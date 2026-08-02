All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|65
|46
|.586
|—
|New York
|62
|49
|.559
|3
|Boston
|59
|51
|.536
|5½
|Baltimore
|54
|57
|.486
|11
|Toronto
|52
|60
|.464
|13½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|59
|52
|.532
|—
|Cleveland
|56
|56
|.500
|3½
|Minnesota
|56
|56
|.500
|3½
|Detroit
|53
|58
|.477
|6
|Kansas City
|46
|66
|.411
|13½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Houston
|57
|55
|.509
|—
|Texas
|55
|56
|.495
|1½
|Seattle
|54
|58
|.482
|3
|Athletics
|45
|66
|.405
|11½
|Los Angeles
|42
|69
|.378
|14½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|67
|45
|.598
|—
|Philadelphia
|58
|53
|.523
|8½
|Miami
|58
|55
|.513
|9½
|Washington
|55
|58
|.487
|12½
|New York
|47
|66
|.416
|20½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|69
|41
|.627
|—
|Chicago
|63
|48
|.568
|6½
|Pittsburgh
|56
|56
|.500
|14
|St. Louis
|55
|57
|.491
|15
|Cincinnati
|52
|58
|.473
|17
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|69
|42
|.622
|—
|Arizona
|59
|52
|.532
|10
|San Diego
|57
|54
|.514
|12
|San Francisco
|47
|64
|.423
|22
|Colorado
|44
|67
|.396
|25
___
AMERICAN LEAGUE
Saturday’s Games
Toronto 5, St. Louis 1
Tampa Bay 1, Chicago White Sox 0
Seattle 4, Minnesota 3
Chicago Cubs 5, N.Y. Yankees 2
Philadelphia 5, Baltimore 0
Houston 5, Texas 4
Arizona 12, Cleveland 8
Colorado 12, Kansas City 6
Boston 3, L.A. Dodgers 2
Milwaukee 3, L.A. Angels 1
Detroit 8, Athletics 6
Sunday’s Games
Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.
Texas at Houston, 2:10 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Detroit at Athletics, 4:05 p.m.
Minnesota at Seattle, 4:10 p.m.
St. Louis 5, Toronto 1
Chicago White Sox 9, Tampa Bay 1
Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
Monday’s Games
St. Louis (McGreevy 4-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 10-6), 7:05 p.m.
San Francisco (Webb 6-7) at Texas (Quantrill 4-3), 8:05 p.m.
Toronto (Bieber 2-2) at Houston (Javier 1-1), 8:10 p.m.
Tampa Bay (Seymour 7-3) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.
Tuesday’s Games
L.A. Angels at Baltimore, 6:35 p.m.
Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago White Sox at Boston, 7:10 p.m.
Minnesota at Kansas City, 7:40 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Toronto at Houston, 8:10 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
Detroit at Seattle, 9:40 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Saturday’s Games
Toronto 5, St. Louis 1
Miami 6, N.Y. Mets 2
Pittsburgh 4, Cincinnati 1
Atlanta 8, Washington 3
Chicago Cubs 5, N.Y. Yankees 2
Philadelphia 5, Baltimore 0
Arizona 12, Cleveland 8
Colorado 12, Kansas City 6
Boston 3, L.A. Dodgers 2
San Diego 6, San Francisco 5
Milwaukee 3, L.A. Angels 1
Sunday’s Games
Philadelphia at Baltimore, 1:35 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:40 p.m.
Pittsburgh at Cincinnati, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Kansas City at Colorado, 3:10 p.m.
Milwaukee at L.A. Angels, 3:15 p.m.
Atlanta 4, Washington 2
San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.
St. Louis 5, Toronto 1
Miami 2, N.Y. Mets 0
Boston at L.A. Dodgers, 7:20 p.m.
Monday’s Games
Washington (TBD) at Philadelphia (Nola 3-9), 6:40 p.m.
St. Louis (McGreevy 4-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 10-6), 7:05 p.m.
Pittsburgh (Chandler 3-8) at Milwaukee (Sproat 3-6), 7:40 p.m.
L.A. Dodgers (Wrobleski 11-2) at Chicago Cubs (Boyd 6-1), 8:05 p.m.
San Francisco (Webb 6-7) at Texas (Quantrill 4-3), 8:05 p.m.
Tampa Bay (Seymour 7-3) at Colorado (Lorenzen 3-9), 8:40 p.m.
San Diego (King 6-7) at Arizona (Pfaadt 5-1), 9:40 p.m.
Tuesday’s Games
Athletics at Cincinnati, 6:40 p.m.
N.Y. Mets at Cleveland, 6:40 p.m.
Washington at Philadelphia, 6:40 p.m.
St. Louis at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Miami at Atlanta, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Milwaukee, 7:40 p.m.
L.A. Dodgers at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
San Francisco at Texas, 8:05 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 8:40 p.m.
San Diego at Arizona, 9:40 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.