Norway 2, Brazil 1

|Norway
|0
|2
|—
|2
|Brazil
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, Norway, Haaland, (Schjelderup), 80th minute; 2, Norway, Haaland, (Schjelderup), 90th; 3, Brazil, Neymar, (penalty kick), 90th+10.
Goalies_Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik; Brazil, Alisson, Weverton, Ederson.
Yellow Cards_Neymar, Brazil, 90th+6.
Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Corey Parker, Kyle Atkins, Tatiana Guzman. 4th Official_Hector Said Martinez Sorto.
A_80,663.
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