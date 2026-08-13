2026-27 NBA schedule by date with national TV listings

All Times Eastern
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Tuesday, Oct. 20
Boston at Detroit, 3 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at New York, 7 p.m. (NBC/Peacock)
Oklahoma City at San Antonio, 9:30 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Oct. 21
Atlanta at Orlando, 7 p.m.
Milwaukee at Washington, 7 p.m.
Minnesota at Miami, 7:30 p.m. (ESPN)
Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at Toronto, 7:30 p.m.
Utah at Memphis, 8 p.m.
Indiana at New Orleans, 8 p.m.
Dallas at Houston, 8:30 p.m.
Golden State at LA Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Phoenix at Portland, 10 p.m.
Sacramento at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Oct. 22
Cleveland at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)
Denver at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)
Friday, Oct. 23
New York at Boston, 7 p.m. (Prime)
Atlanta at Charlotte, 7 p.m.
Dallas at Indiana, 7 p.m.
Minnesota at Orlando, 7 p.m.
Toronto at Washington, 7 p.m.
Detroit at Miami, 8 p.m.
Chicago at Milwaukee, 8 p.m.
Houston vs. San Antonio at Austin, Texas, 9:30 p.m. (Prime)
New Orleans at Utah, 9:30 p.m.
Memphis at Golden State, 10 p.m.
LA Clippers at LA Lakers, 10 p.m.
Portland at Sacramento, 10 p.m.
Saturday, Oct. 24
Miami at Charlotte, 6 p.m.
Brooklyn at Cleveland, 7:30 p.m.
Milwaukee at Philadelphia, 7:30 p.m.
Houston at Atlanta, 8 p.m.
Washington at Chicago, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8 p.m.
New Orleans at Denver, 9 p.m.
Golden State at Phoenix, 10 p.m.
Sunday, Oct. 25
LA Lakers at Utah, 5 p.m.
Indiana at Brooklyn, 6 p.m.
Orlando at New York, 7 p.m.
Toronto at Minnesota, 7 p.m.
LA Clippers at Oklahoma City, 7 p.m.
Detroit at Philadelphia, 7:30 p.m.
Memphis at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Oct. 26
Washington at Charlotte, 7 p.m.
Minnesota at Cleveland, 7 p.m.
Chicago at Boston, 7:30 p.m.
Dallas at Miami, 7:30 p.m.
Indiana at Milwaukee, 8 p.m.
Phoenix at Oklahoma City, 8 p.m.
Atlanta at Houston, 8:30 p.m.
Memphis at Utah, 9 p.m.
Golden State at Denver, 10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, Oct. 27
Brooklyn at Boston, 7:30 p.m.
Detroit at New York, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Sacramento at San Antonio, 8 p.m.
Portland at LA Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Oct. 28
Miami at Atlanta, 7 p.m.
Washington at Cleveland, 7 p.m.
Charlotte at Detroit, 7 p.m.
Philadelphia at Indiana, 7 p.m. (ESPN)
Orlando at Toronto, 7:30 p.m.
New York at Chicago, 8 p.m.
Houston at Milwaukee, 8 p.m.
Golden State at Minnesota, 8 p.m.
Denver at New Orleans, 8 p.m.
San Antonio at Utah, 9 p.m.
Oklahoma City at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
LA Lakers at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Oct. 29
Cleveland at Atlanta, 7 p.m.
Sacramento at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at Portland, 10 p.m.
Friday, Oct. 30
Charlotte at Washington (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Chicago at Boston (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Detroit at Brooklyn (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
New York at Philadelphia (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m. (Prime)
Orlando at Toronto (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Indiana at Miami (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Houston at Dallas (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
LA Clippers at Minnesota (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
LA Lakers at Golden State (NBA Cup Group Play), 10 p.m. (Prime)
Denver at Phoenix (NBA Cup Group Play), 10 p.m.
Saturday, Oct. 31
Portland at Utah, 3 p.m.
Philadelphia at Charlotte, 6 p.m.
Atlanta at New Orleans, 7 p.m.
Sacramento at Memphis, 8 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 8 p.m.
Minnesota at San Antonio, 8 p.m.
Oklahoma City at Houston, 8:30 p.m.
Sunday, Nov. 1
Boston at Orlando, 3:30 p.m.
Brooklyn at Indiana, 5 p.m.
LA Clippers at Golden State, 8:30 p.m.
Toronto at LA Lakers, 9 p.m.
Monday, Nov. 2
Oklahoma City at Cleveland, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Detroit at Charlotte, 7:30 p.m.
Atlanta at Indiana, 7:30 p.m.
Brooklyn at New York, 7:30 p.m.
Washington at Orlando, 7:30 p.m.
Chicago at Philadelphia, 7:30 p.m.
Sacramento at Dallas, 8 p.m.
New Orleans at Memphis, 8 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 8 p.m.
Boston at Houston, 8:30 p.m.
Utah at San Antonio, 8:30 p.m.
Portland at Denver, 9 p.m.
Phoenix at Golden State, 10 p.m.
Toronto at LA Clippers, 10 p.m.
Miami at LA Lakers, 10 p.m.
Wednesday, Nov. 4
Philadelphia at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
Atlanta at Washington, 7 p.m.
Milwaukee at Boston, 7:30 p.m.
Charlotte at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at New York, 7:30 p.m.
Indiana at Memphis, 8 p.m.
Utah at New Orleans, 8 p.m.
Cleveland at Oklahoma City, 8 p.m.
Minnesota at Houston, 8:30 p.m.
Toronto at Denver, 9 p.m.
Portland at Phoenix, 9 p.m.
Dallas at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)
LA Lakers at Sacramento, 10 p.m.
Miami at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Nov. 5
Orlando at Phoenix, 9 p.m.
Miami at Golden State, 10 p.m.
Friday, Nov. 6
Washington at Atlanta (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Boston at Charlotte (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Philadelphia at Cleveland (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m. (Prime)
Utah at Dallas (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Oklahoma City at Memphis (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Toronto at Milwaukee (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Minnesota at New Orleans (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Portland at LA Lakers (NBA Cup Group Play), 10 p.m. (Prime)
San Antonio at Sacramento (NBA Cup Group Play), 10 p.m.
Saturday, Nov. 7
Denver vs. Indiana at Mexico City, 5 p.m.
Brooklyn at Atlanta, 7:30 p.m.
New York at Cleveland, 8 p.m.
Washington at Oklahoma City, 8 p.m.
Orlando at Golden State, 8:30 p.m.
Houston at Phoenix, 9 p.m.
San Antonio at Portland, 10 p.m.
Sunday, Nov. 8
Philadelphia at Chicago, 3:30 p.m.
LA Lakers at Detroit, 6 p.m.
Utah at Minnesota, 7 p.m.
Brooklyn at Dallas, 7:30 p.m.
Boston at Milwaukee, 8 p.m.
New Orleans at LA Clippers, 9 p.m.
Miami at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Nov. 9
LA Lakers at Atlanta, 7 p.m.
Cleveland at Charlotte, 7 p.m.
Washington at Detroit, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Memphis at Toronto, 7:30 p.m.
Indiana at Dallas, 8 p.m.
Denver at Houston, 8:30 p.m.
San Antonio at Phoenix, 9 p.m.
New Orleans at Golden State, 10 p.m.
