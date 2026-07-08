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Wimbledon Results

The Associated Press

July 8, 2026, 12:32 PM

Wednesday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £30,060,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Arthur Fery, Britain, def. Flavio Cobolli (9), Italy, 6-4, 7-6 (4), 6-0.

Alexander Zverev (2), Germany, def. Taylor Fritz (6), United States, 6-4, 6-4, 6-2.

Women’s Singles

Quarterfinals

Marta Kostyuk (12), Ukraine, def. Jasmine Paolini (13), Italy, 6-3, 6-2.

Linda Noskova (9), Czechia, def. Elise Mertens (25), Belgium, 6-3, 7-5.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (6), El Salvador, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (3), Britain, 6-2, 7-6 (2).

Kevin Krawietz and Tim Putz (7), Germany, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (13), France, 7-5, 7-6 (6).

Women’s Doubles

Quarterfinals

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Katarzyna Piter, Poland, and Anna Siskova, Czechia, 6-1, 6-2.

Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang (13), Taiwan, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (9), Australia, 6-4, 6-4.

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