Rocket Classic Scores

Friday At North Course Detroit Purse: $10 million Yardage: 7,328; Par: 70 Second Round Patrick Cantlay 64-66—130 Patrick Fishburn 64-66—130…
Friday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Second Round
|Patrick Cantlay
|64-66—130
|Patrick Fishburn
|64-66—130
|Cameron Young
|69-61—130
|Rickie Fowler
|63-68—131
|Matt Wallace
|67-64—131
|Michael Brennan
|65-67—132
|Ryan Gerard
|63-69—132
|Doug Ghim
|65-67—132
|Michael Kim
|65-67—132
|Chris Kirk
|65-67—132
|Peter Malnati
|61-71—132
|Davis Riley
|68-64—132
|Xander Schauffele
|66-66—132
|Keegan Bradley
|65-68—133
|Jacob Bridgeman
|68-65—133
|Luke Clanton
|66-67—133
|Emiliano Grillo
|66-67—133
|Stephan Jaeger
|65-68—133
|Justin Lower
|68-65—133
|Michael Thorbjornsen
|69-64—133
|Ricky Castillo
|66-68—134
|Corey Conners
|67-67—134
|Russell Henley
|67-67—134
|Mark Hubbard
|66-68—134
|David Lipsky
|67-67—134
|Marco Penge
|70-64—134
|Adrien Saddier
|67-67—134
|Brandt Snedeker
|66-68—134
|J.J. Spaun
|67-67—134
|Jordan Spieth
|68-66—134
|Kris Ventura
|68-66—134
|Zac Blair
|69-66—135
|Austin Eckroat
|67-68—135
|Tony Finau
|68-67—135
|Joe Highsmith
|68-67—135
|Rico Hoey
|66-69—135
|Nicolai Højgaard
|66-69—135
|Benjamin James
|67-68—135
|Si Woo Kim
|69-66—135
|Ben Kohles
|70-65—135
|Hank Lebioda
|69-66—135
|Hideki Matsuyama
|67-68—135
|Thorbjørn Olesen
|67-68—135
|Kevin Roy
|69-66—135
|Adam Schenk
|67-68—135
|Nick Taylor
|69-66—135
|Davis Thompson
|67-68—135
|Brian Campbell
|68-68—136
|Zecheng Dou
|69-67—136
|Harris English
|67-69—136
|Max Greyserman
|68-68—136
|Ryo Hisatsune
|66-70—136
|Beau Hossler
|69-67—136
|Sungjae Im
|67-69—136
|Johnny Keefer
|66-70—136
|Jackson Koivun
|69-67—136
|Matt Kuchar
|68-68—136
|Matthew McCarty
|70-66—136
|Keita Nakajima
|69-67—136
|Gordon Sargent
|67-69—136
|Karl Vilips
|69-67—136
|Kevin Yu
|66-70—136
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69—137
|Chandler Blanchet
|72-65—137
|Rasmus Højgaard
|69-68—137
|Mac Meissner
|69-68—137
|William Mouw
|71-66—137
|Marcelo Rozo
|69-68—137
|Neal Shipley
|67-70—137
|Jordan L. Smith
|66-71—137
|Jackson Suber
|66-71—137
|Adam Svensson
|69-68—137
|Dylan Wu
|67-70—137
|Patrick Rodgers
|77-WD
Missed Cut
|Eric Cole
|67-71—138
|Ben Griffin
|68-70—138
|Lee Hodges
|69-69—138
|Mackenzie Hughes
|70-68—138
|William Jennings
|67-71—138
|Jake Knapp
|67-71—138
|Andrew Putnam
|68-70—138
|Ben Silverman
|71-67—138
|Erik Van Rooyen
|69-69—138
|Vince Whaley
|69-69—138
|Aaron Wise
|68-70—138
|Sudarshan Yellamaraju
|69-69—138
|Akshay Bhatia
|68-71—139
|Joel Dahmen
|70-69—139
|Kensei Hirata
|73-66—139
|Tom Hoge
|70-69—139
|Billy Horschel
|68-71—139
|John Parry
|69-70—139
|Jimmy Stanger
|72-67—139
|Zachary Bauchou
|70-70—140
|Adrien Dumont De Chassart
|71-69—140
|Nicolas Echavarria
|72-68—140
|A.J. Ewart
|68-72—140
|Brice Garnett
|70-70—140
|Takumi Kanaya
|72-68—140
|Hao-Tong Li
|71-69—140
|Rasmus Neergaard-Petersen
|70-70—140
|Matthieu Pavon
|66-74—140
|Ryan Ruffels
|70-70—140
|Hayden Springer
|65-75—140
|Sam Stevens
|68-72—140
|Rafael Campos
|69-72—141
|Davis Chatfield
|71-70—141
|Chris Gotterup
|68-73—141
|Harry Hall
|72-69—141
|Jeffrey Kang
|70-71—141
|Chandler Phillips
|72-69—141
|Jesper Svensson
|75-66—141
|John VanDerLaan
|71-70—141
|Pierceson Coody
|70-72—142
|Denny McCarthy
|69-73—142
|Taylor Pendrith
|72-70—142
|Webb Simpson
|72-70—142
|Danny Walker
|76-66—142
|Trace Crowe
|73-70—143
|Cameron Davis
|68-75—143
|Garrick Higgo
|73-70—143
|Stefano Mazzoli
|69-74—143
|Aldrich Potgieter
|76-67—143
|Matti Schmid
|68-75—143
|Kevin Streelman
|70-73—143
|Lucas Glover
|73-71—144
|Patton Kizzire
|70-74—144
|Max McGreevy
|68-76—144
|Seamus Power
|73-71—144
|Daniel Azallion
|74-71—145
|Wyndham Clark
|71-74—145
|Nick Dunlap
|72-73—145
|Lanto Griffin
|70-75—145
|Christo Lamprecht
|72-73—145
|Pontus Nyholm
|73-72—145
|Chad Ramey
|74-71—145
|Ryan Celano
|73-73—146
|Andrew Novak
|72-74—146
|Brendon Todd
|76-70—146
|Steven Fisk
|72-75—147
|Justin Quiban
|72-75—147
|Patrick Wilkes-Krier
|74-73—147
|Joe Hooks
|76-72—148
|Keenan Huskey
|75-76—151
|Austin Smotherman
|77-75—152
|Alejandro Tosti
|82-70—152
|Brad Dalke
|81-75—156
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