Tuesday, Nov. 10
Milwaukee at New York, 7:30 p.m.
Boston at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
LA Clippers at Phoenix, 9 p.m.
Miami at Utah, 9 p.m.
Orlando at Sacramento, 10 p.m.
Oklahoma City at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 11
Washington at Indiana, 7 p.m.
Cleveland at New York, 7 p.m. (ESPN)
Boston at Toronto, 7 p.m.
San Antonio at Chicago, 8 p.m.
Denver at Memphis, 8 p.m.
LA Lakers at Milwaukee, 8 p.m.
Brooklyn at New Orleans, 8 p.m.
Orlando at Utah, 9 p.m.
Golden State at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Oklahoma City at Portland, 10 p.m.
Thursday, Nov. 12
Toronto at Philadelphia, 7 p.m.
Detroit at Washington, 7 p.m.
Dallas at Minnesota, 8 p.m.
Charlotte at Phoenix, 9 p.m.
Friday, Nov. 13
New York at Indiana (NBA Cup Group Play), 7 p.m. (Prime)
Milwaukee at Orlando (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Cleveland at Miami (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Atlanta at Chicago (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Memphis at New Orleans (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Utah at Houston (NBA Cup Group Play), 8:30 p.m.
Golden State at San Antonio (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m. (Prime)
Portland at Sacramento (NBA Cup Group Play), 10 p.m.
Oklahoma City at LA Clippers (NBA Cup Group Play), 10:30 p.m.
Saturday, Nov. 14
Denver at New Orleans, 7 p.m.
Dallas at Cleveland, 7:30 p.m.
Detroit at Miami, 8 p.m.
Brooklyn at Memphis, 8 p.m.
Chicago at Minnesota, 8 p.m.
Sunday, Nov. 15
Indiana at Philadelphia, 1 p.m.
LA Lakers at Phoenix, 4 p.m.
Charlotte at LA Clippers, 4:30 p.m.
San Antonio at Utah, 5 p.m.
Dallas at Boston, 6 p.m.
New York at Toronto, 6 p.m.
Houston at Washington, 7 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 8 p.m.
Oklahoma City at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Nov. 16
Orlando at Boston, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Chicago at Cleveland, 7 p.m.
Memphis at Washington, 7 p.m.
Philadelphia at Brooklyn, 7:30 p.m.
Houston at Miami, 7:30 p.m.
Portland at Minnesota, 8 p.m.
Golden State at New Orleans, 8 p.m.
Phoenix at Denver, 9 p.m.
Tuesday, Nov. 17
New York at Toronto, 7:30 p.m.
Portland at Minnesota, 8 p.m.
Detroit at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Charlotte at LA Lakers, 10 p.m.
Utah at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 18
Memphis at Cleveland, 7 p.m.
Houston at Indiana, 7 p.m.
Milwaukee at Miami, 7 p.m. (ESPN)
Philadelphia at Orlando, 7 p.m.
Chicago at Brooklyn, 7:30 p.m.
Washington at Toronto, 7:30 p.m.
Detroit at New Orleans, 8 p.m.
Atlanta at Oklahoma City, 8 p.m.
Boston at Denver, 9 p.m.
Golden State at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
Utah at LA Lakers, 10 p.m.
Phoenix at Sacramento, 10 p.m.
Thursday, Nov. 19
Golden State at Memphis, 8 p.m.
Portland at Milwaukee, 8 p.m.
New York at Minnesota, 8 p.m.
LA Clippers at San Antonio, 8 p.m.
Friday, Nov. 20
Charlotte at Atlanta (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Orlando at Brooklyn (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Indiana at Cleveland (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Toronto at Detroit (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m. (Prime)
Washington at Chicago (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
New Orleans at Oklahoma City (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Phoenix at Utah (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m.
Houston at Denver (NBA Cup Group Play), 10 p.m. (Prime)
Sacramento at LA Lakers (NBA Cup Group Play), 10 p.m.
Saturday, Nov. 21
Milwaukee at Philadelphia, 1 p.m.
Portland at New York, 7:30 p.m.
LA Clippers at Dallas, 8 p.m.
Memphis at Minnesota, 8 p.m.
New Orleans at San Antonio, 8 p.m.
Boston at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, Nov. 22
Detroit at Atlanta, 3:30 p.m.
Oklahoma City at Miami, 6 p.m.
Orlando at Washington, 7 p.m.
Denver at Chicago, 7 p.m.
Dallas at Utah, 7 p.m.
Indiana at New York, 8 p.m.
Boston at Golden State, 8:30 p.m.
Monday, Nov. 23
Memphis at Charlotte, 7 p.m.
Portland at Philadelphia, 7 p.m.
Oklahoma City at Indiana, 7:30 p.m.
Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.
Brooklyn at Minnesota, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Cleveland at Chicago, 8 p.m.
Phoenix at New Orleans, 8 p.m.
LA Clippers at Houston, 8:30 p.m.
Utah at LA Lakers, 10 p.m.
San Antonio at Sacramento, 10 p.m.
Tuesday, Nov. 24
Detroit at Orlando (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Boston at Washington (NBA Cup Group Play), 8 p.m. (NBC/Peacock)
Dallas at Denver (NBA Cup Group Play), 10 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Nov. 25
Miami at Philadelphia (NBA Cup Group Play), 5 p.m. (ESPN)
Chicago at Charlotte (NBA Cup Group Play), 7 p.m.
Cleveland at New York (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Minnesota at Oklahoma City (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m. (ESPN)
LA Clippers at Memphis (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Brooklyn at Milwaukee (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Phoenix at Houston (NBA Cup Group Play), 8:30 p.m.
Sacramento at Golden State (NBA Cup Group Play), 10 p.m.
San Antonio at Portland (NBA Cup Group Play), 10 p.m. (ESPN)
Friday, Nov. 27
Miami at New York (NBA Cup Group Play), 7 p.m. (Prime)
Milwaukee at Detroit (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Philadelphia at Indiana (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Brooklyn at Toronto (NBA Cup Group Play), 7:30 p.m.
Atlanta at Boston (NBA Cup Group Play), 8 p.m.
Memphis at Minnesota (NBA Cup Group Play), 8:30 p.m.
Dallas at Phoenix (NBA Cup Group Play), 9 p.m.
LA Lakers at San Antonio (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m. (Prime)
Denver at Utah (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m.
New Orleans at LA Clippers (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m.
Golden State at Portland (NBA Cup Group Play), 9:30 p.m.
Saturday, Nov. 28
Orlando at Washington, 5 p.m.
Brooklyn at Charlotte, 6 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
Oklahoma City at Milwaukee, 8 p.m.
Philadelphia at Houston, 8:30 p.m.
Sunday, Nov. 29
LA Lakers at Memphis, 4 p.m.
Boston at San Antonio, 4 p.m.
Phoenix at Utah, 5 p.m.
Miami at Cleveland, 6 p.m.
Orlando at Detroit, 6 p.m.
Atlanta at New York, 6 p.m.
Denver at Toronto, 6 p.m.
New Orleans at Portland, 6 p.m.
LA Clippers at Golden State, 8:30 p.m.
Minnesota at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Nov. 30
Washington at Charlotte, 7 p.m.
Denver at Detroit, 7 p.m.
Oklahoma City at Brooklyn, 7:30 p.m.
