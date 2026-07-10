Sports on TV for July 13 – 19

ADV11-12
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, July 13
MLB BASEBALL
8 p.m.
NETFLIX — 2026 Home Run Derby: From Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs New York, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Indiana, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Atlanta vs. Boston, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Dallas vs. Memphis, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Cleveland, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Chicago vs. Utah, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Phoenix vs. Milwaukee, Las Vegas
11 p.m.
ESPN2 — Summer League: Minnesota vs. Portland, Las Vegas
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Volts
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Los Angeles at Atlanta
9 p.m.
NBCSN — Phoenix at Minnesota
PEACOCK — Phoenix at Minnesota
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Tuesday, July 14
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — 2026 MLB All-Star Game: American League vs. National League, Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Philadelphia vs. Houston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Brooklyn, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Memphis vs. Golden State, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Washington vs. Chicago, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Denver vs. Oklahoma City, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs. L.A. Lakers, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Semifinal, Arlington, Texas
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Volts
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Wednesday, July 15
AWARDS SHOW
8 p.m.
ABC — The 2026 ESPY Awards: From New York
GOLF
4 a.m. (Thursday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Minnesota, Las Vegas
4 p.m.
ESPNU — Summer League: Orlando vs. Philadelphia, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: New Orleans vs. Cleveland, Las Vegas
6 p.m.
ESPNU — Summer League: Phoenix vs. Detroit, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Charlotte, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — Summer League: Boston vs. Sacramento, Las Vegas
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Utah vs. San Antonio, Las Vegas
10:30 p.m.
ESPN — Summer League: Washington vs. L.A. Clippers, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Semifinal, Atlanta
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPN — NWSL: Washington at NJ/NY Gotham FC
SOFTBALL
8 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Volts
10 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Talons at Cascade
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Golden State at Indiana
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Thursday, July 16
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, First Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
4 a.m. (Friday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
MLB BASEBALL
7 p.m.
ESPN — N.Y. Mets at Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Dallas vs. Oklahoma City, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPNU — Summer League: Brooklyn vs. Houston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Lakers vs. Chicago, Las Vegas
7 p.m.
ESPN2 — Summer League: Golden State vs. New York, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Memphis vs. Atlanta, Las Vegas
9 p.m.
ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Miami, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Portland vs. Denver, Las Vegas
SOFTBALL
7 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Blaze
10 p.m.
MLBN — Talons at Cascade
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Portland at Chicago
9 p.m.
PRIME VIDEO — New York at Dallas
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Friday, July 17
AUTO RACING
7:30 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
11 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
6:30 a.m. (Saturday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Second Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
5 a.m. (Saturday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Tampa Bay at Boston (1:35 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Cleveland (7:10 p.m.)
7:07 p.m.
APPLE TV — Chicago White Sox at Toronto
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Washington at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
6:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
11 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Cascade
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Connecticut at Phoenix
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Saturday, July 18
AUTO RACING
6 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
10 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
11:30 a.m.
FS1 — INDY NXT Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
12:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Faith Fest 250, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
3 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
4:30 p.m.
FS2 — INDY NXT Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
6 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Final Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
GOLF
5 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
7 a.m.
NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
Noon
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Third Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
4 a.m. (Sunday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ABC — PLL: Carolina vs. Denver, Fairfield, Conn.
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
ESPN2 — PFL: Main Card, Austin, Texas
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Minnesota at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Miami at Milwaukee (4:10 p.m.)
5:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Texas at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR Miami at Milwaukee (joined in progress) (4:10 p.m.)
8 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (8:08 p.m.) OR San Francisco at Seattle (8:08 p.m.)
NBA BASKETBALL
4:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
5 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
6:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
10:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
Noon
CBS — USL Championship: TBA
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup: TBD, Third-Place Match, Miami Gardens, Fla.
SOCCER (WOMEN’S)
Noon
ABC — NWSL: Seattle at NJ/NY Gotham FC
2 p.m.
CBS — NWSL: Portland at Denver
4 p.m.
NWSL: North Carolina at Bay FC
SOFTBALL
4 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Bandits
6 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Blaze
10 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Volts at Cascade
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
CBS — New York at Indiana
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Sunday, July 19
AUTO RACING
9 a.m.
APPLE TV — Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium
1 p.m.
FS1 — INDY NXT Series: Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
5:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn
7 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.
BEACH VOLLEYBALL
1 p.m.
CBS — AVP: League Week 6, New York
BIG3 BASKETBALL
2 p.m.
CBS — Week 5: Detroit Amps vs. Houston Rig Hands, Chicago Triplets vs. LA Riot, DMV Trilogy vs. Boston Ball Hogs, Dallas Power vs. Miami 305, Chicago
GOLF
4 a.m.
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
7 a.m.
NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Final Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic
LACROSSE (MEN’S)
3 p.m.
ABC — PLL: New York vs. Boston, Fairfield, Conn.
MLB BASEBALL
12:15 p.m.
PEACOCK — Chicago White Sox at Toronto
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (4:10 p.m.) OR Detroit at L.A. Angels (4:07 p.m.)
7 p.m.
NBC — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)
PEACOCK — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
9 p.m.
ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Championship, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup: TBD, Final, East Rutherford, N.J.
SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Blaze
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Talons at Bandits
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Los Angeles at Dallas
4 p.m.
CBS — Chicago at Atlanta
7 p.m.
ESPN — Connecticut at Phoenix
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