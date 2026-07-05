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Norway 2, Brazil 1

The Associated Press

July 5, 2026, 6:12 PM

Norway 0 2 2
Brazil 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, Norway, Haaland, (Schjelderup), 80th minute; 2, Norway, Haaland, (Schjelderup), 90th; 3, Brazil, Neymar, (penalty kick), 90th+10.

Goalies_Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.

Yellow Cards_Neymar, Brazil, 90th+6.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Tatiana Guzman. 4th Official_Hector Said Martinez Sorto.

A_80,663.

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