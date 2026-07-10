Sports on TV for July 11 – 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Saturday, July 11
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
6 a.m.
FS2 — AFL: Gold Coast at Adelaide
1 a.m. (Sunday)
FS2 — AFL: Richmond at Melbourne
AUTO RACING
8:55 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix – Sprint Race, Hohenstein-Ernstthal, Germany
9 a.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
9:30 a.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
10 a.m.
NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.
10:05 a.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
Noon
NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.
1 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: LiUNA 150, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.
4:30 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
7 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
BEACH VOLLEYBALL
4:30 p.m.
CW — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Calgary at Montreal
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 8
8 a.m.
NBC — UCI: Tour de France, Stage 8
6:30 a.m. (Sunday)
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9
GOLF
4 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
10 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
Noon
CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Third Round, Firestone CC, Akron, Ohio
2:30 p.m.
NBC — 2026 American Century Championship: Second Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Third Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
4 a.m. (Sunday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
Noon
ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Louisville, Ky.
2 p.m.
ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Louisville, Ky.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — Saratoga Live
8 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
NBC — 2026 MLB Draft: First Round, Philadelphia
2:30 p.m.
MLBN — 2026 MLB Draft: Rounds 1 – 4, Philadelphia
4 p.m.
FS1 — Boston at N.Y. Mets (4:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Atlanta at St. Louis (7:15 p.m.) OR Kansas City at Baltimore (7:05 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Arizona at at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Orlando, Las Vegas
4 p.m.
ESPN — Summer League: New Orleans vs. Charlotte, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Philadelphia, Las Vegas
6 p.m.
ESPN — Summer League: New York vs. San Antonio, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Denver vs. Minnesota, Las Vegas
8 p.m.
ESPN — Summer League: Atlanta vs. Brooklyn, Las Vegas
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Houston vs. Toronto, Las Vegas
10 p.m.
ESPN — Summer League: L.A. Lakers vs. Dallas, Las Vegas
RODEO
10 p.m.
CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 1, Ft. Collins, Colo.
RUGBY (MEN’S)
4:10 a.m. (Sunday)
FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne
RUGBY (WOMEN’S)
9:55 p.m.
FS2 — NRL: New Zealand at Canberra
11:40 p.m.
FS2 — NRL: Parramatta at St. George Illawarra
SOCCER (MEN’S)
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Norway vs. England, Quarterfinal, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
ESPN2 — USL Cup Group Stage: Chattanooga at San Antonio, Group C
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Argentina vs. Switzerland, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
SOCCER (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ION — NWSL: Washington at North Carolina
8:45 p.m.
ION — NWSL: Angel City at San Diego
SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Carolina at Texas
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Chicago at Portland
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Doubles Championship, London
11 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Karolína Muchová vs. Linda Nosková, Championship, London
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Semifinals
3 p.m.
ABC — WTA: Wimbledon, Karolína Muchová vs. Linda Nosková, Championship, London (taped)
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — New York at Minnesota
4 p.m.
CBS — Portland at Atlanta
6 p.m.
NBCSN — Phoenix at Los Angeles
PEACOCK — Phoenix at Los Angeles
X GAMES
7 p.m.
ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 2, Chiba, Japan
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(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, July 12
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix, Hohenstein-Ernstthal, Germany
7 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
BEACH VOLLEYBALL
4 p.m.
CBSSN — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles
CFL FOOTBALL
7 p.m.
CBSSN — Hamilton at Saskatchewan
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9
GOLF
4 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
10 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
Noon
CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio
2:30 p.m.
NBC — 2026 American Century Championship: Final Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
HORSE RACING
1 p.m.
FS1 — Saratoga Live
MLB BASEBALL
Noon
NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: American League vs. National League, Philadelphia
Noon
NCSBN — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)
PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas
5 p.m.
ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas
7 p.m.
ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas
RODEO
4 p.m.
CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 2, Ft. Collins, Colo.
RUGBY (MEN’S)
4:10 a.m.
FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN — NWSL: Portland at Seattle
SOFTBALL
1 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Portland
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Oklahoma City
TENNIS
8 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London
11 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Championship, London
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Singles Finals & ATP Doubles Finals
3 p.m.
ABC — ATP: Wimbledon, Championship, London (taped)
4:30 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — New York at Toronto
7 p.m.
ESPN — Chicago at Dallas
9 p.m.
NBC — Indiana at Las Vegas
PEACOCK — Indiana at Las Vegas
X GAMES
1 p.m.
ABC — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan
7 p.m.
ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan
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