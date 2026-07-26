F1 Hungarian Grand Prix Results

Sunday
At Hungaroring
Budapest, Hungary.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 70 laps, 1:39:56.180, 25 points.
2. (4) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 70, +15.080 seconds, 18.
3. (7) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 70, +18.728, 15.
4. (2) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 70, +23.840, 12.
5. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 70, +24.540, 10.
6. (8) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 70, +55.488, 8.
7. (6) George Russell, Great Britain, Mercedes, 70, +57.503, 6.
8. (11) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 69, 1L, 4.
9. (10) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 69, 1L, 2.
10. (9) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 69, 1L, 1.
11. (14) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 69, 1L.
12. (12) Pierre Gasly, France, Alpine, 69, 1L.
13. (20) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 69, 1L.
14. (16) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 69, 1L.
15. (13) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 68, 2L.
16. (15) Esteban Ocon, France, Haas, 68, 2L.
17. (19) Alexander Albon, Thailand, Williams, 68, 2L.
18. (18) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 68, 2L.
19. (17) Oliver Bearman, England, Haas, 68, 2L.
20. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, did not finish, 55, 15L.
21. (22) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, did not finish, 48, 22L.
22. (21) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, did not finish, 13, 57L.
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Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 219 points.
2. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 169.
3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 160.
4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 138.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 128.
6. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 109.
7. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 92.
8. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 68.
9. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 43.
10. Pierre Gasly, France, Alpine, 42.
11. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 23.
12. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 19.
13. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
14. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 10.
15. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
16. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
17. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
18. Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 2.
19. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 379.
2. Ferrari, 307.
3. McLaren, 220.
4. Red Bull Racing, 177.
5. Racing Bulls, 66.
6. Alpine, 61.
7. Haas, 21.
8. Audi F1 Team, 12.
9. Williams, 11.
10. Aston Martin, 1.
11. Cadillac, 0.
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