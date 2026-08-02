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Baseball Glance

The Associated Press

August 2, 2026, 4:46 PM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 65 46 .586
New York 62 49 .559 3
Boston 59 51 .536
Baltimore 54 57 .486 11
Toronto 52 60 .464 13½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 59 52 .532
Cleveland 56 56 .500
Minnesota 56 56 .500
Detroit 53 58 .477 6
Kansas City 46 66 .411 13½

West Division

W L Pct GB
Houston 57 55 .509
Texas 55 56 .495
Seattle 54 58 .482 3
Athletics 45 66 .405 11½
Los Angeles 42 69 .378 14½

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 67 45 .598
Philadelphia 58 53 .523
Miami 58 55 .513
Washington 55 58 .487 12½
New York 47 66 .416 20½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 69 41 .627
Chicago 63 48 .568
Pittsburgh 56 56 .500 14
St. Louis 55 57 .491 15
Cincinnati 52 58 .473 17

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 69 42 .622
Arizona 59 52 .532 10
San Diego 57 54 .514 12
San Francisco 47 64 .423 22
Colorado 44 67 .396 25

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AMERICAN LEAGUE

Saturday’s Games

Toronto 5, St. Louis 1

Tampa Bay 1, Chicago White Sox 0

Seattle 4, Minnesota 3

Chicago Cubs 5, N.Y. Yankees 2

Philadelphia 5, Baltimore 0

Houston 5, Texas 4

Arizona 12, Cleveland 8

Colorado 12, Kansas City 6

Boston 3, L.A. Dodgers 2

Milwaukee 3, L.A. Angels 1

Detroit 8, Athletics 6

Sunday’s Games

Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.

Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.

Texas at Houston, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.

Detroit at Athletics, 4:05 p.m.

Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.

St. Louis 5, Toronto 1

Chicago White Sox 9, Tampa Bay 1

Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Monday’s Games

St. Louis (McGreevy 4-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 10-6), 7:05 p.m.

San Francisco (Webb 6-7) at Texas (Quantrill 4-3), 8:05 p.m.

Toronto (Bieber 2-2) at Houston (Javier 1-1), 8:10 p.m.

Tampa Bay (Seymour 7-3) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.

Tuesday’s Games

L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.

Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.

Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Toronto at Houston, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

Detroit at Seattle, 9:40 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Saturday’s Games

Toronto 5, St. Louis 1

Miami 6, N.Y. Mets 2

Pittsburgh 4, Cincinnati 1

Atlanta 8, Washington 3

Chicago Cubs 5, N.Y. Yankees 2

Philadelphia 5, Baltimore 0

Arizona 12, Cleveland 8

Colorado 12, Kansas City 6

Boston 3, L.A. Dodgers 2

San Diego 6, San Francisco 5

Milwaukee 3, L.A. Angels 1

Sunday’s Games

Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.

Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.

Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.

Atlanta 4, Washington 2

San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.

St. Louis 5, Toronto 1

Miami 2, N.Y. Mets 0

Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.

Monday’s Games

Washington (TBD) at Philadelphia (Nola 3-9), 6:40 p.m.

St. Louis (McGreevy 4-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 10-6), 7:05 p.m.

Pittsburgh (Chandler 3-8) at Milwaukee (Sproat 3-6), 7:40 p.m.

L.A. Dodgers (Wrobleski 11-2) at Chicago Cubs (Boyd 6-1), 8:05 p.m.

San Francisco (Webb 6-7) at Texas (Quantrill 4-3), 8:05 p.m.

Tampa Bay (Seymour 7-3) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.

San Diego (King 6-7) at Arizona (Pfaadt 5-1), 9:40 p.m.

Tuesday’s Games

Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.

N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.

Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.

St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Miami at Atlanta, 7:15 p.m.

Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

San Francisco at Texas, 8:05 p.m.

Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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