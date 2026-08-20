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Saturday, Aug. 29
No. 14 Southern Cal (0-0) vs. San Jose St. (0-0), 3 p.m.
Thursday, Sept. 3
No. 21 Utah (0-0) vs. Idaho (0-0), 9 p.m.
No. 25 Missouri (0-0) vs. Ark.-Pine Bluff (0-0), 8 p.m.
Friday, Sept. 4
No. 7 Miami (0-0) at Stanford (0-0), 9 p.m.
No. 10 Oklahoma (0-0) vs. UTEP (0-0), 8 p.m.
No. 14 Southern Cal (0-0) vs. Fresno St. (0-0), 9 p.m.
Saturday, Sept. 5
No. 1 Ohio St. (0-0) vs. Ball St. (0-0), 12:30 p.m.
No. 2 Oregon (0-0) vs. Boise St. (0-0), 3:30 p.m.
No. 3 Georgia (0-0) vs. Tennessee St. (0-0), 3 p.m.
No. 5 Texas (0-0) vs. Texas State (0-0), 3:30 p.m.
No. 6 Indiana (0-0) vs. North Texas (0-0), Noon
No. 8 Texas A&M (0-0) vs. Missouri St. (0-0), 7 p.m.
No. 11 LSU (0-0) vs. Clemson (0-0), 7:30 p.m.
No. 12 Texas Tech (0-0) vs. Abilene Christian (0-0), 7 p.m.
No. 13 Alabama (0-0) vs. East Carolina (0-0), Noon
No. 14 BYU (0-0) vs. Utah Tech (0-0), 8 p.m.
No. 16 Michigan (0-0) vs. W. Michigan (0-0), 7:30 p.m.
No. 18 Penn St. (0-0) vs. Marshall (0-0), 3:30 p.m.
No. 20 Tennessee (0-0) vs. Furman (0-0), 3:30 p.m.
No. 22 Iowa (0-0) vs. N. Illinois (0-0), 4:15 p.m.
No. 23 Houston (0-0) vs. Oregon St. (0-0), Noon
Sunday, Sept. 6
No. 4 Notre Dame (0-0) vs. Wisconsin (0-0) at Green Bay, Wis., 7:30 p.m.
No. 9 Mississippi (0-0) vs. No. 24 Louisville (0-0) at Nashville, Tenn., 7:30 p.m.
No. 17 Washington (0-0) vs. Washington St. (0-0), 4 p.m.
Monday, Sept. 7
No. 19 SMU (0-0) at Florida St. (0-0), 7:30 p.m.
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