Danish Golf Championship Par Scores

Thursday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
First Round
|Félix Mory, France
|31-34—65
|-7
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|35-31—66
|-6
|Brandon Stone, South Africa
|35-31—66
|-6
|Filippo Celli, Italy
|36-31—67
|-5
|Wenyi Ding, China
|33-34—67
|-5
|Francesco Laporta, Italy
|35-32—67
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|34-33—67
|-5
|Freddy Schott, Germany
|33-34—67
|-5
|Jack Buchanan, Australia
|34-34—68
|-4
|Joe Dean, England
|34-34—68
|-4
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-33—68
|-4
|David Horsey, England
|34-34—68
|-4
|Matthew Jordan, England
|35-33—68
|-4
|Michael Mjaaseth, Norway
|33-35—68
|-4
|Bubba Watson, United States
|34-34—68
|-4
|Bernd Wiesberger, Austria
|33-35—68
|-4
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-34—69
|-3
|Joshua Berry, England
|33-36—69
|-3
|Dan Bradbury, England
|34-35—69
|-3
|Todd Clements, England
|34-35—69
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|33-36—69
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-33—69
|-3
|Julien Guerrier, France
|35-34—69
|-3
|Romain Langasque, France
|34-35—69
|-3
|David Law, Scotland
|33-36—69
|-3
|Thorbjørn Olesen, Denmark
|34-35—69
|-3
|Julian Perico, Peru
|35-34—69
|-3
|Antoine Rozner, France
|35-34—69
|-3
|Martin Simonsen, Denmark
|35-34—69
|-3
|Caleb Surratt, United States
|35-34—69
|-3
|Robin Williams, South Africa
|35-34—69
|-3
|Jack Yule, England
|33-36—69
|-3
|Yanhan Zhou, China
|37-32—69
|-3
|Cameron Adam, Scotland
|35-35—70
|-2
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|34-36—70
|-2
|Marcus Armitage, England
|34-36—70
|-2
|John Axelsen, Denmark
|34-36—70
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|36-34—70
|-2
|MJ Daffue, South Africa
|34-36—70
|-2
|Gregorio De Leo, Italy
|36-34—70
|-2
|Quentin Debove, France
|34-36—70
|-2
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-34—70
|-2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|35-35—70
|-2
|Marcus Helligkilde, Denmark
|35-35—70
|-2
|Rasmus Højgaard, Denmark
|36-34—70
|-2
|Scott Jamieson, Scotland
|35-35—70
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|35-35—70
|-2
|Zander Lombard, South Africa
|34-36—70
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|35-35—70
|-2
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|37-33—70
|-2
|David Ravetto, France
|37-33—70
|-2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|33-37—70
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|36-34—70
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|37-33—70
|-2
|Jack Senior, England
|34-36—70
|-2
|Marcel Siem, Germany
|35-35—70
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-36—70
|-2
|Andrew Wilson, England
|36-34—70
|-2
|Fred Biondi, Brazil
|36-35—71
|-1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-34—71
|-1
|Kristian Krogh Johannessen, Norway
|36-35—71
|-1
|Tobias Jonsson, Sweden
|33-38—71
|-1
|Nathan Kimsey, England
|36-35—71
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden
|34-37—71
|-1
|Per Längfors, Sweden
|36-35—71
|-1
|Connor McKinney, Australia
|37-34—71
|-1
|James Morrison, England
|36-35—71
|-1
|Niklas Nørgaard Møller, Denmark
|36-35—71
|-1
|Yannik Paul, Germany
|36-35—71
|-1
|Anthony Quayle, Australia
|34-37—71
|-1
|Daniel Rodrigues, Portugal
|34-37—71
|-1
|Andy Sullivan, England
|36-35—71
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|36-35—71
|-1
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|36-35—71
|-1
|Sam Bairstow, England
|33-39—72
|E
|Jonas Baumgartner, Germany
|35-37—72
|E
|Albin Bergstrom, Sweden
|34-38—72
|E
|Alexander Björk, Sweden
|37-35—72
|E
|Jens Dantorp, Sweden
|35-37—72
|E
|Ross Fisher, England
|37-35—72
|E
|Simon Forsström, Sweden
|36-36—72
|E
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-36—72
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|37-35—72
|E
|Palmer Jackson, United States
|35-37—72
|E
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|35-37—72
|E
|Niklas Lemke, Sweden
|36-36—72
|E
|Edoardo Molinari, Italy
|37-35—72
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|39-33—72
|E
|Lukas Nemecz, Austria
|38-34—72
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-36—72
|E
|Renato Paratore, Italy
|36-36—72
|E
|Ryan Peake, Australia
|37-35—72
|E
|Yuvraj Sandhu, India
|34-38—72
|E
|Herman Wibe Sekne, Norway
|35-37—72
|E
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-37—72
|E
|Callum Tarren, England
|37-35—72
|E
|Darius Van Driel, Netherlands
|37-35—72
|E
|Quim Vidal, Spain
|36-36—72
|E
|Daniel Young, Scotland
|36-36—72
|E
|Anton Albers, Germany
|35-38—73
|+1
|Adri Arnaus, Spain
|35-38—73
|+1
|Matthew Baldwin, England
|37-36—73
|+1
|Clement Charmasson, France
|35-38—73
|+1
|Mats Ege, Norway
|38-35—73
|+1
|Anders Emil Ejlersen, Denmark
|36-37—73
|+1
|Daniel Gavins, England
|36-37—73
|+1
|Jordan Gumberg, United States
|38-35—73
|+1
|Calum Hill, Scotland
|36-37—73
|+1
|August Thor Host, Denmark
|34-39—73
|+1
|Junghwan Lee, South Korea
|37-36—73
|+1
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|37-36—73
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-37—73
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|36-37—73
|+1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|36-37—73
|+1
|Richard Sterne, South Africa
|37-36—73
|+1
|Mike Toorop, Netherlands
|37-36—73
|+1
|Euan Walker, Scotland
|37-36—73
|+1
|Jacob Worm Agerschou, Denmark
|36-38—74
|+2
|Andres Gallegos, Argentina
|36-38—74
|+2
|Benjamin Hebert, France
|38-36—74
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|38-36—74
|+2
|Frederic Lacroix, France
|37-37—74
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|36-38—74
|+2
|Yurav Premlall, South Africa
|37-37—74
|+2
|Shubhankar Sharma, India
|36-38—74
|+2
|Henrik Stenson, Sweden
|35-39—74
|+2
|Paul Waring, England
|35-39—74
|+2
|Sean Crocker, United States
|37-38—75
|+3
|Andreas Halvorsen, Norway
|38-37—75
|+3
|Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark
|37-38—75
|+3
|Christian Jacobsen, Denmark
|36-39—75
|+3
|Jeong-Weon Ko, France
|36-39—75
|+3
|Alexander Levy, France
|36-39—75
|+3
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-36—75
|+3
|Tatsunori Shogenji, Japan
|37-38—75
|+3
|Eddie Pepperell, England
|37-39—76
|+4
|Johannes Veerman, United States
|38-38—76
|+4
|Hamish Brown, Denmark
|44-33—77
|+5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|37-40—77
|+5
|Gavin Green, Malaysia
|37-40—77
|+5
|Dylan Naidoo, South Africa
|38-39—77
|+5
|Hugo Townsend, Sweden
|38-39—77
|+5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|43-35—78
|+6
|David Micheluzzi, Australia
|40-39—79
|+7
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