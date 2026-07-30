Rocket Classic Scores

Thursday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
First Round
|Peter Malnati
|28-33—61
|Rickie Fowler
|32-31—63
|Ryan Gerard
|34-29—63
|Patrick Cantlay
|31-33—64
|Patrick Fishburn
|31-33—64
|Keegan Bradley
|34-31—65
|Michael Brennan
|32-33—65
|Doug Ghim
|32-33—65
|Stephan Jaeger
|32-33—65
|Michael Kim
|32-33—65
|Chris Kirk
|30-35—65
|Hayden Springer
|32-33—65
|Ricky Castillo
|32-34—66
|Luke Clanton
|33-33—66
|Emiliano Grillo
|34-32—66
|Ryo Hisatsune
|33-33—66
|Rico Hoey
|33-33—66
|Mark Hubbard
|34-32—66
|Nicolai Højgaard
|33-33—66
|Johnny Keefer
|34-32—66
|Matthieu Pavon
|33-33—66
|Xander Schauffele
|32-34—66
|Jordan L. Smith
|32-34—66
|Brandt Snedeker
|33-33—66
|Jackson Suber
|34-32—66
|Kevin Yu
|34-32—66
|Eric Cole
|34-33—67
|Corey Conners
|33-34—67
|Austin Eckroat
|35-32—67
|Harris English
|33-34—67
|Russell Henley
|35-32—67
|Sungjae Im
|34-33—67
|Benjamin James
|33-34—67
|William Jennings
|34-33—67
|Jake Knapp
|36-31—67
|David Lipsky
|33-34—67
|Hideki Matsuyama
|34-33—67
|Thorbjørn Olesen
|35-32—67
|Adrien Saddier
|32-35—67
|Gordon Sargent
|32-35—67
|Adam Schenk
|31-36—67
|Neal Shipley
|32-35—67
|J.J. Spaun
|32-35—67
|Davis Thompson
|35-32—67
|Matt Wallace
|33-34—67
|Dylan Wu
|33-34—67
|Christiaan Bezuidenhout
|33-35—68
|Akshay Bhatia
|33-35—68
|Jacob Bridgeman
|32-36—68
|Brian Campbell
|32-36—68
|Cameron Davis
|33-35—68
|A.J. Ewart
|35-33—68
|Tony Finau
|33-35—68
|Chris Gotterup
|34-34—68
|Max Greyserman
|35-33—68
|Ben Griffin
|34-34—68
|Joe Highsmith
|33-35—68
|Billy Horschel
|34-34—68
|Matt Kuchar
|32-36—68
|Justin Lower
|34-34—68
|Max McGreevy
|34-34—68
|Andrew Putnam
|32-36—68
|Davis Riley
|33-35—68
|Matti Schmid
|33-35—68
|Jordan Spieth
|35-33—68
|Sam Stevens
|34-34—68
|Kris Ventura
|34-34—68
|Aaron Wise
|32-36—68
|Zac Blair
|35-34—69
|Rafael Campos
|34-35—69
|Zecheng Dou
|35-34—69
|Lee Hodges
|36-33—69
|Beau Hossler
|33-36—69
|Rasmus Højgaard
|34-35—69
|Si Woo Kim
|36-33—69
|Jackson Koivun
|35-34—69
|Hank Lebioda
|34-35—69
|Stefano Mazzoli
|36-33—69
|Denny McCarthy
|32-37—69
|Mac Meissner
|33-36—69
|Keita Nakajima
|34-35—69
|John Parry
|33-36—69
|Kevin Roy
|34-35—69
|Marcelo Rozo
|37-32—69
|Adam Svensson
|33-36—69
|Nick Taylor
|36-33—69
|Michael Thorbjornsen
|35-34—69
|Erik Van Rooyen
|33-36—69
|Karl Vilips
|35-34—69
|Vince Whaley
|35-34—69
|Sudarshan Yellamaraju
|35-34—69
|Cameron Young
|34-35—69
|Zachary Bauchou
|34-36—70
|Pierceson Coody
|36-34—70
|Joel Dahmen
|35-35—70
|Brice Garnett
|35-35—70
|Lanto Griffin
|35-35—70
|Tom Hoge
|36-34—70
|Mackenzie Hughes
|33-37—70
|Jeffrey Kang
|33-37—70
|Patton Kizzire
|35-35—70
|Ben Kohles
|37-33—70
|Matthew McCarty
|37-33—70
|Rasmus Neergaard-Petersen
|34-36—70
|Marco Penge
|35-35—70
|Ryan Ruffels
|35-35—70
|Kevin Streelman
|34-36—70
|Davis Chatfield
|35-36—71
|Wyndham Clark
|38-33—71
|Adrien Dumont De Chassart
|34-37—71
|Hao-Tong Li
|35-36—71
|William Mouw
|35-36—71
|Ben Silverman
|35-36—71
|John VanDerLaan
|38-33—71
|Chandler Blanchet
|36-36—72
|Nick Dunlap
|34-38—72
|Nicolas Echavarria
|37-35—72
|Steven Fisk
|37-35—72
|Harry Hall
|33-39—72
|Takumi Kanaya
|36-36—72
|Christo Lamprecht
|35-37—72
|Andrew Novak
|37-35—72
|Taylor Pendrith
|36-36—72
|Chandler Phillips
|36-36—72
|Justin Quiban
|37-35—72
|Webb Simpson
|36-36—72
|Jimmy Stanger
|36-36—72
|Ryan Celano
|36-37—73
|Trace Crowe
|37-36—73
|Lucas Glover
|40-33—73
|Garrick Higgo
|36-37—73
|Kensei Hirata
|37-36—73
|Pontus Nyholm
|36-37—73
|Seamus Power
|38-35—73
|Daniel Azallion
|39-35—74
|Chad Ramey
|39-35—74
|Patrick Wilkes-Krier
|38-36—74
|Keenan Huskey
|37-38—75
|Jesper Svensson
|36-39—75
|Joe Hooks
|39-37—76
|Aldrich Potgieter
|40-36—76
|Brendon Todd
|38-38—76
|Danny Walker
|36-40—76
|Austin Smotherman
|37-40—77
|Patrick Rodgers
|40-37—77
|Brad Dalke
|38-43—81
|Alejandro Tosti
|37-45—82
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