2
Angel Hidalgo, Spain 38-36—74 +2
Frederic Lacroix, France 37-37—74 +2
Matteo Manassero, Italy 36-38—74 +2
Yurav Premlall, South Africa 37-37—74 +2
Shubhankar Sharma, India 36-38—74 +2
Henrik Stenson, Sweden 35-39—74 +2
Paul Waring, England 35-39—74 +2
Sean Crocker, United States 37-38—75 +3
Andreas Halvorsen, Norway 38-37—75 +3
Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark 37-38—75 +3
Christian Jacobsen, Denmark 36-39—75 +3
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75 +3
Alexander Levy, France 36-39—75 +3
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-36—75 +3
Tatsunori Shogenji, Japan 37-38—75 +3
Eddie Pepperell, England 37-39—76 +4
Johannes Veerman, United States 38-38—76 +4
Hamish Brown, Denmark 44-33—77 +5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-40—77 +5
Gavin Green, Malaysia 37-40—77 +5
Dylan Naidoo, South Africa 38-39—77 +5
Hugo Townsend, Sweden 38-39—77 +5
Daniel Van Tonder, South Africa 43-35—78 +6
David Micheluzzi, Australia 40-39—79 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up