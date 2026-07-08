Wimbledon Results

Wednesday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Arthur Fery, Britain, def. Flavio Cobolli (9), Italy, 6-4, 7-6 (4), 6-0.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Taylor Fritz (6), United States, 6-4, 6-4, 6-2.
Women’s Singles
Quarterfinals
Marta Kostyuk (12), Ukraine, def. Jasmine Paolini (13), Italy, 6-3, 6-2.
Linda Noskova (9), Czechia, def. Elise Mertens (25), Belgium, 6-3, 7-5.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (6), El Salvador, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (3), Britain, 6-2, 7-6 (2).
Kevin Krawietz and Tim Putz (7), Germany, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia (13), France, 7-5, 7-6 (6).
Women’s Doubles
Quarterfinals
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Katarzyna Piter, Poland, and Anna Siskova, Czechia, 6-1, 6-2.
Shuko Aoyama, Japan, and En-Shuo Liang (13), Taiwan, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (9), Australia, 6-4, 6-4.
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