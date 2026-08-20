CPKC Women’s Open Scores

Thursday
At Royal Mayfair Golf Club
Edmonton, Alberta
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,452; Par: 70
First Round
|Miyu Yamashita
|31-31—62
|Nasa Hataoka
|32-31—63
|Kiara Romero
|31-33—64
|Anna Huang
|32-33—65
|Michelle Xing
|33-32—65
|Ruoning Yin
|29-36—65
|Yuri Yoshida
|34-31—65
|Laney Frye
|32-34—66
|Ariya Jutanugarn
|34-32—66
|Gina Kim
|34-32—66
|Jennifer Kupcho
|31-35—66
|Mary Liu
|33-33—66
|Mao Saigo
|34-32—66
|Gemma Dryburgh
|33-34—67
|Nataliya Guseva
|34-33—67
|Brooke Henderson
|35-32—67
|Grace Kim
|33-34—67
|Nelly Korda
|33-34—67
|Yan Liu
|36-31—67
|Yahui Zhang
|34-33—67
|Olivia Cowan
|32-36—68
|Ayaka Furue
|35-33—68
|Isi Gabsa
|35-33—68
|Aki Iwai
|35-33—68
|Soo Bin Joo
|33-35—68
|Gurleen Kaur
|35-33—68
|Hyo Joo Kim
|33-35—68
|Sei Young Kim
|35-33—68
|Nanna Koerstz Madsen
|34-34—68
|Maude-Aimee Leblanc
|34-34—68
|Dongeun Lee
|35-33—68
|Jeongeun Lee6
|34-34—68
|Clairey Lin
|36-32—68
|Brooke Matthews
|36-32—68
|Natasha Andrea Oon
|34-34—68
|Gigi Stoll
|34-34—68
|Carla Tejedo Mulet
|35-33—68
|Suvichaya Vinijchaitham
|32-36—68
|Pajaree Anannarukarn
|35-34—69
|Nicole Broch Estrup
|35-34—69
|Carlota Ciganda
|36-33—69
|Hailee Cooper
|34-35—69
|Karis Davidson
|33-36—69
|Melanie Green
|34-35—69
|Chizzy Iwai
|33-36—69
|Leah John
|35-34—69
|Rina Kawasaki
|36-33—69
|Veronika Kedronova
|34-35—69
|Megan Khang
|33-36—69
|Somi Lee
|36-33—69
|Alison Lee
|36-33—69
|Jeong Eun Lee5
|34-35—69
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-33—69
|Polly Mack
|36-33—69
|Morgane Metraux
|35-34—69
|Nastasia Nadaud
|35-34—69
|Kum Kang Park
|37-32—69
|Cassie Porter
|35-34—69
|Mimi Rhodes
|35-34—69
|Lilia Vu
|35-34—69
|Chanettee Wannasaen
|35-34—69
|Amy Yang
|36-33—69
|Na Rin An
|35-35—70
|Aditi Ashok
|35-35—70
|Jennifer Chang
|34-36—70
|Aphrodite Deng
|36-34—70
|Amanda Doherty
|37-33—70
|Jodi Ewart Shadoff
|34-36—70
|Savannah Grewal
|37-33—70
|Jiwon Jeon
|35-35—70
|Moriya Jutanugarn
|36-34—70
|Lauren Kim
|34-36—70
|Lydia Ko
|35-35—70
|Shauna Liu
|36-34—70
|Benedetta Moresco
|32-38—70
|Paula Reto
|35-35—70
|Hinako Shibuno
|35-35—70
|Riley Smyth
|34-36—70
|Rio Takeda
|34-36—70
|Weiwei Zhang
|37-33—70
|Camille Boyd
|33-38—71
|Briana Chacon
|34-37—71
|Robyn Choi
|35-36—71
|Hye Jin Choi
|37-34—71
|Allisen Corpuz
|36-35—71
|Manon De Roey
|35-36—71
|Brianna Do
|37-34—71
|Lindy Duncan
|36-35—71
|Sofia Garcia
|35-36—71
|Jin Hee Im
|36-35—71
|Mi Hyang Lee
|39-32—71
|Gaby Lopez
|36-35—71
|Emma McMyler
|35-36—71
|Yealimi Noh
|36-35—71
|Jessica Porvasnik
|36-35—71
|Pauline Roussin-Bouchard
|35-36—71
|Gabriela Ruffels
|35-36—71
|Yuka Saso
|38-33—71
|Maja Stark
|37-34—71
|Chiara Tamburlini
|36-35—71
|Jing Yan
|36-35—71
|Saki Baba
|38-34—72
|Jenny Bae
|36-36—72
|Laetitia Beck
|37-35—72
|Vanessa Borovilos
|37-35—72
|Ashleigh Buhai
|34-38—72
|Celine Herbin
|37-35—72
|Wei-Ling Hsu
|36-36—72
|MinJi Kang
|37-35—72
|Stephanie Kyriacou
|37-35—72
|Andrea Lee
|36-36—72
|Julia Lopez Ramirez
|36-36—72
|Charlotte Naughton
|36-36—72
|Yuna Nishimura
|34-38—72
|Alexa Pano
|36-36—72
|Emily Pedersen
|37-35—72
|Kelly Zhang
|35-37—72
|Ana Belac
|38-35—73
|Daniela Darquea
|33-40—73
|Perrine Delacour
|35-38—73
|Hannah Green
|37-36—73
|Erika Hara
|37-36—73
|Minami Katsu
|35-38—73
|Jin Young Ko
|38-35—73
|Yu Liu
|38-35—73
|Leona Maguire
|35-38—73
|Stephanie Meadow
|37-36—73
|Anna Nordqvist
|36-37—73
|Sophia Schubert
|38-35—73
|Jenny Shin
|36-37—73
|Lauren Walsh
|37-36—73
|Yana Wilson
|37-36—73
|Michelle Zhang
|37-36—73
|Chella Choi
|35-39—74
|Katie Cranston
|39-35—74
|Honorine Nobuta Ferry
|38-36—74
|Muni He
|36-38—74
|You Min Hwang
|37-37—74
|Ein Kim
|38-36—74
|Grace Lee
|37-37—74
|Lucy Li
|39-35—74
|Ingrid Lindblad
|37-37—74
|Celine Borge
|39-36—75
|Danielle Kang
|36-39—75
|Frida Kinhult
|41-34—75
|Minjee Lee
|39-36—75
|Hira Naveed
|38-37—75
|Kokona Sakurai
|34-41—75
|Linnea Strom
|37-38—75
|Lexi Thompson
|39-37—76
|Adela Cernousek
|38-39—77
|Carolina Melgrati
|36-41—77
|Alena Sharp
|41-36—77
|Tillie Claggett
|41-37—78
|Eileen Park
|42-36—78
|Helen Briem
|37-42—79
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.