LA Lakers at Houston, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Boston at Dallas, 8 p.m.
San Antonio at Milwaukee, 8 p.m.
New Orleans at Sacramento, 10 p.m.
Tuesday, Dec. 1
Indiana at Cleveland, 7 p.m.
Memphis at Philadelphia, 7 p.m.
Atlanta at Miami, 7:30 p.m.
New York at Chicago, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Houston, 8:30 p.m.
LA Clippers at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at Portland, 10 p.m.
Utah at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 2
Memphis at Detroit, 7 p.m.
Denver at Philadelphia, 7 p.m.
Charlotte at Boston, 7:30 p.m.
Orlando at Dallas, 8 p.m.
New York at Milwaukee, 8 p.m.
LA Lakers at New Orleans, 8 p.m.
Brooklyn at Oklahoma City, 8 p.m.
Sacramento at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Dec. 3
Indiana at Atlanta, 7 p.m.
Washington at Miami, 7:30 p.m.
Cleveland at Chicago, 8 p.m.
Toronto at San Antonio, 8 p.m.
Utah at Portland, 10 p.m.
Saturday, Dec. 12
Milwaukee at Memphis, 5 p.m.
Charlotte at Washington, 7 p.m.
Orlando at Philadelphia, 7:30 p.m.
Golden State at Cleveland, 8 p.m.
New York at Miami, 8:30 p.m. (ABC)
Minnesota at Phoenix, 9 p.m.
Denver at Utah, 9:30 p.m.
Atlanta at Portland, 10 p.m.
Sunday, Dec. 13
Boston at Brooklyn, 3 p.m.
Toronto at Oklahoma City, 3:30 p.m.
Detroit at Indiana, 5 p.m.
Houston at Chicago, 6 p.m.
LA Clippers at San Antonio, 7 p.m.
New Orleans at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Dec. 14
Toronto at Charlotte, 7 p.m.
Brooklyn at Detroit, 7 p.m.
Philadelphia at Orlando, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Washington at Boston, 7:30 p.m.
Miami at Chicago, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas, 8 p.m.
Golden State at Memphis, 8 p.m.
New York at Houston, 8:30 p.m.
Atlanta at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at Utah, 9 p.m.
New Orleans at LA Lakers, 10 p.m.
Tuesday, Dec. 15
San Antonio at Cleveland, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Denver at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 16
Washington at Boston, 7 p.m. (ESPN)
LA Clippers at Charlotte, 7 p.m.
Phoenix at Detroit, 7 p.m.
Golden State at Indiana, 7 p.m.
Cleveland at Orlando, 7 p.m.
Dallas at Brooklyn, 7:30 p.m.
San Antonio at Toronto, 7:30 p.m.
Utah at Chicago, 8 p.m.
Miami at Memphis, 8 p.m.
New York at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at Houston, 8:30 p.m.
LA Lakers at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Thursday, Dec. 17
Portland at Indiana, 7 p.m.
Dallas at Philadelphia, 7 p.m.
Atlanta at Denver, 9 p.m.
Friday, Dec. 18
Oklahoma City at Charlotte, 7 p.m.
LA Clippers at Miami, 7 p.m. (Prime)
New York at Washington, 7 p.m.
Utah at Boston, 7:30 p.m.
Orlando at Brooklyn, 7:30 p.m.
Cleveland at Detroit, 7:30 p.m.
Golden State at Toronto, 7:30 p.m.
Houston at Memphis, 8 p.m.
Phoenix at Milwaukee, 8 p.m.
LA Lakers at Minnesota, 8 p.m.
Sacramento at New Orleans, 8 p.m.
Chicago at San Antonio, 8 p.m.
Saturday, Dec. 19
Portland at Charlotte, 6 p.m.
Orlando at Atlanta, 7 p.m.
Chicago at Dallas, 8 p.m.
LA Lakers at Denver, 9 p.m.
Sunday, Dec. 20
Washington at Brooklyn, 3 p.m.
Houston at Toronto, 3:30 p.m.
Phoenix at Memphis, 4 p.m.
Utah at Cleveland, 6 p.m.
Sacramento at Miami, 6 p.m.
Oklahoma City at Atlanta, 7 p.m.
San Antonio at New Orleans, 7 p.m.
Detroit at Boston, 8 p.m.
Golden State at Milwaukee, 8 p.m.
Indiana at LA Clippers, 10 p.m.
Monday, Dec. 21
Philadelphia at Charlotte, 7 p.m.
New York at Cleveland, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Sacramento at Orlando, 7 p.m.
Portland at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at Miami, 7:30 p.m.
Phoenix at Minnesota, 8 p.m.
Memphis at New Orleans, 8 p.m.
Milwaukee at San Antonio, 8 p.m.
Indiana at LA Lakers, 10 p.m.
Denver at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Dec. 22
Toronto at Washington, 7 p.m.
Detroit at Oklahoma City, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Dallas at Golden State, 10:30 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 23
Detroit at Atlanta, 7 p.m.
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Cleveland at Washington, 7 p.m.
Portland at Boston, 7:30 p.m.
San Antonio at Brooklyn, 7:30 p.m.
Chicago at Miami, 7:30 p.m.
Utah at New York, 7:30 p.m.
Houston at Philadelphia, 7:30 p.m. (Prime)
Toronto at Memphis, 8 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 8 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Indiana at Phoenix, 9 p.m.
Denver at LA Lakers, 10 p.m. (Prime)
Dallas at Sacramento, 10 p.m.
Golden State at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, Dec. 25
San Antonio at New York, 12 p.m. (ABC/ESPN)
Miami at Boston, 2:30 p.m. (ABC/ESPN)
Philadelphia at LA Lakers, 5 p.m. (ABC/ESPN)
Oklahoma City at Minnesota, 8 p.m. (ABC/ESPN)
Denver at Golden State, 10:30 p.m. (ABC/ESPN)
Saturday, Dec. 26
Portland at Washington, 1 p.m.
Charlotte at Atlanta, 3:30 p.m.
Indiana at Utah, 5 p.m.
New Orleans at Brooklyn, 6 p.m.
Toronto at Orlando, 7 p.m.
Detroit at Chicago, 8 p.m.
Phoenix at Dallas, 8 p.m.
Memphis at LA Clippers, 10:30 p.m.
Sunday, Dec. 27
Oklahoma City at Houston, 3:30 p.m.
Washington at Cleveland, 6 p.m.
Charlotte at Miami, 6 p.m.
Brooklyn at New York, 6 p.m.
Milwaukee at Orlando, 6 p.m.
Utah at Sacramento, 6 p.m.
Portland at Detroit, 7 p.m.
Atlanta at San Antonio, 7 p.m.
Indiana at Denver, 8 p.m.
Minnesota at Golden State, 8:30 p.m.
Philadelphia at LA Clippers, 9 p.m.
Memphis at LA Lakers, 9 p.m.
Monday, Dec. 28
New Orleans at Toronto, 7:30 p.m.
Cleveland at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Golden State at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at Denver, 10:30 p.m. (NBC/Peacock)
Tuesday, Dec. 29
Chicago at Atlanta, 7 p.m.
Orlando at Charlotte, 7 p.m.
LA Clippers at Indiana, 7 p.m.
Miami at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
San Antonio at Memphis, 8 p.m.
