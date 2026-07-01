Live Radio
Home » Sports » Mexico 2, Ecuador 0

Mexico 2, Ecuador 0

The Associated Press

July 1, 2026, 12:14 AM

Ecuador 0 0 0
Mexico 2 0 2

First Half_1, Mexico, Quinones, (Alvarado), 22nd minute; 2, Mexico, Jimenez, (Quinones), 31st.

Second Half_None.

Goalies_Ecuador, Hernan Galindez, Moises Ramirez, Gonzalo Valle; Mexico, Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa.

Yellow Cards_Franco, Ecuador, 45th+2; Paez, Ecuador, 90th+3; Caicedo, Ecuador, 90th+9.

Red Cards_Hincapie, Ecuador, 90th+5.

Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Mustapha Ghorbal.

A_80,824.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up