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Sports on TV for July 11 – 12

The Associated Press

July 10, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, July 11

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

6 a.m.

FS2 — AFL: Gold Coast at Adelaide

1 a.m. (Sunday)

FS2 — AFL: Richmond at Melbourne

AUTO RACING

8:55 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix – Sprint Race, Hohenstein-Ernstthal, Germany

9 a.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

9:30 a.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

10 a.m.

NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.

10:05 a.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

Noon

NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.

1 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: LiUNA 150, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.

NBCSN — Pro Motocross Championship: Southwick National – Round 23, Southwick, Mass.

4:30 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Qualifying, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

7 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

BEACH VOLLEYBALL

4:30 p.m.

CW — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Calgary at Montreal

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 8

8 a.m.

NBC — UCI: Tour de France, Stage 8

6:30 a.m. (Sunday)

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9

GOLF

4 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

10 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

Noon

CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Third Round, Firestone CC, Akron, Ohio

2:30 p.m.

NBC — 2026 American Century Championship: Second Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Third Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

4 a.m. (Sunday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

Noon

ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Louisville, Ky.

2 p.m.

ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Louisville, Ky.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — Saratoga Live

8 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

NBC — 2026 MLB Draft: First Round, Philadelphia

2:30 p.m.

MLBN — 2026 MLB Draft: Rounds 1 – 4, Philadelphia

4 p.m.

FS1 — Boston at N.Y. Mets (4:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Atlanta at St. Louis (7:15 p.m.) OR Kansas City at Baltimore (7:05 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Arizona at at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Orlando, Las Vegas

4 p.m.

ESPN — Summer League: New Orleans vs. Charlotte, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Philadelphia, Las Vegas

6 p.m.

ESPN — Summer League: New York vs. San Antonio, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Denver vs. Minnesota, Las Vegas

8 p.m.

ESPN — Summer League: Atlanta vs. Brooklyn, Las Vegas

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Houston vs. Toronto, Las Vegas

10 p.m.

ESPN — Summer League: L.A. Lakers vs. Dallas, Las Vegas

RODEO

10 p.m.

CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 1, Ft. Collins, Colo.

RUGBY (MEN’S)

4:10 a.m. (Sunday)

FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne

RUGBY (WOMEN’S)

9:55 p.m.

FS2 — NRL: New Zealand at Canberra

11:40 p.m.

FS2 — NRL: Parramatta at St. George Illawarra

SOCCER (MEN’S)

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Norway vs. England, Quarterfinal, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

ESPN2 — USL Cup Group Stage: Chattanooga at San Antonio, Group C

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: Argentina vs. Switzerland, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

SOCCER (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ION — NWSL: Washington at North Carolina

8:45 p.m.

ION — NWSL: Angel City at San Diego

SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Carolina at Texas

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Chicago at Portland

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Doubles Championship, London

11 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Karolína Muchová vs. Linda Nosková, Championship, London

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Semifinals

3 p.m.

ABC — WTA: Wimbledon, Karolína Muchová vs. Linda Nosková, Championship, London (taped)

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — New York at Minnesota

4 p.m.

CBS — Portland at Atlanta

6 p.m.

NBCSN — Phoenix at Los Angeles

PEACOCK — Phoenix at Los Angeles

X GAMES

7 p.m.

ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 2, Chiba, Japan

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(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, July 12

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Germany Grand Prix, Hohenstein-Ernstthal, Germany

7 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.

BEACH VOLLEYBALL

4 p.m.

CBSSN — AVP: League Week 5, Long Beach, Calif.

BIG3 BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Hamilton at Saskatchewan

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 9

GOLF

4 a.m.

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

10 a.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

Noon

CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio

2:30 p.m.

NBC — 2026 American Century Championship: Final Round, Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, Nev.

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.

HORSE RACING

1 p.m.

FS1 — Saratoga Live

MLB BASEBALL

Noon

NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: American League vs. National League, Philadelphia

Noon

NCSBN — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)

PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas

5 p.m.

ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas

7 p.m.

ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas

RODEO

4 p.m.

CW — PBR Teams: Bulls and Beats – Day 2, Ft. Collins, Colo.

RUGBY (MEN’S)

4:10 a.m.

FS2 — NRL: Gold Coast at Melbourne

SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPN — NWSL: Portland at Seattle

SOFTBALL

1 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Portland

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Utah at Oklahoma City

TENNIS

8 a.m.

ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London

11 a.m.

ESPN — ATP: Wimbledon, Championship, London

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Singles Finals & ATP Doubles Finals

3 p.m.

ABC — ATP: Wimbledon, Championship, London (taped)

4:30 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — New York at Toronto

7 p.m.

ESPN — Chicago at Dallas

9 p.m.

NBC — Indiana at Las Vegas

PEACOCK — Indiana at Las Vegas

X GAMES

1 p.m.

ABC — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan

7 p.m.

ESPN2 — MoonPay X Games Chiba 2026: Day 3, Chiba, Japan

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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