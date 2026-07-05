Tour de France Results

Sunday, July 5
Stage 2
A 104.7 mile ride from Tarragone to Barcelone
Stage Results:
1. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 3:40:01.
2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, same time.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, same time.
4. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
5. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 3:40:04.
6. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, same time.
7. Romain Gregoire, France, Groupama-FDJ, same time.
8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, same time.
9. Paul Seixas, France, Decathlon AG2R La Mondiale Team, same time.
10. Tom Pidcock, Great Britain, Q36.5 Pro Cycling Team, same time.
Also:
34. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 3:41:40.
39. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 3:45:03.
48. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 3:46:04.
52. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 3:46:53.
153. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 3:53:57.
179. Kevin O’Brien, United States, Team Jayco AlUla, 3:57:50.
Overall Standings:
1. Jonas Vingegaard, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:01:48.
2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates-XRG, 4:01:54.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull-BORA-hansgrohe, 4:02:03.
4. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates-XRG, 4:02:04.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 4:02:07.
6. Paul Seixas, France, Decathlon AG2R La Mondiale Team, 4:02:30.
7. Romain Gregoire, France, Groupama-FDJ, 4:02:32.
8. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull-BORA-hansgrohe, 4:02:33.
9. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 4:02:41.
10. Tom Pidcock, Great Britain, Q36.5 Pro Cycling Team, 4:02:48.
Also:
30. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:05:35.
42. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, 4:09:16.
46. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:10:21.
48. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:10:38.
158. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 4:20:07.
180. Kevin O’Brien, United States, Team Jayco AlUla, 4:24:10.
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