Milwaukee at Oklahoma City, 8 p.m.
Brooklyn at Portland, 10 p.m.
Philadelphia at Sacramento, 10 p.m.
Houston at LA Lakers, 10:30 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Dec. 30
New Orleans at Detroit, 7 p.m.
Washington at Toronto, 7:30 p.m.
Boston at Chicago, 8 p.m.
Philadelphia at Phoenix, 9 p.m.
New York at Utah, 9 p.m.
Houston at Golden State, 10 p.m.
Thursday, Dec. 31
San Antonio at Charlotte, 1 p.m.
Milwaukee at Atlanta, 3 p.m.
LA Clippers at Cleveland, 3 p.m.
Orlando at Indiana, 3 p.m.
Denver at Minnesota, 4 p.m. (Prime)
Brooklyn at Sacramento, 6 p.m.
LA Lakers at New Orleans, 8 p.m.
Miami at Oklahoma City, 8 p.m.
New York at Phoenix, 9 p.m.
Friday, Jan. 1
San Antonio at Washington, 5 p.m.
Orlando at Detroit, 7:30 p.m.
LA Clippers at Toronto, 7:30 p.m.
Philadelphia at Milwaukee, 8 p.m.
Dallas at Houston, 8:30 p.m.
Boston at Utah, 9:30 p.m.
Saturday, Jan. 2
Cleveland at Charlotte, 1 p.m.
New York at Denver, 5 p.m.
Minnesota at Indiana, 7 p.m.
Miami at New Orleans, 7 p.m.
Dallas at Atlanta, 7:30 p.m.
LA Lakers at Chicago, 8 p.m.
Utah at Oklahoma City, 8 p.m.
Brooklyn at Golden State, 8:30 p.m.
Sacramento at Phoenix, 9 p.m.
Boston at Portland, 10 p.m.
Sunday, Jan. 3
Detroit at Denver, 5 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 5:30 p.m.
Memphis at Orlando, 6 p.m.
LA Lakers at Toronto, 7 p.m.
LA Clippers at Washington, 7 p.m.
Cleveland at Houston, 7 p.m.
San Antonio at Minnesota, 7 p.m.
Sacramento at Oklahoma City, 8 p.m.
Monday, Jan. 4
Chicago at Indiana, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Atlanta at Philadelphia, 7 p.m.
Dallas at New Orleans, 8 p.m.
Boston at Phoenix, 9 p.m.
Brooklyn at Utah, 9 p.m.
New York at Portland, 10 p.m.
Tuesday, Jan. 5
Atlanta at Charlotte, 7 p.m.
Toronto at Cleveland, 7 p.m.
LA Clippers at Orlando, 7 p.m.
LA Lakers at Washington, 7 p.m.
Memphis at Miami, 7:30 p.m.
Milwaukee at Chicago, 8 p.m.
Minnesota at Houston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Phoenix at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Detroit at Sacramento, 10 p.m.
Wednesday, Jan. 6
Utah at Brooklyn, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Philadelphia, 7:30 p.m. (ESPN)
Portland at New Orleans, 8 p.m.
Indiana at San Antonio, 8 p.m.
New York at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
Thursday, Jan. 7
Indiana at Atlanta, 7 p.m.
Denver at Charlotte, 7 p.m.
Cleveland at Orlando, 7 p.m.
Oklahoma City at Washington, 7 p.m.
Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.
Minnesota at Toronto, 7:30 p.m. (Prime)
Portland at Dallas, 8 p.m.
LA Clippers at Milwaukee, 8 p.m.
Memphis at Houston, 8:30 p.m.
Detroit at Golden State, 10 p.m.
Boston at LA Lakers, 10 p.m. (Prime)
Chicago at Sacramento, 10 p.m.
Friday, Jan. 8
Miami at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)
Minnesota at Washington, 7 p.m.
Utah at Toronto, 7:30 p.m.
Orlando at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at San Antonio, 8 p.m.
Phoenix at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
Detroit at LA Lakers, 10 p.m.
New York at Sacramento, 10 p.m.
Saturday, Jan. 9
Denver at Cleveland, 5 p.m.
Houston at Brooklyn, 6 p.m.
Milwaukee at Indiana, 7 p.m.
Chicago at Golden State, 8:30 p.m.
Charlotte at Portland, 10 p.m.
Boston at LA Clippers, 10:30 p.m.
Sunday, Jan. 10
San Antonio at Atlanta, 3 p.m.
Utah at Detroit, 6 p.m.
New Orleans at Miami, 6 p.m.
Oklahoma City at Orlando, 6 p.m.
Philadelphia at Toronto, 6 p.m.
Dallas at Memphis, 6 p.m.
Chicago at Phoenix, 7 p.m.
Charlotte at Sacramento, 9 p.m.
Monday, Jan. 11
Brooklyn at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at Washington, 7 p.m.
Houston at Boston, 7:30 p.m.
Denver at New York, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Cleveland at Minnesota, 8 p.m.
LA Lakers at LA Clippers, 10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, Jan. 12
Brooklyn at Miami, 7:30 p.m.
Detroit at Toronto, 7:30 p.m.
Washington at Philadelphia, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Dallas at Memphis, 8 p.m.
Denver at Milwaukee, 8 p.m.
Chicago at Utah, 9 p.m.
Orlando at Portland, 10 p.m.
Sacramento at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Jan. 13
Cleveland at Atlanta, 7 p.m.
New York at Boston, 7 p.m. (ESPN)
Milwaukee at Indiana, 7 p.m.
Phoenix at Toronto, 7:30 p.m.
Houston at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)
Charlotte at Golden State, 10 p.m.
LA Lakers at Portland, 10 p.m.
Thursday, Jan. 14
New Orleans vs. San Antonio at Paris, 2 p.m. (Prime)
Dallas at Detroit, 7 p.m.
Brooklyn at Philadelphia, 7 p.m.
Miami at New York, 7:30 p.m.
Minnesota at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Denver, 9 p.m.
Charlotte at Utah, 9 p.m.
Orlando at LA Lakers, 10 p.m.
LA Clippers at Sacramento, 10 p.m.
Friday, Jan. 15
Golden State at Atlanta, 7 p.m.
Phoenix at Indiana, 7 p.m.
Miami at Toronto, 7:30 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 8 p.m.
Utah at Oklahoma City, 8 p.m.
Washington at Houston, 8:30 p.m.
Sacramento at Portland, 10 p.m.
Orlando at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, Jan. 16
Minnesota at Philadelphia, 12:30 p.m.
Brooklyn at Boston, 7 p.m.
Dallas at New York, 7:30 p.m.
Cleveland at Memphis, 8 p.m.
Detroit at Houston, 8:30 p.m.
Charlotte at Denver, 9 p.m.
Sunday, Jan. 17
San Antonio vs. New Orleans at Manchester, 10:30 a.m. (Prime)
Indiana at Washington, 1 p.m.
Toronto at Chicago, 3:30 p.m.
Portland at Oklahoma City, 3:30 p.m.
Sacramento at Utah, 5 p.m.
Golden State at Miami, 6 p.m.
Orlando at Denver, 8 p.m.
Milwaukee at LA Lakers, 9 p.m.
Monday, Jan. 18
Detroit at Cleveland, 12 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at Atlanta, 2:30 p.m. (NBC/Peacock)
Boston at Washington, 3 p.m.
