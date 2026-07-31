Rocket Classic Par Scores

Friday At North Course Detroit Purse: $10 million Yardage: 7,328; Par: 70 Second Round Patrick Cantlay 64-66—130 -10 Patrick Fishburn…
Friday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Second Round
|Patrick Cantlay
|64-66—130
|-10
|Patrick Fishburn
|64-66—130
|-10
|Cameron Young
|69-61—130
|-10
|Rickie Fowler
|63-68—131
|-9
|Matt Wallace
|67-64—131
|-9
|Michael Brennan
|65-67—132
|-8
|Ryan Gerard
|63-69—132
|-8
|Doug Ghim
|65-67—132
|-8
|Michael Kim
|65-67—132
|-8
|Chris Kirk
|65-67—132
|-8
|Peter Malnati
|61-71—132
|-8
|Davis Riley
|68-64—132
|-8
|Xander Schauffele
|66-66—132
|-8
|Keegan Bradley
|65-68—133
|-7
|Jacob Bridgeman
|68-65—133
|-7
|Luke Clanton
|66-67—133
|-7
|Emiliano Grillo
|66-67—133
|-7
|Stephan Jaeger
|65-68—133
|-7
|Justin Lower
|68-65—133
|-7
|Michael Thorbjornsen
|69-64—133
|-7
|Ricky Castillo
|66-68—134
|-6
|Corey Conners
|67-67—134
|-6
|Russell Henley
|67-67—134
|-6
|Mark Hubbard
|66-68—134
|-6
|David Lipsky
|67-67—134
|-6
|Marco Penge
|70-64—134
|-6
|Adrien Saddier
|67-67—134
|-6
|Brandt Snedeker
|66-68—134
|-6
|J.J. Spaun
|67-67—134
|-6
|Jordan Spieth
|68-66—134
|-6
|Kris Ventura
|68-66—134
|-6
|Zac Blair
|69-66—135
|-5
|Austin Eckroat
|67-68—135
|-5
|Tony Finau
|68-67—135
|-5
|Joe Highsmith
|68-67—135
|-5
|Rico Hoey
|66-69—135
|-5
|Nicolai Højgaard
|66-69—135
|-5
|Benjamin James
|67-68—135
|-5
|Si Woo Kim
|69-66—135
|-5
|Ben Kohles
|70-65—135
|-5
|Hank Lebioda
|69-66—135
|-5
|Hideki Matsuyama
|67-68—135
|-5
|Thorbjørn Olesen
|67-68—135
|-5
|Kevin Roy
|69-66—135
|-5
|Adam Schenk
|67-68—135
|-5
|Nick Taylor
|69-66—135
|-5
|Davis Thompson
|67-68—135
|-5
|Brian Campbell
|68-68—136
|-4
|Zecheng Dou
|69-67—136
|-4
|Harris English
|67-69—136
|-4
|Max Greyserman
|68-68—136
|-4
|Ryo Hisatsune
|66-70—136
|-4
|Beau Hossler
|69-67—136
|-4
|Sungjae Im
|67-69—136
|-4
|Johnny Keefer
|66-70—136
|-4
|Jackson Koivun
|69-67—136
|-4
|Matt Kuchar
|68-68—136
|-4
|Matthew McCarty
|70-66—136
|-4
|Keita Nakajima
|69-67—136
|-4
|Gordon Sargent
|67-69—136
|-4
|Karl Vilips
|69-67—136
|-4
|Kevin Yu
|66-70—136
|-4
|Christiaan Bezuidenhout
|68-69—137
|-3
|Chandler Blanchet
|72-65—137
|-3
|Rasmus Højgaard
|69-68—137
|-3
|Mac Meissner
|69-68—137
|-3
|William Mouw
|71-66—137
|-3
|Marcelo Rozo
|69-68—137
|-3
|Neal Shipley
|67-70—137
|-3
|Jordan L. Smith
