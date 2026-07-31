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Rocket Classic Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 7:20 PM

Friday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Second Round

Patrick Cantlay 64-66—130
Patrick Fishburn 64-66—130
Cameron Young 69-61—130
Rickie Fowler 63-68—131
Matt Wallace 67-64—131
Michael Brennan 65-67—132
Ryan Gerard 63-69—132
Doug Ghim 65-67—132
Michael Kim 65-67—132
Chris Kirk 65-67—132
Peter Malnati 61-71—132
Davis Riley 68-64—132
Xander Schauffele 66-66—132
Keegan Bradley 65-68—133
Jacob Bridgeman 68-65—133
Luke Clanton 66-67—133
Emiliano Grillo 66-67—133
Stephan Jaeger 65-68—133
Justin Lower 68-65—133
Michael Thorbjornsen 69-64—133
Ricky Castillo 66-68—134
Corey Conners 67-67—134
Russell Henley 67-67—134
Mark Hubbard 66-68—134
David Lipsky 67-67—134
Marco Penge 70-64—134
Adrien Saddier 67-67—134
Brandt Snedeker 66-68—134
J.J. Spaun 67-67—134
Jordan Spieth 68-66—134
Kris Ventura 68-66—134
Zac Blair 69-66—135
Austin Eckroat 67-68—135
Tony Finau 68-67—135
Joe Highsmith 68-67—135
Rico Hoey 66-69—135
Nicolai Højgaard 66-69—135
Benjamin James 67-68—135
Si Woo Kim 69-66—135
Ben Kohles 70-65—135
Hank Lebioda 69-66—135
Hideki Matsuyama 67-68—135
Thorbjørn Olesen 67-68—135
Kevin Roy 69-66—135
Adam Schenk 67-68—135
Nick Taylor 69-66—135
Davis Thompson 67-68—135
Brian Campbell 68-68—136
Zecheng Dou 69-67—136
Harris English 67-69—136
Max Greyserman 68-68—136
Ryo Hisatsune 66-70—136
Beau Hossler 69-67—136
Sungjae Im 67-69—136
Johnny Keefer 66-70—136
Jackson Koivun 69-67—136
Matt Kuchar 68-68—136
Matthew McCarty 70-66—136
Keita Nakajima 69-67—136
Gordon Sargent 67-69—136
Karl Vilips 69-67—136
Kevin Yu 66-70—136
Christiaan Bezuidenhout 68-69—137
Chandler Blanchet 72-65—137
Rasmus Højgaard 69-68—137
Mac Meissner 69-68—137
William Mouw 71-66—137
Marcelo Rozo 69-68—137
Neal Shipley 67-70—137
Jordan L. Smith 66-71—137
Jackson Suber 66-71—137
Adam Svensson 69-68—137
Dylan Wu 67-70—137
Patrick Rodgers 77-WD

Missed Cut

Eric Cole 67-71—138
Ben Griffin 68-70—138
Lee Hodges 69-69—138
Mackenzie Hughes 70-68—138
William Jennings 67-71—138
Jake Knapp 67-71—138
Andrew Putnam 68-70—138
Ben Silverman 71-67—138
Erik Van Rooyen 69-69—138
Vince Whaley 69-69—138
Aaron Wise 68-70—138
Sudarshan Yellamaraju 69-69—138
Akshay Bhatia 68-71—139
Joel Dahmen 70-69—139
Kensei Hirata 73-66—139
Tom Hoge 70-69—139
Billy Horschel 68-71—139
John Parry 69-70—139
Jimmy Stanger 72-67—139
Zachary Bauchou 70-70—140
Adrien Dumont De Chassart 71-69—140
Nicolas Echavarria 72-68—140
A.J. Ewart 68-72—140
Brice Garnett 70-70—140
Takumi Kanaya 72-68—140
Hao-Tong Li 71-69—140
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70—140
Matthieu Pavon 66-74—140
Ryan Ruffels 70-70—140
Hayden Springer 65-75—140
Sam Stevens 68-72—140
Rafael Campos 69-72—141
Davis Chatfield 71-70—141
Chris Gotterup 68-73—141
Harry Hall 72-69—141
Jeffrey Kang 70-71—141
Chandler Phillips 72-69—141
Jesper Svensson 75-66—141
John VanDerLaan 71-70—141
Pierceson Coody 70-72—142
Denny McCarthy 69-73—142
Taylor Pendrith 72-70—142
Webb Simpson 72-70—142
Danny Walker 76-66—142
Trace Crowe 73-70—143
Cameron Davis 68-75—143
Garrick Higgo 73-70—143
Stefano Mazzoli 69-74—143
Aldrich Potgieter 76-67—143
Matti Schmid 68-75—143
Kevin Streelman 70-73—143
Lucas Glover 73-71—144
Patton Kizzire 70-74—144
Max McGreevy 68-76—144
Seamus Power 73-71—144
Daniel Azallion 74-71—145
Wyndham Clark 71-74—145
Nick Dunlap 72-73—145
Lanto Griffin 70-75—145
Christo Lamprecht 72-73—145
Pontus Nyholm 73-72—145
Chad Ramey 74-71—145
Ryan Celano 73-73—146
Andrew Novak 72-74—146
Brendon Todd 76-70—146
Steven Fisk 72-75—147
Justin Quiban 72-75—147
Patrick Wilkes-Krier 74-73—147
Joe Hooks 76-72—148
Keenan Huskey 75-76—151
Austin Smotherman 77-75—152
Alejandro Tosti 82-70—152
Brad Dalke 81-75—156

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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