Minnesota at New York, 5 p.m. (NBC/Peacock)
Houston at Memphis, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Oklahoma City at Dallas, 8 p.m.
Phoenix at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, Jan. 19
Golden State at Orlando, 7 p.m.
Indiana at Philadelphia, 7 p.m.
Chicago at Toronto, 7 p.m.
Portland at Miami, 7:30 p.m.
Charlotte at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Utah at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock)
LA Lakers at Sacramento, 10 p.m.
Wednesday, Jan. 20
Portland at Atlanta, 7 p.m.
Chicago at Brooklyn, 7 p.m. (ESPN)
Indiana at Boston, 7:30 p.m.
Toronto at New York, 7:30 p.m.
Houston at Minnesota, 8 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at Phoenix, 9 p.m.
LA Clippers at Utah, 9 p.m.
Miami at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)
Milwaukee at Sacramento, 10 p.m.
Thursday, Jan. 21
Philadelphia at Boston, 7:30 p.m. (Prime)
Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.
Washington at Denver, 9 p.m.
LA Lakers at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Friday, Jan. 22
New York at Atlanta, 7 p.m. (ESPN)
Houston at Charlotte, 7 p.m.
Portland at Orlando, 7 p.m.
Indiana at Detroit, 7:30 p.m.
Dallas at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at Oklahoma City, 8 p.m.
Utah at Phoenix, 9 p.m.
Minnesota at San Antonio, 9:30 p.m. (ESPN)
Milwaukee at Golden State, 10 p.m.
Sacramento at LA Lakers, 10 p.m.
Washington at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, Jan. 23
Philadelphia at Chicago, 5 p.m.
Toronto at Brooklyn, 6 p.m.
Charlotte at Boston, 7 p.m.
Atlanta at Miami, 8 p.m.
Cleveland at Dallas, 8 p.m.
Milwaukee at Denver, 9 p.m.
Sunday, Jan. 24
Portland at San Antonio, 3:30 p.m.
Utah at Phoenix, 4 p.m.
Washington at LA Lakers, 4 p.m.
Minnesota at Detroit, 6 p.m.
Houston at Orlando, 6 p.m.
LA Clippers at New York, 7 p.m.
Oklahoma City at Golden State, 8:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Monday, Jan. 25
Toronto at Boston, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Orlando at Charlotte, 7 p.m.
LA Clippers at Philadelphia, 7 p.m.
Miami at Brooklyn, 7:30 p.m.
Dallas at Chicago, 8 p.m.
Minnesota at Memphis, 8 p.m.
Cleveland at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Denver, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, Jan. 26
Atlanta at Detroit, 7 p.m.
Chicago at Indiana, 7 p.m.
Phoenix at New York, 7:30 p.m.
Houston at San Antonio, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Milwaukee at Utah, 9 p.m.
Washington at Portland, 10 p.m.
Oklahoma City at LA Lakers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Jan. 27
Detroit at Cleveland, 7 p.m. (ESPN)
Sacramento at Philadelphia, 7 p.m.
LA Clippers at Boston, 7:30 p.m.
Phoenix at Brooklyn, 7:30 p.m.
Dallas at Toronto, 7:30 p.m.
Charlotte at San Antonio, 8 p.m.
New Orleans at Houston, 8:30 p.m.
Denver at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Golden State at Portland, 10 p.m.
Thursday, Jan. 28
LA Lakers at Indiana, 7 p.m.
Atlanta at New York, 7 p.m. (Prime)
Chicago at Orlando, 7 p.m.
Sacramento at Washington, 7 p.m.
Philadelphia at New Orleans, 8 p.m.
Memphis at Oklahoma City, 8 p.m.
Golden State at Utah, 9 p.m.
Miami at Milwaukee, 9:30 p.m. (Prime)
Friday, Jan. 29
Cleveland at Toronto, 7 p.m. (ESPN)
Phoenix at Boston, 7:30 p.m.
LA Clippers at Brooklyn, 7:30 p.m.
Detroit at Dallas, 8 p.m.
Orlando at Houston, 8:30 p.m.
Charlotte at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Saturday, Jan. 30
Philadelphia at Miami, 12:30 p.m. (ABC)
Denver at Oklahoma City, 3 p.m. (ABC)
San Antonio at Golden State, 5:30 p.m. (ABC)
Washington at Indiana, 7 p.m.
New Orleans at Cleveland, 7:30 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 8 p.m.
LA Lakers at New York, 8:30 p.m. (ABC)
Memphis at Utah, 9:30 p.m.
Sunday, Jan. 31
Sacramento at Detroit, 3 p.m.
Brooklyn at Orlando, 6 p.m.
Boston at Toronto, 6 p.m.
Phoenix at Minnesota, 6 p.m.
Chicago at Oklahoma City, 6 p.m.
LA Lakers at Charlotte, 7 p.m.
Portland at Denver, 8 p.m.
Houston at Dallas, 8:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Monday, Feb. 1
Washington at Atlanta, 7 p.m.
New Orleans at Philadelphia, 7 p.m.
New York at Brooklyn, 7:30 p.m.
Miami at Indiana, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Memphis at Milwaukee, 8 p.m.
Cleveland at Utah, 9 p.m.
San Antonio at Golden State, 10 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, Feb. 2
Chicago at Detroit, 7 p.m.
New Orleans at Orlando, 7 p.m.
Charlotte at Miami, 7:30 p.m.
LA Lakers at Boston, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Dallas, 8 p.m.
Oklahoma City at Denver, 9 p.m.
San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.
Minnesota at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Feb. 3
New York at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
Atlanta at Indiana, 7 p.m.
Philadelphia at Memphis, 8 p.m.
Cleveland at Phoenix, 9 p.m.
Utah at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Golden State at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Feb. 4
New Orleans at Washington, 7 p.m.
LA Lakers at Brooklyn, 7:30 p.m.
Boston at Charlotte, 7:30 p.m. (Prime)
Milwaukee at Miami, 7:30 p.m.
Toronto at New York, 7:30 p.m.
Oklahoma City at Chicago, 8 p.m.
Orlando at San Antonio, 8 p.m.
Dallas at Denver, 10 p.m. (Prime)
Cleveland at Portland, 10 p.m.
Minnesota at Sacramento, 10 p.m.
Friday, Feb. 5
Boston at Atlanta, 7 p.m.
Golden State at Charlotte, 7 p.m.
Detroit at Philadelphia, 7 p.m. (Prime)
LA Clippers at Denver, 9 p.m.
Houston at Phoenix, 9 p.m.
Indiana at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Saturday, Feb. 6
Utah at Dallas, 3 p.m.
Miami at Minnesota, 3 p.m. (Prime)
Portland at Memphis, 5:30 p.m. (Prime)
Washington at Brooklyn, 6 p.m.
Orlando at Cleveland, 7:30 p.m.
Milwaukee at Toronto, 7:30 p.m.
New Orleans at Chicago, 8 p.m.
LA Lakers at San Antonio, 8:30 p.m. (ABC)
Phoenix at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, Feb. 7
Denver at Atlanta, 3 p.m.
Golden State at Detroit, 3 p.m.
Utah at Minnesota, 3:30 p.m.
LA Clippers at Dallas, 4:30 p.m.
