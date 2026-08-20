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CPKC Women’s Open Par Scores

The Associated Press

August 20, 2026, 9:38 PM

Thursday

At Royal Mayfair Golf Club

Edmonton, Alberta

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,452; Par: 70

First Round

Miyu Yamashita 31-31—62 -8
Nasa Hataoka 32-31—63 -7
Kiara Romero 31-33—64 -6
Anna Huang 32-33—65 -5
Michelle Xing 33-32—65 -5
Ruoning Yin 29-36—65 -5
Yuri Yoshida 34-31—65 -5
Laney Frye 32-34—66 -4
Ariya Jutanugarn 34-32—66 -4
Gina Kim 34-32—66 -4
Jennifer Kupcho 31-35—66 -4
Mary Liu 33-33—66 -4
Mao Saigo 34-32—66 -4
Gemma Dryburgh 33-34—67 -3
Nataliya Guseva 34-33—67 -3
Brooke Henderson 35-32—67 -3
Grace Kim 33-34—67 -3
Nelly Korda 33-34—67 -3
Yan Liu 36-31—67 -3
Yahui Zhang 34-33—67 -3
Olivia Cowan 32-36—68 -2
Ayaka Furue 35-33—68 -2
Isi Gabsa 35-33—68 -2
Aki Iwai 35-33—68 -2
Soo Bin Joo 33-35—68 -2
Gurleen Kaur 35-33—68 -2
Hyo Joo Kim 33-35—68 -2
Sei Young Kim 35-33—68 -2
Nanna Koerstz Madsen 34-34—68 -2
Maude-Aimee Leblanc 34-34—68 -2
Dongeun Lee 35-33—68 -2
Jeongeun Lee6 34-34—68 -2
Clairey Lin 36-32—68 -2
Brooke Matthews 36-32—68 -2
Natasha Andrea Oon 34-34—68 -2
Gigi Stoll 34-34—68 -2
Carla Tejedo Mulet 35-33—68 -2
Suvichaya Vinijchaitham 32-36—68 -2
Pajaree Anannarukarn 35-34—69 -1
Nicole Broch Estrup 35-34—69 -1
Carlota Ciganda 36-33—69 -1
Hailee Cooper 34-35—69 -1
Karis Davidson 33-36—69 -1
Melanie Green 34-35—69 -1
Chizzy Iwai 33-36—69 -1
Leah John 35-34—69 -1
Rina Kawasaki 36-33—69 -1
Veronika Kedronova 34-35—69 -1
Megan Khang 33-36—69 -1
Somi Lee 36-33—69 -1
Alison Lee 36-33—69 -1
Jeong Eun Lee5 34-35—69 -1
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-33—69 -1
Polly Mack 36-33—69 -1
Morgane Metraux 35-34—69 -1
Nastasia Nadaud 35-34—69 -1
Kum Kang Park 37-32—69 -1
Cassie Porter 35-34—69 -1
Mimi Rhodes 35-34—69 -1
Lilia Vu 35-34—69 -1
Chanettee Wannasaen 35-34—69 -1
Amy Yang 36-33—69 -1
Na Rin An 35-35—70 E
Aditi Ashok 35-35—70 E
Jennifer Chang 34-36—70 E
Aphrodite Deng 36-34—70 E
Amanda Doherty 37-33—70 E
Jodi Ewart Shadoff 34-36—70 E
Savannah Grewal 37-33—70 E
Jiwon Jeon 35-35—70 E
Moriya Jutanugarn 36-34—70 E
Lauren Kim 34-36—70 E
Lydia Ko 35-35—70 E
Shauna Liu 36-34—70 E
Benedetta Moresco 32-38—70 E
Paula Reto 35-35—70 E
Hinako Shibuno 35-35—70 E
Riley Smyth 34-36—70 E
Rio Takeda 34-36—70 E
Weiwei Zhang 37-33—70 E
Camille Boyd 33-38—71 +1
Briana Chacon 34-37—71 +1
Robyn Choi 35-36—71 +1
Hye Jin Choi 37-34—71 +1
Allisen Corpuz 36-35—71 +1
Manon De Roey 35-36—71 +1
Brianna Do 37-34—71 +1
Lindy Duncan 36-35—71 +1
Sofia Garcia 35-36—71 +1
Jin Hee Im 36-35—71 +1
Mi Hyang Lee 39-32—71 +1
Gaby Lopez 36-35—71 +1
Emma McMyler 35-36—71 +1
Yealimi Noh 36-35—71 +1
Jessica Porvasnik 36-35—71 +1
Pauline Roussin-Bouchard 35-36—71 +1
Gabriela Ruffels 35-36—71 +1
Yuka Saso 38-33—71 +1
Maja Stark 37-34—71 +1
Chiara Tamburlini 36-35—71 +1
Jing Yan 36-35—71 +1
Saki Baba 38-34—72 +2
Jenny Bae 36-36—72 +2
Laetitia Beck 37-35—72 +2
Vanessa Borovilos 37-35—72 +2
Ashleigh Buhai 34-38—72 +2
Celine Herbin 37-35—72 +2
Wei-Ling Hsu 36-36—72 +2
MinJi Kang 37-35—72 +2
Stephanie Kyriacou 37-35—72 +2
Andrea Lee 36-36—72 +2
Julia Lopez Ramirez 36-36—72 +2
Charlotte Naughton 36-36—72 +2
Yuna Nishimura 34-38—72 +2
Alexa Pano 36-36—72 +2
Emily Pedersen 37-35—72 +2
Kelly Zhang 35-37—72 +2
Ana Belac 38-35—73 +3
Daniela Darquea 33-40—73 +3
Perrine Delacour 35-38—73 +3
Hannah Green 37-36—73 +3
Erika Hara 37-36—73 +3
Minami Katsu 35-38—73 +3
Jin Young Ko 38-35—73 +3
Yu Liu 38-35—73 +3
Leona Maguire 35-38—73 +3
Stephanie Meadow 37-36—73 +3
Anna Nordqvist 36-37—73 +3
Sophia Schubert 38-35—73 +3
Jenny Shin 36-37—73 +3
Lauren Walsh 37-36—73 +3
Yana Wilson 37-36—73 +3
Michelle Zhang 37-36—73 +3
Chella Choi 35-39—74 +4
Katie Cranston 39-35—74 +4
Honorine Nobuta Ferry 38-36—74 +4
Muni He 36-38—74 +4
You Min Hwang 37-37—74 +4
Ein Kim 38-36—74 +4
Grace Lee 37-37—74 +4
Lucy Li 39-35—74 +4
Ingrid Lindblad 37-37—74 +4
Celine Borge 39-36—75 +5
Danielle Kang 36-39—75 +5
Frida Kinhult 41-34—75 +5
Minjee Lee 39-36—75 +5
Hira Naveed 38-37—75 +5
Kokona Sakurai 34-41—75 +5
Linnea Strom 37-38—75 +5
Lexi Thompson 39-37—76 +6
Adela Cernousek 38-39—77 +7
Carolina Melgrati 36-41—77 +7
Alena Sharp 41-36—77 +7
Tillie Claggett 41-37—78 +8
Eileen Park 42-36—78 +8
Helen Briem 37-42—79 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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