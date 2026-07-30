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Rocket Classic Par Scores

The Associated Press

July 30, 2026, 7:50 PM

Thursday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

First Round

Peter Malnati 28-33—61 -9
Rickie Fowler 32-31—63 -7
Ryan Gerard 34-29—63 -7
Patrick Cantlay 31-33—64 -6
Patrick Fishburn 31-33—64 -6
Keegan Bradley 34-31—65 -5
Michael Brennan 32-33—65 -5
Doug Ghim 32-33—65 -5
Stephan Jaeger 32-33—65 -5
Michael Kim 32-33—65 -5
Chris Kirk 30-35—65 -5
Hayden Springer 32-33—65 -5
Ricky Castillo 32-34—66 -4
Luke Clanton 33-33—66 -4
Emiliano Grillo 34-32—66 -4
Ryo Hisatsune 33-33—66 -4
Rico Hoey 33-33—66 -4
Mark Hubbard 34-32—66 -4
Nicolai Højgaard 33-33—66 -4
Johnny Keefer 34-32—66 -4
Matthieu Pavon 33-33—66 -4
Xander Schauffele 32-34—66 -4
Jordan L. Smith 32-34—66 -4
Brandt Snedeker 33-33—66 -4
Jackson Suber 34-32—66 -4
Kevin Yu 34-32—66 -4
Eric Cole 34-33—67 -3
Corey Conners 33-34—67 -3
Austin Eckroat 35-32—67 -3
Harris English 33-34—67 -3
Russell Henley 35-32—67 -3
Sungjae Im 34-33—67 -3
Benjamin James 33-34—67 -3
William Jennings 34-33—67 -3
Jake Knapp 36-31—67 -3
David Lipsky 33-34—67 -3
Hideki Matsuyama 34-33—67 -3
Thorbjørn Olesen 35-32—67 -3
Adrien Saddier 32-35—67 -3
Gordon Sargent 32-35—67 -3
Adam Schenk 31-36—67 -3
Neal Shipley 32-35—67 -3
J.J. Spaun 32-35—67 -3
Davis Thompson 35-32—67 -3
Matt Wallace 33-34—67 -3
Dylan Wu 33-34—67 -3
Christiaan Bezuidenhout 33-35—68 -2
Akshay Bhatia 33-35—68 -2
Jacob Bridgeman 32-36—68 -2
Brian Campbell 32-36—68 -2
Cameron Davis 33-35—68 -2
A.J. Ewart 35-33—68 -2
Tony Finau 33-35—68 -2
Chris Gotterup 34-34—68 -2
Max Greyserman 35-33—68 -2
Ben Griffin 34-34—68 -2
Joe Highsmith 33-35—68 -2
Billy Horschel 34-34—68 -2
Matt Kuchar 32-36—68 -2
Justin Lower 34-34—68 -2
Max McGreevy 34-34—68 -2
Andrew Putnam 32-36—68 -2
Davis Riley 33-35—68 -2
Matti Schmid 33-35—68 -2
Jordan Spieth 35-33—68 -2
Sam Stevens 34-34—68 -2
Kris Ventura 34-34—68 -2
Aaron Wise 32-36—68 -2
Zac Blair 35-34—69 -1
Rafael Campos 34-35—69 -1
Zecheng Dou 35-34—69 -1
Lee Hodges 36-33—69 -1
Beau Hossler 33-36—69 -1
Rasmus Højgaard 34-35—69 -1
Si Woo Kim 36-33—69 -1
Jackson Koivun 35-34—69 -1
Hank Lebioda 34-35—69 -1
Stefano Mazzoli 36-33—69 -1
Denny McCarthy 32-37—69 -1
Mac Meissner 33-36—69 -1
Keita Nakajima 34-35—69 -1
John Parry 33-36—69 -1
Kevin Roy 34-35—69 -1
Marcelo Rozo 37-32—69 -1
Adam Svensson 33-36—69 -1
Nick Taylor 36-33—69 -1
Michael Thorbjornsen 35-34—69 -1
Erik Van Rooyen 33-36—69 -1
Karl Vilips 35-34—69 -1
Vince Whaley 35-34—69 -1
Sudarshan Yellamaraju 35-34—69 -1
Cameron Young 34-35—69 -1
Zachary Bauchou 34-36—70 E
Pierceson Coody 36-34—70 E
Joel Dahmen 35-35—70 E
Brice Garnett 35-35—70 E
Lanto Griffin 35-35—70 E
Tom Hoge 36-34—70 E
Mackenzie Hughes 33-37—70 E
Jeffrey Kang 33-37—70 E
Patton Kizzire 35-35—70 E
Ben Kohles 37-33—70 E
Matthew McCarty 37-33—70 E
Rasmus Neergaard-Petersen 34-36—70 E
Marco Penge 35-35—70 E
Ryan Ruffels 35-35—70 E
Kevin Streelman 34-36—70 E
Davis Chatfield 35-36—71 +1
Wyndham Clark 38-33—71 +1
Adrien Dumont De Chassart 34-37—71 +1
Hao-Tong Li 35-36—71 +1
William Mouw 35-36—71 +1
Ben Silverman 35-36—71 +1
John VanDerLaan 38-33—71 +1
Chandler Blanchet 36-36—72 +2
Nick Dunlap 34-38—72 +2
Nicolas Echavarria 37-35—72 +2
Steven Fisk 37-35—72 +2
Harry Hall 33-39—72 +2
Takumi Kanaya 36-36—72 +2
Christo Lamprecht 35-37—72 +2
Andrew Novak 37-35—72 +2
Taylor Pendrith 36-36—72 +2
Chandler Phillips 36-36—72 +2
Justin Quiban 37-35—72 +2
Webb Simpson 36-36—72 +2
Jimmy Stanger 36-36—72 +2
Ryan Celano 36-37—73 +3
Trace Crowe 37-36—73 +3
Lucas Glover 40-33—73 +3
Garrick Higgo 36-37—73 +3
Kensei Hirata 37-36—73 +3
Pontus Nyholm 36-37—73 +3
Seamus Power 38-35—73 +3
Daniel Azallion 39-35—74 +4
Chad Ramey 39-35—74 +4
Patrick Wilkes-Krier 38-36—74 +4
Keenan Huskey 37-38—75 +5
Jesper Svensson 36-39—75 +5
Joe Hooks 39-37—76 +6
Aldrich Potgieter 40-36—76 +6
Brendon Todd 38-38—76 +6
Danny Walker 36-40—76 +6
Austin Smotherman 37-40—77 +7
Patrick Rodgers 40-37—77 +7
Brad Dalke 38-43—81 +11
Alejandro Tosti 37-45—82 +12

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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