Charlotte at Toronto, 6 p.m.
Boston at Philadelphia, 7 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
New York at Oklahoma City, 9:30 p.m. (NBC/Peacock)
Houston at Sacramento, 10:30 p.m.
Monday, Feb. 8
Miami at Atlanta, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
New Orleans at Indiana, 7 p.m.
Brooklyn at Philadelphia, 7 p.m.
Chicago at Washington, 7 p.m.
Portland at Memphis, 8 p.m.
Orlando at Milwaukee, 8 p.m.
LA Lakers at Phoenix, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, Feb. 9
Toronto at Cleveland, 7 p.m.
Denver at Boston, 7:30 p.m.
Minnesota at Brooklyn, 7:30 p.m.
Charlotte at New York, 7:30 p.m.
Golden State at Chicago, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Sacramento at Milwaukee, 8 p.m.
Portland at Oklahoma City, 8 p.m.
Houston at Utah, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Detroit at LA Clippers, 10:30 p.m.
Wednesday, Feb. 10
New Orleans at Atlanta, 7 p.m.
Cleveland at Indiana, 7 p.m.
Miami at Washington, 7 p.m.
Golden State at Boston, 7:30 p.m. (ESPN)
Orlando at Memphis, 8 p.m.
Detroit at Phoenix, 9 p.m.
LA Clippers at LA Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Thursday, Feb. 11
Milwaukee at Charlotte, 7 p.m.
Utah at Indiana, 7 p.m.
New York at Philadelphia, 7 p.m. (Prime)
Portland at Dallas, 8 p.m.
Sacramento at Houston, 8:30 p.m.
Chicago at Denver, 9 p.m.
San Antonio at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Friday, Feb. 12
Phoenix at Atlanta, 7 p.m.
Miami at Orlando, 7 p.m.
Brooklyn at Washington, 7 p.m.
Cleveland at Toronto, 7:30 p.m.
Minnesota at Boston, 8 p.m. (Prime)
LA Clippers at Memphis, 8 p.m.
Houston at New Orleans, 8 p.m.
Denver at LA Lakers, 10:30 p.m. (ESPN)
Saturday, Feb. 13
Sacramento at Indiana, 2 p.m.
Dallas at Charlotte, 3 p.m. (Prime)
Detroit at Portland, 3:30 p.m.
Philadelphia at Oklahoma City, 5:30 p.m. (Prime)
San Antonio at Orlando, 7 p.m.
Milwaukee at Washington, 7 p.m.
Golden State at New York, 8:30 p.m. (ABC)
Sunday, Feb. 14
Sacramento at Atlanta, 1 p.m.
Toronto at Boston, 1 p.m.
Phoenix at Cleveland, 1 p.m.
Brooklyn at Miami, 1 p.m.
Denver at Houston, 2 p.m.
LA Clippers at New Orleans, 2 p.m.
Chicago at Portland, 3:30 p.m.
Monday, Feb. 15
Minnesota at Charlotte, 12 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at Dallas, 2:30 p.m. (NBC/Peacock)
San Antonio at Miami, 5 p.m. (NBC/Peacock)
Phoenix at Washington, 7 p.m.
Indiana at Golden State, 7:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
New York at Memphis, 8 p.m.
Orlando at Oklahoma City, 8 p.m.
Detroit at Utah, 9 p.m.
Tuesday, Feb. 16
Milwaukee at Cleveland, 7 p.m.
Toronto at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Chicago at LA Lakers, 10 p.m.
New Orleans at Portland, 10 p.m.
Houston at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, Feb. 17
Toronto at Charlotte, 7 p.m.
Milwaukee at Cleveland, 7 p.m.
New York at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
Dallas at Orlando, 7 p.m.
Phoenix at Philadelphia, 7 p.m.
Miami at Washington, 7 p.m.
Atlanta at Brooklyn, 7:30 p.m.
San Antonio at Memphis, 8 p.m.
Utah at Denver, 9 p.m.
Boston at Oklahoma City, 9:30 p.m. (ESPN)
New Orleans at Golden State, 10 p.m.
Indiana at Sacramento, 10 p.m.
Chicago at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, Feb. 18
San Antonio at Minnesota, 7:30 p.m. (Prime)
Boston at Memphis, 8 p.m.
Houston at LA Lakers, 10 p.m. (Prime)
Indiana at Portland, 10 p.m.
Thursday, Feb. 25
Sacramento at Cleveland, 7 p.m.
Miami at Detroit, 7 p.m.
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Philadelphia at Brooklyn, 7:30 p.m.
Oklahoma City at New York, 7:30 p.m. (Prime)
Atlanta at Chicago, 8 p.m.
Washington at Milwaukee, 8 p.m.
Phoenix at New Orleans, 8 p.m.
Dallas at Golden State, 10 p.m. (Prime)
Utah at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, Feb. 26
Cleveland at Boston, 7:30 p.m. (ESPN)
Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.
Indiana at Minnesota, 8 p.m.
Memphis vs. San Antonio at Austin, Texas, 8 p.m.
Charlotte at Houston, 8:30 p.m.
LA Lakers at Denver, 10 p.m. (ESPN)
Dallas at Portland, 10 p.m.
Saturday, Feb. 27
Washington at Utah, 3 p.m. (Prime)
Oklahoma City at Detroit, 5:30 p.m. (Prime)
Brooklyn at Chicago, 8 p.m.
Sacramento at Memphis, 8 p.m.
Philadelphia at New York, 8:30 p.m. (ABC)
New Orleans at Phoenix, 9 p.m.
Sunday, Feb. 28
Denver vs. San Antonio at Austin, Texas, 1 p.m. (ABC)
LA Lakers at Dallas, 3:30 p.m. (ABC)
Toronto at Indiana, 4 p.m.
Atlanta at Orlando, 4:30 p.m.
Sacramento at Charlotte, 7 p.m.
Boston at Minnesota, 7 p.m. (NBC/Peacock)
Milwaukee at New York, 7:30 p.m.
Miami at Houston, 9:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Portland at LA Clippers, 10:30 p.m.
Monday, March 1
Philadelphia at Cleveland, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Chicago at Detroit, 7 p.m.
Utah at New Orleans, 8 p.m.
Golden State at Houston, 8:30 p.m.
Brooklyn at Denver, 9 p.m.
Washington at Phoenix, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, March 2
Boston at Indiana, 7 p.m.
LA Lakers at Orlando, 7 p.m.
Toronto at Miami, 7:30 p.m.
Memphis at New York, 7:30 p.m.
Golden State at Dallas, 8 p.m.
Detroit at Milwaukee, 8 p.m.
Minnesota at Oklahoma City, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Washington at Sacramento, 10 p.m.
LA Clippers at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 3
Chicago at Atlanta, 7 p.m.
Charlotte at Philadelphia, 7 p.m.
Toronto at Miami, 7:30 p.m. (ESPN)
Utah at Milwaukee, 8 p.m.
New Orleans at Houston, 8:30 p.m.
Brooklyn at Phoenix, 9 p.m.
San Antonio at Denver, 10 p.m. (ESPN)
Thursday, March 4
Portland at Cleveland, 7 p.m.
Indiana at Orlando, 7 p.m.
LA Lakers at Philadelphia, 7 p.m. (Prime)
Memphis at Atlanta, 7:30 p.m.
