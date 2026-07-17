Tour de France Results

Friday, July 17
Stage 13
A 127.8-mile ride from Dole to Belfort
Stage Results:
1. Mauro Schmid, Switzerland, Team Jayco AlUla, 04:06:58.
2. Harold Tejada Canacue, Colombia, XDS Astana Team, same time.
3. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 04:07:00.
4. Maxim Van Gils, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.
5. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, same time.
6. Kévin Vauquelin, France, Netcompany INEOS Cycling Team, same time.
7. Jordan Jegat, France, TotalEnergies, same time.
8. Clément Braz Afonso, Portugal, Groupama-FDJ United, same time.
9. Tim Wellens, Belgium, UAE Team Emirates XRG, same time.
10. Luke Plapp, Australia, Team Jayco AlUla, 04:07:09.
Also:
5. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 4:07:00.
33. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 04:14:30.
44. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
61. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, same time.
93. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:24:17.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 47:18:31.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 47:22:07.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 47:22:37.
4. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 47:22:46.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 47:22:53.
6. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 47:23:06.
7. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 47:23:15.
8. Isaac Del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 47:23:39.
9. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 47:24:16.
10. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 47:25:05.
Also:
16. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 47:33:39.
21. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 47:37:02.
22. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 47:39:23.
34. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 48:24:06.
36. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 48:27:42.
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