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Rocket Classic Par Scores

The Associated Press

July 31, 2026, 7:20 PM

Friday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Second Round

Patrick Cantlay 64-66—130 -10
Patrick Fishburn 64-66—130 -10
Cameron Young 69-61—130 -10
Rickie Fowler 63-68—131 -9
Matt Wallace 67-64—131 -9
Michael Brennan 65-67—132 -8
Ryan Gerard 63-69—132 -8
Doug Ghim 65-67—132 -8
Michael Kim 65-67—132 -8
Chris Kirk 65-67—132 -8
Peter Malnati 61-71—132 -8
Davis Riley 68-64—132 -8
Xander Schauffele 66-66—132 -8
Keegan Bradley 65-68—133 -7
Jacob Bridgeman 68-65—133 -7
Luke Clanton 66-67—133 -7
Emiliano Grillo 66-67—133 -7
Stephan Jaeger 65-68—133 -7
Justin Lower 68-65—133 -7
Michael Thorbjornsen 69-64—133 -7
Ricky Castillo 66-68—134 -6
Corey Conners 67-67—134 -6
Russell Henley 67-67—134 -6
Mark Hubbard 66-68—134 -6
David Lipsky 67-67—134 -6
Marco Penge 70-64—134 -6
Adrien Saddier 67-67—134 -6
Brandt Snedeker 66-68—134 -6
J.J. Spaun 67-67—134 -6
Jordan Spieth 68-66—134 -6
Kris Ventura 68-66—134 -6
Zac Blair 69-66—135 -5
Austin Eckroat 67-68—135 -5
Tony Finau 68-67—135 -5
Joe Highsmith 68-67—135 -5
Rico Hoey 66-69—135 -5
Nicolai Højgaard 66-69—135 -5
Benjamin James 67-68—135 -5
Si Woo Kim 69-66—135 -5
Ben Kohles 70-65—135 -5
Hank Lebioda 69-66—135 -5
Hideki Matsuyama 67-68—135 -5
Thorbjørn Olesen 67-68—135 -5
Kevin Roy 69-66—135 -5
Adam Schenk 67-68—135 -5
Nick Taylor 69-66—135 -5
Davis Thompson 67-68—135 -5
Brian Campbell 68-68—136 -4
Zecheng Dou 69-67—136 -4
Harris English 67-69—136 -4
Max Greyserman 68-68—136 -4
Ryo Hisatsune 66-70—136 -4
Beau Hossler 69-67—136 -4
Sungjae Im 67-69—136 -4
Johnny Keefer 66-70—136 -4
Jackson Koivun 69-67—136 -4
Matt Kuchar 68-68—136 -4
Matthew McCarty 70-66—136 -4
Keita Nakajima 69-67—136 -4
Gordon Sargent 67-69—136 -4
Karl Vilips 69-67—136 -4
Kevin Yu 66-70—136 -4
Christiaan Bezuidenhout 68-69—137 -3
Chandler Blanchet 72-65—137 -3
Rasmus Højgaard 69-68—137 -3
Mac Meissner 69-68—137 -3
William Mouw 71-66—137 -3
Marcelo Rozo 69-68—137 -3
Neal Shipley 67-70—137 -3
Jordan L. Smith 66-71—137 -3
Jackson Suber 66-71—137 -3
Adam Svensson 69-68—137 -3
Dylan Wu 67-70—137 -3
Patrick Rodgers 77-WD

Missed Cut

Eric Cole 67-71—138 -2
Ben Griffin 68-70—138 -2
Lee Hodges 69-69—138 -2
Mackenzie Hughes 70-68—138 -2
William Jennings 67-71—138 -2
Jake Knapp 67-71—138 -2
Andrew Putnam 68-70—138 -2
Ben Silverman 71-67—138 -2
Erik Van Rooyen 69-69—138 -2
Vince Whaley 69-69—138 -2
Aaron Wise 68-70—138 -2
Sudarshan Yellamaraju 69-69—138 -2
Akshay Bhatia 68-71—139 -1
Joel Dahmen 70-69—139 -1
Kensei Hirata 73-66—139 -1
Tom Hoge 70-69—139 -1
Billy Horschel 68-71—139 -1
John Parry 69-70—139 -1
Jimmy Stanger 72-67—139 -1
Zachary Bauchou 70-70—140 E
Adrien Dumont De Chassart 71-69—140 E
Nicolas Echavarria 72-68—140 E
A.J. Ewart 68-72—140 E
Brice Garnett 70-70—140 E
Takumi Kanaya 72-68—140 E
Hao-Tong Li 71-69—140 E
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70—140 E
Matthieu Pavon 66-74—140 E
Ryan Ruffels 70-70—140 E
Hayden Springer 65-75—140 E
Sam Stevens 68-72—140 E
Rafael Campos 69-72—141 +1
Davis Chatfield 71-70—141 +1
Chris Gotterup 68-73—141 +1
Harry Hall 72-69—141 +1
Jeffrey Kang 70-71—141 +1
Chandler Phillips 72-69—141 +1
Jesper Svensson 75-66—141 +1
John VanDerLaan 71-70—141 +1
Pierceson Coody 70-72—142 +2
Denny McCarthy 69-73—142 +2
Taylor Pendrith 72-70—142 +2
Webb Simpson 72-70—142 +2
Danny Walker 76-66—142 +2
Trace Crowe 73-70—143 +3
Cameron Davis 68-75—143 +3
Garrick Higgo 73-70—143 +3
Stefano Mazzoli 69-74—143 +3
Aldrich Potgieter 76-67—143 +3
Matti Schmid 68-75—143 +3
Kevin Streelman 70-73—143 +3
Lucas Glover 73-71—144 +4
Patton Kizzire 70-74—144 +4
Max McGreevy 68-76—144 +4
Seamus Power 73-71—144 +4
Daniel Azallion 74-71—145 +5
Wyndham Clark 71-74—145 +5
Nick Dunlap 72-73—145 +5
Lanto Griffin 70-75—145 +5
Christo Lamprecht 72-73—145 +5
Pontus Nyholm 73-72—145 +5
Chad Ramey 74-71—145 +5
Ryan Celano 73-73—146 +6
Andrew Novak 72-74—146 +6
Brendon Todd 76-70—146 +6
Steven Fisk 72-75—147 +7
Justin Quiban 72-75—147 +7
Patrick Wilkes-Krier 74-73—147 +7
Joe Hooks 76-72—148 +8
Keenan Huskey 75-76—151 +11
Austin Smotherman 77-75—152 +12
Alejandro Tosti 82-70—152 +12
Brad Dalke 81-75—156 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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