|66-71—137
|-3
|Jackson Suber
|66-71—137
|-3
|Adam Svensson
|69-68—137
|-3
|Dylan Wu
|67-70—137
|-3
|Patrick Rodgers
|77-WD
|
Missed Cut
|Eric Cole
|67-71—138
|-2
|Ben Griffin
|68-70—138
|-2
|Lee Hodges
|69-69—138
|-2
|Mackenzie Hughes
|70-68—138
|-2
|William Jennings
|67-71—138
|-2
|Jake Knapp
|67-71—138
|-2
|Andrew Putnam
|68-70—138
|-2
|Ben Silverman
|71-67—138
|-2
|Erik Van Rooyen
|69-69—138
|-2
|Vince Whaley
|69-69—138
|-2
|Aaron Wise
|68-70—138
|-2
|Sudarshan Yellamaraju
|69-69—138
|-2
|Akshay Bhatia
|68-71—139
|-1
|Joel Dahmen
|70-69—139
|-1
|Kensei Hirata
|73-66—139
|-1
|Tom Hoge
|70-69—139
|-1
|Billy Horschel
|68-71—139
|-1
|John Parry
|69-70—139
|-1
|Jimmy Stanger
|72-67—139
|-1
|Zachary Bauchou
|70-70—140
|E
|Adrien Dumont De Chassart
|71-69—140
|E
|Nicolas Echavarria
|72-68—140
|E
|A.J. Ewart
|68-72—140
|E
|Brice Garnett
|70-70—140
|E
|Takumi Kanaya
|72-68—140
|E
|Hao-Tong Li
|71-69—140
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen
|70-70—140
|E
|Matthieu Pavon
|66-74—140
|E
|Ryan Ruffels
|70-70—140
|E
|Hayden Springer
|65-75—140
|E
|Sam Stevens
|68-72—140
|E
|Rafael Campos
|69-72—141
|+1
|Davis Chatfield
|71-70—141
|+1
|Chris Gotterup
|68-73—141
|+1
|Harry Hall
|72-69—141
|+1
|Jeffrey Kang
|70-71—141
|+1
|Chandler Phillips
|72-69—141
|+1
|Jesper Svensson
|75-66—141
|+1
|John VanDerLaan
|71-70—141
|+1
|Pierceson Coody
|70-72—142
|+2
|Denny McCarthy
|69-73—142
|+2
|Taylor Pendrith
|72-70—142
|+2
|Webb Simpson
|72-70—142
|+2
|Danny Walker
|76-66—142
|+2
|Trace Crowe
|73-70—143
|+3
|Cameron Davis
|68-75—143
|+3
|Garrick Higgo
|73-70—143
|+3
|Stefano Mazzoli
|69-74—143
|+3
|Aldrich Potgieter
|76-67—143
|+3
|Matti Schmid
|68-75—143
|+3
|Kevin Streelman
|70-73—143
|+3
|Lucas Glover
|73-71—144
|+4
|Patton Kizzire
|70-74—144
|+4
|Max McGreevy
|68-76—144
|+4
|Seamus Power
|73-71—144
|+4
|Daniel Azallion
|74-71—145
|+5
|Wyndham Clark
|71-74—145
|+5
|Nick Dunlap
|72-73—145
|+5
|Lanto Griffin
|70-75—145
|+5
|Christo Lamprecht
|72-73—145
|+5
|Pontus Nyholm
|73-72—145
|+5
|Chad Ramey
|74-71—145
|+5
|Ryan Celano
|73-73—146
|+6
|Andrew Novak
|72-74—146
|+6
|Brendon Todd
|76-70—146
|+6
|Steven Fisk
|72-75—147
|+7
|Justin Quiban
|72-75—147
|+7
|Patrick Wilkes-Krier
|74-73—147
|+7
|Joe Hooks
|76-72—148
|+8
|Keenan Huskey
|75-76—151
|+11
|Austin Smotherman
|77-75—152
|+12
|Alejandro Tosti
|82-70—152
|+12
|Brad Dalke
|81-75—156
|+16
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