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Rocket Classic Scores

The Associated Press

July 30, 2026, 7:50 PM

Thursday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

First Round

Peter Malnati 28-33—61
Rickie Fowler 32-31—63
Ryan Gerard 34-29—63
Patrick Cantlay 31-33—64
Patrick Fishburn 31-33—64
Keegan Bradley 34-31—65
Michael Brennan 32-33—65
Doug Ghim 32-33—65
Stephan Jaeger 32-33—65
Michael Kim 32-33—65
Chris Kirk 30-35—65
Hayden Springer 32-33—65
Ricky Castillo 32-34—66
Luke Clanton 33-33—66
Emiliano Grillo 34-32—66
Ryo Hisatsune 33-33—66
Rico Hoey 33-33—66
Mark Hubbard 34-32—66
Nicolai Højgaard 33-33—66
Johnny Keefer 34-32—66
Matthieu Pavon 33-33—66
Xander Schauffele 32-34—66
Jordan L. Smith 32-34—66
Brandt Snedeker 33-33—66
Jackson Suber 34-32—66
Kevin Yu 34-32—66
Eric Cole 34-33—67
Corey Conners 33-34—67
Austin Eckroat 35-32—67
Harris English 33-34—67
Russell Henley 35-32—67
Sungjae Im 34-33—67
Benjamin James 33-34—67
William Jennings 34-33—67
Jake Knapp 36-31—67
David Lipsky 33-34—67
Hideki Matsuyama 34-33—67
Thorbjørn Olesen 35-32—67
Adrien Saddier 32-35—67
Gordon Sargent 32-35—67
Adam Schenk 31-36—67
Neal Shipley 32-35—67
J.J. Spaun 32-35—67
Davis Thompson 35-32—67
Matt Wallace 33-34—67
Dylan Wu 33-34—67
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68
Akshay Bhatia 33-35—68
Jacob Bridgeman 32-36—68
Brian Campbell 32-36—68
Cameron Davis 33-35—68
A.J. Ewart 35-33—68
Tony Finau 33-35—68
Chris Gotterup 34-34—68
Max Greyserman 35-33—68
Ben Griffin 34-34—68
Joe Highsmith 33-35—68
Billy Horschel 34-34—68
Matt Kuchar 32-36—68
Justin Lower 34-34—68
Max McGreevy 34-34—68
Andrew Putnam 32-36—68
Davis Riley 33-35—68
Matti Schmid 33-35—68
Jordan Spieth 35-33—68
Sam Stevens 34-34—68
Kris Ventura 34-34—68
Aaron Wise 32-36—68
Zac Blair 35-34—69
Rafael Campos 34-35—69
Zecheng Dou 35-34—69
Lee Hodges 36-33—69
Beau Hossler 33-36—69
Rasmus Højgaard 34-35—69
Si Woo Kim 36-33—69
Jackson Koivun 35-34—69
Hank Lebioda 34-35—69
Stefano Mazzoli 36-33—69
Denny McCarthy 32-37—69
Mac Meissner 33-36—69
Keita Nakajima 34-35—69
John Parry 33-36—69
Kevin Roy 34-35—69
Marcelo Rozo 37-32—69
Adam Svensson 33-36—69
Nick Taylor 36-33—69
Michael Thorbjornsen 35-34—69
Erik Van Rooyen 33-36—69
Karl Vilips 35-34—69
Vince Whaley 35-34—69
Sudarshan Yellamaraju 35-34—69
Cameron Young 34-35—69
Zachary Bauchou 34-36—70
Pierceson Coody 36-34—70
Joel Dahmen 35-35—70
Brice Garnett 35-35—70
Lanto Griffin 35-35—70
Tom Hoge 36-34—70
Mackenzie Hughes 33-37—70
Jeffrey Kang 33-37—70
Patton Kizzire 35-35—70
Ben Kohles 37-33—70
Matthew McCarty 37-33—70
Rasmus Neergaard-Petersen 34-36—70
Marco Penge 35-35—70
Ryan Ruffels 35-35—70
Kevin Streelman 34-36—70
Davis Chatfield 35-36—71
Wyndham Clark 38-33—71
Adrien Dumont De Chassart 34-37—71
Hao-Tong Li 35-36—71
William Mouw 35-36—71
Ben Silverman 35-36—71
John VanDerLaan 38-33—71
Chandler Blanchet 36-36—72
Nick Dunlap 34-38—72
Nicolas Echavarria 37-35—72
Steven Fisk 37-35—72
Harry Hall 33-39—72
Takumi Kanaya 36-36—72
Christo Lamprecht 35-37—72
Andrew Novak 37-35—72
Taylor Pendrith 36-36—72
Chandler Phillips 36-36—72
Justin Quiban 37-35—72
Webb Simpson 36-36—72
Jimmy Stanger 36-36—72
Ryan Celano 36-37—73
Trace Crowe 37-36—73
Lucas Glover 40-33—73
Garrick Higgo 36-37—73
Kensei Hirata 37-36—73
Pontus Nyholm 36-37—73
Seamus Power 38-35—73
Daniel Azallion 39-35—74
Chad Ramey 39-35—74
Patrick Wilkes-Krier 38-36—74
Keenan Huskey 37-38—75
Jesper Svensson 36-39—75
Joe Hooks 39-37—76
Aldrich Potgieter 40-36—76
Brendon Todd 38-38—76
Danny Walker 36-40—76
Austin Smotherman 37-40—77
Patrick Rodgers 40-37—77
Brad Dalke 38-43—81
Alejandro Tosti 37-45—82

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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