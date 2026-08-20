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CPKC Women’s Open Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 9:38 PM

Thursday

At Royal Mayfair Golf Club

Edmonton, Alberta

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,452; Par: 70

First Round

Miyu Yamashita 31-31—62
Nasa Hataoka 32-31—63
Kiara Romero 31-33—64
Anna Huang 32-33—65
Michelle Xing 33-32—65
Ruoning Yin 29-36—65
Yuri Yoshida 34-31—65
Laney Frye 32-34—66
Ariya Jutanugarn 34-32—66
Gina Kim 34-32—66
Jennifer Kupcho 31-35—66
Mary Liu 33-33—66
Mao Saigo 34-32—66
Gemma Dryburgh 33-34—67
Nataliya Guseva 34-33—67
Brooke Henderson 35-32—67
Grace Kim 33-34—67
Nelly Korda 33-34—67
Yan Liu 36-31—67
Yahui Zhang 34-33—67
Olivia Cowan 32-36—68
Ayaka Furue 35-33—68
Isi Gabsa 35-33—68
Aki Iwai 35-33—68
Soo Bin Joo 33-35—68
Gurleen Kaur 35-33—68
Hyo Joo Kim 33-35—68
Sei Young Kim 35-33—68
Nanna Koerstz Madsen 34-34—68
Maude-Aimee Leblanc 34-34—68
Dongeun Lee 35-33—68
Jeongeun Lee6 34-34—68
Clairey Lin 36-32—68
Brooke Matthews 36-32—68
Natasha Andrea Oon 34-34—68
Gigi Stoll 34-34—68
Carla Tejedo Mulet 35-33—68
Suvichaya Vinijchaitham 32-36—68
Pajaree Anannarukarn 35-34—69
Nicole Broch Estrup 35-34—69
Carlota Ciganda 36-33—69
Hailee Cooper 34-35—69
Karis Davidson 33-36—69
Melanie Green 34-35—69
Chizzy Iwai 33-36—69
Leah John 35-34—69
Rina Kawasaki 36-33—69
Veronika Kedronova 34-35—69
Megan Khang 33-36—69
Somi Lee 36-33—69
Alison Lee 36-33—69
Jeong Eun Lee5 34-35—69
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-33—69
Polly Mack 36-33—69
Morgane Metraux 35-34—69
Nastasia Nadaud 35-34—69
Kum Kang Park 37-32—69
Cassie Porter 35-34—69
Mimi Rhodes 35-34—69
Lilia Vu 35-34—69
Chanettee Wannasaen 35-34—69
Amy Yang 36-33—69
Na Rin An 35-35—70
Aditi Ashok 35-35—70
Jennifer Chang 34-36—70
Aphrodite Deng 36-34—70
Amanda Doherty 37-33—70
Jodi Ewart Shadoff 34-36—70
Savannah Grewal 37-33—70
Jiwon Jeon 35-35—70
Moriya Jutanugarn 36-34—70
Lauren Kim 34-36—70
Lydia Ko 35-35—70
Shauna Liu 36-34—70
Benedetta Moresco 32-38—70
Paula Reto 35-35—70
Hinako Shibuno 35-35—70
Riley Smyth 34-36—70
Rio Takeda 34-36—70
Weiwei Zhang 37-33—70
Camille Boyd 33-38—71
Briana Chacon 34-37—71
Robyn Choi 35-36—71
Hye Jin Choi 37-34—71
Allisen Corpuz 36-35—71
Manon De Roey 35-36—71
Brianna Do 37-34—71
Lindy Duncan 36-35—71
Sofia Garcia 35-36—71
Jin Hee Im 36-35—71
Mi Hyang Lee 39-32—71
Gaby Lopez 36-35—71
Emma McMyler 35-36—71
Yealimi Noh 36-35—71
Jessica Porvasnik 36-35—71
Pauline Roussin-Bouchard 35-36—71
Gabriela Ruffels 35-36—71
Yuka Saso 38-33—71
Maja Stark 37-34—71
Chiara Tamburlini 36-35—71
Jing Yan 36-35—71
Saki Baba 38-34—72
Jenny Bae 36-36—72
Laetitia Beck 37-35—72
Vanessa Borovilos 37-35—72
Ashleigh Buhai 34-38—72
Celine Herbin 37-35—72
Wei-Ling Hsu 36-36—72
MinJi Kang 37-35—72
Stephanie Kyriacou 37-35—72
Andrea Lee 36-36—72
Julia Lopez Ramirez 36-36—72
Charlotte Naughton 36-36—72
Yuna Nishimura 34-38—72
Alexa Pano 36-36—72
Emily Pedersen 37-35—72
Kelly Zhang 35-37—72
Ana Belac 38-35—73
Daniela Darquea 33-40—73
Perrine Delacour 35-38—73
Hannah Green 37-36—73
Erika Hara 37-36—73
Minami Katsu 35-38—73
Jin Young Ko 38-35—73
Yu Liu 38-35—73
Leona Maguire 35-38—73
Stephanie Meadow 37-36—73
Anna Nordqvist 36-37—73
Sophia Schubert 38-35—73
Jenny Shin 36-37—73
Lauren Walsh 37-36—73
Yana Wilson 37-36—73
Michelle Zhang 37-36—73
Chella Choi 35-39—74
Katie Cranston 39-35—74
Honorine Nobuta Ferry 38-36—74
Muni He 36-38—74
You Min Hwang 37-37—74
Ein Kim 38-36—74
Grace Lee 37-37—74
Lucy Li 39-35—74
Ingrid Lindblad 37-37—74
Celine Borge 39-36—75
Danielle Kang 36-39—75
Frida Kinhult 41-34—75
Minjee Lee 39-36—75
Hira Naveed 38-37—75
Kokona Sakurai 34-41—75
Linnea Strom 37-38—75
Lexi Thompson 39-37—76
Adela Cernousek 38-39—77
Carolina Melgrati 36-41—77
Alena Sharp 41-36—77
Tillie Claggett 41-37—78
Eileen Park 42-36—78
Helen Briem 37-42—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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