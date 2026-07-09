Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship Scores

The Amundi Evian Championship Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 1:28 PM

Thursday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

First Round

Aki Iwai 32-31—63
Perrine Delacour 34-31—65
Charley Hull 35-31—66
Jin Hee Im 31-35—66
Hae-Ran Ryu 34-32—66
Mao Saigo 32-34—66
Maja Stark 33-33—66
Cara Gainer 32-35—67
Erika Hara 35-32—67
Brooke Henderson 32-35—67
MinJi Kang 35-32—67
Lottie Woad 34-33—67
Jing Yan 33-34—67
Ruoning Yin 33-34—67
Chella Choi 33-35—68
Ayaka Furue 34-34—68
Somi Lee 36-32—68
Nastasia Nadaud 33-35—68
Farah O’Keefe 34-34—68
Kajsa Arwefjall 36-33—69
Jodi Ewart Shadoff 35-34—69
Linn Grant 34-35—69
Wei-Ling Hsu 34-35—69
Sei Young Kim 35-34—69
Hyo Joo Kim 33-36—69
Lydia Ko 35-34—69
Jennifer Kupcho 35-34—69
Alison Lee 33-36—69
Anna Nordqvist 34-35—69
Ryann O’Toole 34-35—69
Cassie Porter 35-34—69
Hinako Shibuno 33-36—69
Shannon Tan 32-37—69
Ina Yoon 35-34—69
Aditi Ashok 35-35—70
Karis Davidson 35-35—70
Hannah Green 37-33—70
Nataliya Guseva 35-35—70
Anna Huang 34-36—70
Chizzy Iwai 34-36—70
Ariya Jutanugarn 34-36—70
Minami Katsu 34-36—70
Auston Kim 35-35—70
Lauren Kim 36-34—70
Shiho Kuwaki 35-35—70
Andrea Lee 36-34—70
Mary Liu 34-36—70
Yuna Nishimura 31-39—70
Alexa Pano 35-35—70
Shuri Sakuma 36-34—70
Asterisk Talley 35-35—70
Patty Tavatanakit 35-35—70
Miyu Yamashita 34-36—70
Amy Yang 35-35—70
Arpichaya Yubol 35-35—70
Weiwei Zhang 36-34—70
Rose Zhang 33-37—70
Hye Jin Choi 36-35—71
Lauren Coughlin 34-37—71
Alexandra Forsterling 37-34—71
Melanie Green 38-33—71
Megan Khang 36-35—71
A Lim Kim 35-36—71
Mi Hyang Lee 36-35—71
Leona Maguire 34-37—71
Sayaka Takahashi 34-37—71
Chiara Tamburlini 34-37—71
Dewi Weber 35-36—71
Carlota Ciganda 35-37—72
Allisen Corpuz 36-36—72
Aphrodite Deng 36-36—72
Brianna Do 33-39—72
Amanda Doherty 36-36—72
Esther Henseleit 34-38—72
You Min Hwang 36-36—72
Soo Bin Joo 35-37—72
Nanna Koerstz Madsen 35-37—72
Sara Kouskova 35-37—72
Julia Lopez Ramirez 39-33—72
Brooke Matthews 38-34—72
Yealimi Noh 39-33—72
Yuka Saso 35-37—72
Rio Takeda 36-36—72
Jeeno Thitikul 35-37—72
Lilia Vu 36-36—72
Yunseo Yang 37-35—72
Casandra Alexander 34-39—73
Pajaree Anannarukarn 36-37—73
Helen Briem 38-35—73
Robyn Choi 35-38—73
Lindy Duncan 38-35—73
Isi Gabsa 37-36—73
Leonie Harm 36-37—73
Jiwon Jeon 33-40—73
Grace Kim 34-39—73
Frida Kinhult 35-38—73
Agathe Laisne 39-34—73
Gaby Lopez 37-36—73
Carla Tejedo Mulet 37-36—73
Lauren Walsh 36-37—73
Yuri Yoshida 37-36—73
Ana Belac 36-38—74
Kelsey Bennett 39-35—74
Manon De Roey 35-39—74
Jin Young Ko 36-38—74
Nelly Korda 38-36—74
Lucy Li 35-39—74
Yu Liu 37-37—74
Polly Mack 38-36—74
Maria Marin 37-37—74
Kiara Romero 38-36—74
Pauline Roussin-Bouchard 33-41—74
Kyorim Seo 32-42—74
Hyunjo Yoo 38-36—74
Ashleigh Buhai 36-39—75
Gina Kim 37-38—75
Jenny Shin 40-35—75
Jenny Bae 36-40—76
Celine Boutier 37-39—76
Pornanong Phatlum 37-39—76
Mimi Rhodes 37-39—76
Suvichaya Vinijchaitham 36-40—76
Na Rin An 39-38—77
Alice Hewson 36-41—77
Minjee Lee 38-39—77
Yan Liu 40-37—77
Miranda Wang 38-39—77
Ingrid Lindblad 34-44—78
Gabriela Ruffels 37-41—78
Chanettee Wannasaen 37-41—78
Esme Hamilton 40-40—80
Nasa Hataoka 41-39—80

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up