Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|9
|South Africa
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|South Korea
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|3
|Czechia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|1
GROUP A
Thursday, June 11
Mexico 2, South Africa 0
South Korea 2, Czechia 1
Thursday, June 18
Czechia 1, South Africa 1
Mexico 1, South Korea 0
Wednesday, June 24
Czechia 0, Mexico 3
South Africa 1, South Korea 0
GROUP B
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Switzerland
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|4
|Bosnia-Herzegovina
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|1
GROUP B
Friday, June 12
Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1
Saturday, June 13
Qatar 1, Switzerland 1
Thursday, June 18
Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1
Canada 6, Qatar 0
Wednesday, June 24
Switzerland 2, Canada 1
Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1
GROUP C
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Brazil
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|7
|Morocco
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|7
|Scotland
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|3
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|0
GROUP C
Saturday, June 13
Brazil 1, Morocco 1
Haiti 0, Scotland 1
Friday, June 19
Scotland 0, Morocco 1
Brazil 3, Haiti 0
Wednesday, June 24
Scotland 0, Brazil 3
Morocco 4, Haiti 2
GROUP D
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|United States
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|6
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|4
|Turkey
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|3
GROUP D
Friday, June 12
United States 4, Paraguay 1
Sunday, June 14
Australia 2, Turkey 0
Friday, June 19
United States 2, Australia 0
Turkey 0, Paraguay 1
Thursday, June 25
Turkey 3, United States 2
Paraguay 0, Australia 0
GROUP E
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Germany
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|Ivory Coast
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|6
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|1
GROUP E
Sunday, June 14
Germany 7, Curacao 1
Ivory Coast 1, Ecuador 0
Saturday, June 20
Germany 2, Ivory Coast 1
Ecuador 0, Curacao 0
Thursday, June 25
Ecuador 2, Germany 1
Curacao 0, Ivory Coast 2
GROUP F
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Netherlands
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|7
|Japan
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|5
|Sweden
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|0
GROUP F
Sunday, June 14
Netherlands 2, Japan 2
Sweden 5, Tunisia 1
Saturday, June 20
Netherlands 5, Sweden 1
Sunday, June 21
Tunisia 0, Japan 4
Thursday, June 25
Tunisia 1, Netherlands 3
Japan 1, Sweden 1
GROUP G
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Belgium
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|5
|Egypt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|5
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|3
|New Zealand
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|1
GROUP G
Monday, June 15
Belgium 1, Egypt 1
Iran 2, New Zealand 2
Sunday, June 21
Belgium 0, Iran 0
New Zealand 1, Egypt 3
Friday, June 26
New Zealand 1, Belgium 5
Egypt 1, Iran 1
GROUP H
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Spain
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|2
|Saudi Arabia
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|2
GROUP H
Monday, June 15
Spain 0, Cape Verde 0
Saudi Arabia 1, Uruguay 1
Sunday, June 21
Spain 4, Saudi Arabia 0
Uruguay 2, Cape Verde 2
Friday, June 26
Uruguay 0, Spain 1
Cape Verde 0, Saudi Arabia 0
GROUP I
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|France
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|9
|Norway
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|6
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|3
|Iraq
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|0
GROUP I
Tuesday, June 16
France 3, Senegal 1
Iraq 1, Norway 4
Monday, June 22
France 3, Iraq 0
Norway 3, Senegal 2
Friday, June 26
Norway 1, France 4
Senegal 5, Iraq 0
GROUP J
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|9
|Austria
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|4
|Algeria
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|4
|Jordan
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|0
GROUP J
Tuesday, June 16
Argentina 3, Algeria 0
Wednesday, June 17
Austria 3, Jordan 1
Monday, June 22
Argentina 2, Austria 0
Jordan 1, Algeria 2
Saturday, June 27
Jordan 1, Argentina 3
Algeria 3, Austria 3
GROUP K
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Colombia
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|7
|Portugal
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|Congo
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|Uzbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|0
GROUP K
Wednesday, June 17
Portugal 1, Congo 1
Uzbekistan 1, Colombia 3
Tuesday, June 23
Portugal 5, Uzbekistan 0
Colombia 1, Congo 0
Saturday, June 27
Colombia 0, Portugal 0
Congo 3, Uzbekistan 1
GROUP L
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|England
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|Croatia
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|6
|Ghana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|0
GROUP L
Wednesday, June 17
England 4, Croatia 2
Ghana 1, Panama 0
Tuesday, June 23
England 0, Ghana 0
Panama 0, Croatia 1
Saturday, June 27
Panama 0, England 2
Croatia 2, Ghana 1
ROUND OF 32
Sunday, June 28
South Africa 0, Canada 1
Monday, June 29
Brazil 2, Japan 1
Germany 1, Paraguay 1, Paraguay advances 4-3 on penalty kicks
Netherlands 1, Morocco 1, Morocco advances 3-2 on penalty kicks
Tuesday, June 30
Ivory Coast 1, Norway 2
France 3, Sweden 0
Mexico 2, Ecuador 0
Wednesday, July 1
England 2, Congo 1
Belgium 3, Senegal 2, OT
United States 2, Bosnia-Herzegovina 0
Thursday, July 2
Spain 3, Austria 0
Portugal 2, Croatia 1
Switzerland 2, Algeria 0
Friday, July 3
Australia 1, Egypt 1, Egypt advances 4-2 on penalty kicks
Argentina 3, Cape Verde 2, OT
Colombia 1, Ghana 0
ROUND OF 16
Saturday, July 4
Canada 0, Morocco 3
Paraguay 0, France 1
Sunday, July 5
Brazil 1, Norway 2
Mexico 2, England 3
Monday, July 6
Portugal 0, Spain 1
United States 1, Belgium 4
Tuesday, July 7
Argentina 3, Egypt 2
Switzerland 0, Colombia 0, Switzerland advances 4-3 on penalty kicks
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
France 2, Morocco 0
Friday, July 10
Spain vs. Belgium, 3 p.m.
Saturday, July 11
Norway vs. England, 5 p.m.
Argentina vs. Switzerland, 9 p.m.
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
France vs. W98, 3 p.m.
Wednesday, July 15
W99 vs. W100, 3 p.m.
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 vs. RU102, 5 p.m.
FINAL
Sunday, July 19
W101 vs. W102, 3 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.