New York at Dallas, 9:30 p.m. (Prime)
Washington at Golden State, 10 p.m.
Oklahoma City at Sacramento, 10 p.m.
Brooklyn at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, March 5
Boston at Detroit, 7 p.m. (ESPN)
Utah at Orlando, 7 p.m.
Portland at Toronto, 7:30 p.m.
Milwaukee at New Orleans, 8 p.m.
Minnesota at Phoenix, 9 p.m.
San Antonio at Houston, 9:30 p.m. (ESPN)
Saturday, March 6
Indiana at Miami, 3 p.m. (Prime)
Charlotte at Chicago, 5 p.m.
Atlanta at Cleveland, 5:30 p.m. (Prime)
Utah at Washington, 7 p.m.
New Orleans at Memphis, 8 p.m.
Oklahoma City at LA Lakers, 8:30 p.m. (ABC)
LA Clippers at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, March 7
Philadelphia at Boston, 1 p.m. (ABC)
Minnesota at Denver, 3:30 p.m. (ABC)
Portland at Chicago, 5 p.m.
New York at San Antonio, 7:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Houston at Golden State, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Brooklyn at LA Lakers, 10:30 p.m.
Monday, March 8
Charlotte at Indiana, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Utah at Philadelphia, 7 p.m.
Phoenix at Miami, 7:30 p.m.
Atlanta at Memphis, 8 p.m.
New Orleans at Minnesota, 8 p.m.
Dallas at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Denver at Sacramento, 10 p.m.
Houston at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, March 9
Phoenix at Orlando, 7 p.m.
Milwaukee at Brooklyn, 7:30 p.m.
Cleveland at Detroit, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Boston at Chicago, 8 p.m.
Memphis at Dallas, 8 p.m.
Washington at San Antonio, 8 p.m.
Portland at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 10
New Orleans at Charlotte, 7 p.m.
Orlando at Miami, 7 p.m. (ESPN)
Oklahoma City at Toronto, 7:30 p.m.
Houston at Utah, 9 p.m.
Atlanta at Minnesota, 9:30 p.m. (ESPN)
Denver at Portland, 10 p.m.
Golden State at Sacramento, 10 p.m.
New York at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, March 11
Indiana at Charlotte, 7 p.m.
Milwaukee at Detroit, 7 p.m.
Memphis at Boston, 7:30 p.m.
Philadelphia at San Antonio, 7:30 p.m. (Prime)
Brooklyn at Atlanta, 8 p.m.
Phoenix at Chicago, 8 p.m.
Washington at Dallas, 8 p.m.
New York at LA Lakers, 10 p.m. (Prime)
Cleveland at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, March 12
Oklahoma City at Boston, 7:30 p.m. (Prime)
Miami at Milwaukee, 8 p.m.
Toronto at New Orleans, 8 p.m.
Sacramento at Utah, 9:30 p.m.
Golden State at Denver, 10 p.m. (Prime)
Cleveland at LA Lakers, 10 p.m.
Saturday, March 13
Orlando at Atlanta, 3 p.m. (Prime)
Brooklyn at Detroit, 3 p.m.
Indiana at Houston, 5:30 p.m. (Prime)
Phoenix at Charlotte, 6 p.m.
Memphis at Chicago, 8 p.m.
New Orleans at Dallas, 8 p.m.
Philadelphia at Minnesota, 8:30 p.m. (ABC)
LA Clippers at Portland, 10:30 p.m. (ESPN)
Sunday, March 14
Boston at New York, 12 p.m. (ABC)
San Antonio at Oklahoma City, 2:30 p.m. (ABC)
Detroit at Toronto, 5 p.m.
Cleveland at Sacramento, 6 p.m.
Miami at Denver, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)
Washington at Minnesota, 8 p.m.
Golden State at LA Lakers, 10 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Monday, March 15
Toronto at Philadelphia, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.
Orlando at Chicago, 8 p.m.
Phoenix at Memphis, 8 p.m.
Atlanta at Dallas, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Tuesday, March 16
New York at Washington, 7 p.m.
Sacramento at Boston, 7:30 p.m.
Detroit at Indiana, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Orlando at Milwaukee, 8 p.m.
Minnesota at New Orleans, 8 p.m.
Charlotte at Oklahoma City, 8 p.m.
San Antonio at Houston, 8:30 p.m.
Cleveland at Golden State, 10 p.m.
LA Lakers at Portland, 10 p.m.
Denver at LA Clippers, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 17
Chicago at Philadelphia, 7 p.m.
Sacramento at New York, 7:30 p.m.
Dallas at Oklahoma City, 7:30 p.m. (ESPN)
Brooklyn at Houston, 8:30 p.m.
Atlanta at Utah, 9 p.m.
Memphis at Golden State, 10 p.m.
Phoenix at LA Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Miami at Portland, 10 p.m.
Thursday, March 18
Toronto at Indiana, 7 p.m.
Philadelphia at Washington, 7 p.m.
Orlando at Boston, 7:30 p.m.
Detroit at Milwaukee, 8 p.m.
Charlotte at New Orleans, 8 p.m.
Brooklyn at San Antonio, 8 p.m.
Cleveland at Denver, 9 p.m.
Minnesota at Utah, 9 p.m.
Memphis at LA Clippers, 10:30 p.m.
Friday, March 19
Sacramento at Toronto, 7:30 p.m.
Houston at New Orleans, 8 p.m.
Dallas at San Antonio, 8 p.m.
Portland at Golden State, 10 p.m.
Atlanta at LA Lakers, 10 p.m.
Miami at Phoenix, 10:30 p.m.
Saturday, March 20
Washington at New York, 1 p.m.
Denver at Orlando, 7 p.m.
Chicago at Cleveland, 7:30 p.m.
Charlotte at Detroit, 8 p.m.
Oklahoma City at Memphis, 8 p.m.
Indiana at Milwaukee, 8 p.m.
Atlanta at LA Clippers, 10:30 p.m.
Sunday, March 21
New Orleans at Boston, 3 p.m.
Sacramento at Brooklyn, 3 p.m.
Toronto at Utah, 5 p.m.
Portland at Phoenix, 5 p.m.
Denver at Miami, 6 p.m.
San Antonio at Philadelphia, 7:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Dallas at LA Lakers, 10 p.m. (NBC/Peacock)
Monday, March 22
Houston at Cleveland, 7 p.m.
Indiana at Orlando, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Sacramento at Chicago, 8 p.m.
Charlotte at Memphis, 8 p.m.
Washington at Milwaukee, 8 p.m.
Detroit at Minnesota, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Atlanta at Golden State, 10 p.m.
Dallas at LA Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday, March 23
Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.
New Orleans at New York, 7:30 p.m.
LA Lakers at Miami, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Philadelphia at Utah, 9 p.m.
Toronto at Portland, 10 p.m.
Oklahoma City at Phoenix, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 24
Detroit at Charlotte, 7 p.m.
Memphis at Indiana, 7 p.m.
Denver at Washington, 7 p.m.
San Antonio at Boston, 7:30 p.m. (ESPN)
Houston at New York, 7:30 p.m.
Orlando at Chicago, 8 p.m.
Dallas at Minnesota, 8 p.m.
Philadelphia at Golden State, 10 p.m. (ESPN)
Oklahoma City at Phoenix, 10 p.m.
