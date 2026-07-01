Mexico 2, Ecuador 0

|Ecuador
|0
|0
|—
|0
|Mexico
|2
|0
|—
|2
First Half_1, Mexico, Quinones, (Alvarado), 22nd minute; 2, Mexico, Jimenez, (Quinones), 31st.
Second Half_None.
Goalies_Ecuador, Hernan Galindez, Moises Ramirez, Gonzalo Valle; Mexico, Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa.
Yellow Cards_Franco, Ecuador, 45th+2; Paez, Ecuador, 90th+3; Caicedo, Ecuador, 90th+9.
Red Cards_Hincapie, Ecuador, 90th+5.
Referee_Slavko Vincic. Assistant Referees_Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic, Bastian Dankert. 4th Official_Mustapha Ghorbal.
A_80,824.
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