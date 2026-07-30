Rocket Classic Par Scores

Thursday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
First Round
|Peter Malnati
|28-33—61
|-9
|Rickie Fowler
|32-31—63
|-7
|Ryan Gerard
|34-29—63
|-7
|Patrick Cantlay
|31-33—64
|-6
|Patrick Fishburn
|31-33—64
|-6
|Keegan Bradley
|34-31—65
|-5
|Michael Brennan
|32-33—65
|-5
|Doug Ghim
|32-33—65
|-5
|Stephan Jaeger
|32-33—65
|-5
|Michael Kim
|32-33—65
|-5
|Chris Kirk
|30-35—65
|-5
|Hayden Springer
|32-33—65
|-5
|Ricky Castillo
|32-34—66
|-4
|Luke Clanton
|33-33—66
|-4
|Emiliano Grillo
|34-32—66
|-4
|Ryo Hisatsune
|33-33—66
|-4
|Rico Hoey
|33-33—66
|-4
|Mark Hubbard
|34-32—66
|-4
|Nicolai Højgaard
|33-33—66
|-4
|Johnny Keefer
|34-32—66
|-4
|Matthieu Pavon
|33-33—66
|-4
|Xander Schauffele
|32-34—66
|-4
|Jordan L. Smith
|32-34—66
|-4
|Brandt Snedeker
|33-33—66
|-4
|Jackson Suber
|34-32—66
|-4
|Kevin Yu
|34-32—66
|-4
|Eric Cole
|34-33—67
|-3
|Corey Conners
|33-34—67
|-3
|Austin Eckroat
|35-32—67
|-3
|Harris English
|33-34—67
|-3
|Russell Henley
|35-32—67
|-3
|Sungjae Im
|34-33—67
|-3
|Benjamin James
|33-34—67
|-3
|William Jennings
|34-33—67
|-3
|Jake Knapp
|36-31—67
|-3
|David Lipsky
|33-34—67
|-3
|Hideki Matsuyama
|34-33—67
|-3
|Thorbjørn Olesen
|35-32—67
|-3
|Adrien Saddier
|32-35—67
|-3
|Gordon Sargent
|32-35—67
|-3
|Adam Schenk
|31-36—67
|-3
|Neal Shipley
|32-35—67
|-3
|J.J. Spaun
|32-35—67
|-3
|Davis Thompson
|35-32—67
|-3
|Matt Wallace
|33-34—67
|-3
|Dylan Wu
|33-34—67
|-3
|Christiaan Bezuidenhout
|33-35—68
|-2
|Akshay Bhatia
|33-35—68
|-2
|Jacob Bridgeman
|32-36—68
|-2
|Brian Campbell
|32-36—68
|-2
|Cameron Davis
|33-35—68
|-2
|A.J. Ewart
|35-33—68
|-2
|Tony Finau
|33-35—68
|-2
|Chris Gotterup
|34-34—68
|-2
|Max Greyserman
|35-33—68
|-2
|Ben Griffin
|34-34—68
|-2
|Joe Highsmith
|33-35—68
|-2
|Billy Horschel
|34-34—68
|-2
|Matt Kuchar
|32-36—68
|-2
|Justin Lower
|34-34—68
|-2
|Max McGreevy
|34-34—68
|-2
|Andrew Putnam
|32-36—68
|-2
|Davis Riley
|33-35—68
|-2
|Matti Schmid
|33-35—68
|-2
|Jordan Spieth
|35-33—68
|-2
|Sam Stevens
|34-34—68
|-2
|Kris Ventura
|34-34—68
|-2
|Aaron Wise
|32-36—68
|-2
|Zac Blair
|35-34—69
|-1
|Rafael Campos
|34-35—69
|-1
|Zecheng Dou
|35-34—69
|-1
|Lee Hodges
|36-33—69
|-1
|Beau Hossler
|33-36—69
|-1
|Rasmus Højgaard
|34-35—69
|-1
|Si Woo Kim
|36-33—69
|-1
|Jackson Koivun
|35-34—69
|-1
|Hank Lebioda
|34-35—69
|-1
|Stefano Mazzoli
|36-33—69
|-1
|Denny McCarthy
|32-37—69
|-1
|Mac Meissner
|33-36—69
|-1
|Keita Nakajima
|34-35—69
|-1
|John Parry
|33-36—69
|-1
|Kevin Roy
|34-35—69
|-1
|Marcelo Rozo
|37-32—69
|-1
|Adam Svensson
|33-36—69
|-1
|Nick Taylor
|36-33—69
|-1
|Michael Thorbjornsen
|35-34—69
|-1
|Erik Van Rooyen
|33-36—69
|-1
|Karl Vilips
|35-34—69
|-1
|Vince Whaley
|35-34—69
|-1
|Sudarshan Yellamaraju
|35-34—69
|-1
|Cameron Young
|34-35—69
|-1
|Zachary Bauchou
|34-36—70
|E
|Pierceson Coody
|36-34—70
|E
|Joel Dahmen
|35-35—70
|E
|Brice Garnett
|35-35—70
|E
|Lanto Griffin
|35-35—70
|E
|Tom Hoge
|36-34—70
|E
|Mackenzie Hughes
|33-37—70
|E
|Jeffrey Kang
|33-37—70
|E
|Patton Kizzire
|35-35—70
|E
|Ben Kohles
|37-33—70
|E
|Matthew McCarty
|37-33—70
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen
|34-36—70
|E
|Marco Penge
|35-35—70
|E
|Ryan Ruffels
|35-35—70
|E
|Kevin Streelman
|34-36—70
|E
|Davis Chatfield
|35-36—71
|+1
|Wyndham Clark
|38-33—71
|+1
|Adrien Dumont De Chassart
|34-37—71
|+1
|Hao-Tong Li
|35-36—71
|+1
|William Mouw
|35-36—71
|+1
|Ben Silverman
|35-36—71
|+1
|John VanDerLaan
|38-33—71
|+1
|Chandler Blanchet
|36-36—72
|+2
|Nick Dunlap
|34-38—72
|+2
|Nicolas Echavarria
|37-35—72
|+2
|Steven Fisk
|37-35—72
|+2
|Harry Hall
|33-39—72
|+2
|Takumi Kanaya
|36-36—72
|+2
|Christo Lamprecht
|35-37—72
|+2
|Andrew Novak
|37-35—72
|+2
|Taylor Pendrith
|36-36—72
|+2
|Chandler Phillips
|36-36—72
|+2
|Justin Quiban
|37-35—72
|+2
|Webb Simpson
|36-36—72
|+2
|Jimmy Stanger
|36-36—72
|+2
|Ryan Celano
|36-37—73
|+3
|Trace Crowe
|37-36—73
|+3
|Lucas Glover
|40-33—73
|+3
|Garrick Higgo
|36-37—73
|+3
|Kensei Hirata
|37-36—73
|+3
|Pontus Nyholm
|36-37—73
|+3
|Seamus Power
|38-35—73
|+3
|Daniel Azallion
|39-35—74
|+4
|Chad Ramey
|39-35—74
|+4
|Patrick Wilkes-Krier
|38-36—74
|+4
|Keenan Huskey
|37-38—75
|+5
|Jesper Svensson
|36-39—75
|+5
|Joe Hooks
|39-37—76
|+6
|Aldrich Potgieter
|40-36—76
|+6
|Brendon Todd
|38-38—76
|+6
|Danny Walker
|36-40—76
|+6
|Austin Smotherman
|37-40—77
|+7
|Patrick Rodgers
|40-37—77
|+7
|Brad Dalke
|38-43—81
|+11
|Alejandro Tosti
|37-45—82
|+12
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