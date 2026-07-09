The Amundi Evian Championship Scores

Thursday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $9.1 million
Yardage: 6,479; Par: 71
First Round
|Aki Iwai
|32-31—63
|Perrine Delacour
|34-31—65
|Charley Hull
|35-31—66
|Jin Hee Im
|31-35—66
|Hae-Ran Ryu
|34-32—66
|Mao Saigo
|32-34—66
|Maja Stark
|33-33—66
|Cara Gainer
|32-35—67
|Erika Hara
|35-32—67
|Brooke Henderson
|32-35—67
|MinJi Kang
|35-32—67
|Lottie Woad
|34-33—67
|Jing Yan
|33-34—67
|Ruoning Yin
|33-34—67
|Chella Choi
|33-35—68
|Ayaka Furue
|34-34—68
|Somi Lee
|36-32—68
|Nastasia Nadaud
|33-35—68
|Farah O’Keefe
|34-34—68
|Kajsa Arwefjall
|36-33—69
|Jodi Ewart Shadoff
|35-34—69
|Linn Grant
|34-35—69
|Wei-Ling Hsu
|34-35—69
|Sei Young Kim
|35-34—69
|Hyo Joo Kim
|33-36—69
|Lydia Ko
|35-34—69
|Jennifer Kupcho
|35-34—69
|Alison Lee
|33-36—69
|Anna Nordqvist
|34-35—69
|Ryann O’Toole
|34-35—69
|Cassie Porter
|35-34—69
|Hinako Shibuno
|33-36—69
|Shannon Tan
|32-37—69
|Ina Yoon
|35-34—69
|Aditi Ashok
|35-35—70
|Karis Davidson
|35-35—70
|Hannah Green
|37-33—70
|Nataliya Guseva
|35-35—70
|Anna Huang
|34-36—70
|Chizzy Iwai
|34-36—70
|Ariya Jutanugarn
|34-36—70
|Minami Katsu
|34-36—70
|Auston Kim
|35-35—70
|Lauren Kim
|36-34—70
|Shiho Kuwaki
|35-35—70
|Andrea Lee
|36-34—70
|Mary Liu
|34-36—70
|Yuna Nishimura
|31-39—70
|Alexa Pano
|35-35—70
|Shuri Sakuma
|36-34—70
|Asterisk Talley
|35-35—70
|Patty Tavatanakit
|35-35—70
|Miyu Yamashita
|34-36—70
|Amy Yang
|35-35—70
|Arpichaya Yubol
|35-35—70
|Weiwei Zhang
|36-34—70
|Rose Zhang
|33-37—70
|Hye Jin Choi
|36-35—71
|Lauren Coughlin
|34-37—71
|Alexandra Forsterling
|37-34—71
|Melanie Green
|38-33—71
|Megan Khang
|36-35—71
|A Lim Kim
|35-36—71
|Mi Hyang Lee
|36-35—71
|Leona Maguire
|34-37—71
|Sayaka Takahashi
|34-37—71
|Chiara Tamburlini
|34-37—71
|Dewi Weber
|35-36—71
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|Allisen Corpuz
|36-36—72
|Aphrodite Deng
|36-36—72
|Brianna Do
|33-39—72
|Amanda Doherty
|36-36—72
|Esther Henseleit
|34-38—72
|You Min Hwang
|36-36—72
|Soo Bin Joo
|35-37—72
|Nanna Koerstz Madsen
|35-37—72
|Sara Kouskova
|35-37—72
|Julia Lopez Ramirez
|39-33—72
|Brooke Matthews
|38-34—72
|Yealimi Noh
|39-33—72
|Yuka Saso
|35-37—72
|Rio Takeda
|36-36—72
|Jeeno Thitikul
|35-37—72
|Lilia Vu
|36-36—72
|Yunseo Yang
|37-35—72
|Casandra Alexander
|34-39—73
|Pajaree Anannarukarn
|36-37—73
|Helen Briem
|38-35—73
|Robyn Choi
|35-38—73
|Lindy Duncan
|38-35—73
|Isi Gabsa
|37-36—73
|Leonie Harm
|36-37—73
|Jiwon Jeon
|33-40—73
|Grace Kim
|34-39—73
|Frida Kinhult
|35-38—73
|Agathe Laisne
|39-34—73
|Gaby Lopez
|37-36—73
|Carla Tejedo Mulet
|37-36—73
|Lauren Walsh
|36-37—73
|Yuri Yoshida
|37-36—73
|Ana Belac
|36-38—74
|Kelsey Bennett
|39-35—74
|Manon De Roey
|35-39—74
|Jin Young Ko
|36-38—74
|Nelly Korda
|38-36—74
|Lucy Li
|35-39—74
|Yu Liu
|37-37—74
|Polly Mack
|38-36—74
|Maria Marin
|37-37—74
|Kiara Romero
|38-36—74
|Pauline Roussin-Bouchard
|33-41—74
|Kyorim Seo
|32-42—74
|Hyunjo Yoo
|38-36—74
|Ashleigh Buhai
|36-39—75
|Gina Kim
|37-38—75
|Jenny Shin
|40-35—75
|Jenny Bae
|36-40—76
|Celine Boutier
|37-39—76
|Pornanong Phatlum
|37-39—76
|Mimi Rhodes
|37-39—76
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-40—76
|Na Rin An
|39-38—77
|Alice Hewson
|36-41—77
|Minjee Lee
|38-39—77
|Yan Liu
|40-37—77
|Miranda Wang
|38-39—77
|Ingrid Lindblad
|34-44—78
|Gabriela Ruffels
|37-41—78
|Chanettee Wannasaen
|37-41—78
|Esme Hamilton
|40-40—80
|Nasa Hataoka
|41-39—80
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.