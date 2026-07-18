Tour de France Results

Saturday, July 18
Stage 14
A 96.5-mile ride from Mulhouse to Markstein Fellering
Stage Results:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 4:00:07.
2. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 38s behind.
3. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 38s.
4. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 44s.
5. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 48s.
6. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 50s.
7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 50s.
8. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 1:18.
9. Tobias Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 1:40.
10. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 1:40.
Also:
17. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:03:33.
24. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 04:11:54.
31. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 4:17:14.
34. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:17:41.
53. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:26:36.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 51:18:28.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 51:22:58.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 51:23:32.
4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 51:23:47.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 51:23:50.
6. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 51:24:12.
7. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 51:24:18.
8. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 51:26:03.
9. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 51:26:27.
10. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 51:26:53.
Also:
19. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 51:43:00.
20. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 51:54:16.
21. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 52:00:15.
30. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 52:39:36.
31. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 52:41:47.
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