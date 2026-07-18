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Tour de France Results

The Associated Press

July 18, 2026, 4:16 PM

Saturday, July 18

Stage 14

A 96.5-mile ride from Mulhouse to Markstein Fellering

Stage Results:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 4:00:07.

2. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 38s behind.

3. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 38s.

4. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 44s.

5. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 48s.

6. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 50s.

7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 50s.

8. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 1:18.

9. Tobias Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 1:40.

10. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 1:40.

Also:

17. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 4:03:33.

24. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 04:11:54.

31. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 4:17:14.

34. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:17:41.

53. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 4:26:36.

Overall Standings:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 51:18:28.

2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 51:22:58.

3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 51:23:32.

4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 51:23:47.

5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 51:23:50.

6. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 51:24:12.

7. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 51:24:18.

8. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 51:26:03.

9. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 51:26:27.

10. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 51:26:53.

Also:

19. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 51:43:00.

20. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 51:54:16.

21. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 52:00:15.

30. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 52:39:36.

31. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 52:41:47.

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