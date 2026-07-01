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United States 2, Bosnia and Herzegovina 0

The Associated Press

July 1, 2026, 10:16 PM

Bosnia and Herzegovina 0 0 0
United States 1 1 2

First Half_1, United States, Balogun, 45th minute.

Second Half_2, United States, Tillman, 82nd.

Goalies_Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic; United States, Matt Freese, Matt Turner, Chris Brady.

Yellow Cards_Radeljic, Bosnia and Herzegovina, 80th.

Red Cards_Balogun, United States, 64th.

Referee_Raphael Claus. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Juan Ernesto Soto. 4th Official_Dario Herrera.

A_68,827.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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