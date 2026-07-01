United States 2, Bosnia and Herzegovina 0

|Bosnia and Herzegovina
|0
|0
|—
|0
|United States
|1
|1
|—
|2
First Half_1, United States, Balogun, 45th minute.
Second Half_2, United States, Tillman, 82nd.
Goalies_Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic; United States, Matt Freese, Matt Turner, Chris Brady.
Yellow Cards_Radeljic, Bosnia and Herzegovina, 80th.
Red Cards_Balogun, United States, 64th.
Referee_Raphael Claus. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Juan Ernesto Soto. 4th Official_Dario Herrera.
A_68,827.
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