Atlanta at Sacramento, 10 p.m.
Milwaukee at LA Clippers, 10:30 p.m.
Thursday, March 25
LA Lakers at Cleveland, 7 p.m.
Houston at Detroit, 7 p.m.
San Antonio at Indiana, 7 p.m.
Denver at Brooklyn, 7:30 p.m.
Utah at Miami, 7:30 p.m.
Chicago at Memphis, 8 p.m.
Toronto at Golden State, 10 p.m.
Friday, March 26
New York at Charlotte, 7 p.m.
New Orleans at Dallas, 8 p.m.
Orlando at Minnesota, 8 p.m.
LA Clippers at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at Phoenix, 10 p.m.
Philadelphia at Portland, 10 p.m.
Saturday, March 27
San Antonio at Detroit, 3 p.m. (Prime)
Utah at Atlanta, 7 p.m.
Golden State at Washington, 7 p.m.
Boston at Miami, 8 p.m.
LA Clippers at Chicago, 8 p.m.
Milwaukee at Portland, 10 p.m.
Toronto at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, March 28
New York at Orlando, 12:30 p.m. (ESPN)
Memphis at Brooklyn, 3 p.m.
LA Lakers at Houston, 3 p.m. (ESPN)
Utah at Charlotte, 6 p.m.
Dallas at Washington, 6 p.m.
Boston at New Orleans, 7 p.m.
Oklahoma City at Minnesota, 7:30 p.m. (NBC/Peacock)
Toronto at Phoenix, 9 p.m.
Philadelphia at Denver, 10 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Monday, March 29
Minnesota at Atlanta, 7 p.m.
Miami at Cleveland, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
LA Clippers at Detroit, 7 p.m.
Golden State at Brooklyn, 7:30 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
Dallas at Milwaukee, 8 p.m.
Phoenix at San Antonio, 9:30 p.m. (Peacock/NBCSN)
Denver at Sacramento, 10 p.m.
Tuesday, March 30
Miami at Charlotte, 7 p.m.
Boston at Indiana, 8 p.m.
New York at Orlando, 8 p.m. (NBC/Peacock)
LA Lakers at Memphis, 8 p.m.
Oklahoma City at Utah, 9 p.m.
Houston at Portland, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, March 31
LA Clippers at Atlanta, 7 p.m.
Toronto at Detroit, 7 p.m.
Golden State at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)
Chicago at Washington, 7 p.m.
Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.
New Orleans at Milwaukee, 8 p.m.
Sacramento at Minnesota, 8 p.m.
Phoenix at San Antonio, 8 p.m.
Denver at Dallas, 9:30 p.m. (ESPN)
Houston at Portland, 10 p.m.
Thursday, April 1
Boston at Cleveland, 7 p.m. (Prime)
Orlando at Indiana, 7 p.m.
Charlotte at New York, 7:30 p.m.
LA Lakers at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Friday, April 2
Philadelphia at Washington, 7 p.m.
Miami at Boston, 7:30 p.m.
New York at Brooklyn, 7:30 p.m.
Golden State at Minnesota, 7:30 p.m. (Prime)
Detroit at Chicago, 8 p.m.
Sacramento at Dallas, 8 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 8 p.m.
Atlanta at Toronto, 8:30 p.m.
Memphis at Houston, 8:30 p.m.
Denver at Phoenix, 10 p.m. (Prime)
Utah at Portland, 10 p.m.
San Antonio at LA Clippers, 10:30 p.m.
Saturday, April 3
New Orleans at Oklahoma City, 5 p.m.
Washington at Orlando, 7 p.m.
Sunday, April 4
Atlanta at Philadelphia, 1 p.m.
Brooklyn at Milwaukee, 2 p.m.
Charlotte at Cleveland, 3 p.m.
Miami at Detroit, 3 p.m.
Minnesota at Dallas, 3 p.m.
Indiana at Toronto, 3:30 p.m.
Chicago at Houston, 4 p.m.
Phoenix at LA Clippers, 4:30 p.m.
Memphis at Denver, 5 p.m.
Portland at Utah, 5 p.m.
Golden State at Sacramento, 6 p.m.
Boston at New York, 7:30 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
San Antonio at LA Lakers, 10 p.m. (NBC/Peacock/TELE)
Monday, April 5
Brooklyn at Cleveland, 7 p.m.
Miami at Orlando, 7 p.m. (Peacock/NBCSN)
Washington at New Orleans, 8 p.m.
Tuesday, April 6
Indiana at Charlotte, 7 p.m.
Philadelphia at Toronto, 7:30 p.m.
New York at Atlanta, 8 p.m. (NBC/Peacock)
Detroit at Memphis, 8 p.m.
Chicago at Milwaukee, 8 p.m.
Sacramento at San Antonio, 8 p.m.
New Orleans at Denver, 9 p.m.
Oklahoma City at Utah, 9 p.m.
Dallas at LA Lakers, 10 p.m.
Minnesota at LA Clippers, 10:30 p.m.
Phoenix at Golden State, 11 p.m. (NBC/Peacock)
Wednesday, April 7
Indiana at Detroit, 7 p.m.
Boston at Orlando, 7 p.m.
Brooklyn at Toronto, 7:30 p.m.
Cleveland at San Antonio, 7:30 p.m. (ESPN)
Charlotte at Chicago, 8 p.m.
Washington at Memphis, 8 p.m.
Sacramento at Houston, 8:30 p.m.
Minnesota at LA Lakers, 10 p.m. (ESPN)
Dallas at Portland, 10 p.m.
Thursday, April 8
Philadelphia at Miami, 7 p.m. (Prime)
New York at Milwaukee, 8 p.m.
LA Clippers at Denver, 9 p.m.
New Orleans at Utah, 9 p.m.
Golden State at Oklahoma City, 9:30 p.m. (Prime)
Friday, April 9
Boston at Atlanta, 7 p.m.
Brooklyn at Charlotte, 7 p.m.
Cleveland at Indiana, 7 p.m.
Detroit at New York, 7 p.m. (Prime)
Toronto at Orlando, 7 p.m.
Washington at Miami, 8 p.m.
Milwaukee at Chicago, 8 p.m.
Golden State at Oklahoma City, 8 p.m.
Portland at Houston, 8:30 p.m.
Denver at San Antonio, 9:30 p.m. (Prime)
LA Clippers at Utah, 9:30 p.m.
Minnesota at LA Lakers, 10 p.m.
Memphis at Phoenix, 10 p.m.
Dallas at Sacramento, 10 p.m.
Sunday, April 11
Milwaukee at Boston, 6 p.m.
Toronto at Brooklyn, 6 p.m.
Atlanta at Cleveland, 6 p.m.
Orlando at Miami, 6 p.m.
Indiana at New York, 6 p.m.
Charlotte at Philadelphia, 6 p.m.
Detroit at Washington, 6 p.m.
Chicago at New Orleans, 6 p.m.
Memphis at Dallas, 8:30 p.m.
Houston at Minnesota, 8:30 p.m.
Portland at San Antonio, 8:30 p.m.
Oklahoma City at Denver, 8:30 p.m.
Utah at Golden State, 8:30 p.m.
Sacramento at LA Clippers, 8:30 p.m.
Phoenix at LA Lakers, 8:30 p.m.
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