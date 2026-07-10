Kaulig Companies Championship Par Scores

Friday
At Firestone Country Club – South Course
Akron, Ohio
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,248; Par: 70
Second Round
|Cameron Percy
|67-66—133
|-7
|Zach Johnson
|67-67—134
|-6
|Jerry Kelly
|65-69—134
|-6
|Boo Weekley
|68-67—135
|-5
|Ryan Armour
|68-68—136
|-4
|Darren Clarke
|66-70—136
|-4
|Retief Goosen
|69-67—136
|-4
|Tag Ridings
|70-66—136
|-4
|Stewart Cink
|69-68—137
|-3
|Soren Kjeldsen
|67-70—137
|-3
|Stephen Ames
|69-69—138
|-2
|Mike Weir
|66-72—138
|-2
|Jason Caron
|70-69—139
|-1
|Ben Crane
|71-68—139
|-1
|Miguel Angel Jimenez
|72-67—139
|-1
|George McNeill
|68-71—139
|-1
|K.J. Choi
|70-70—140
|E
|Steve Flesch
|71-69—140
|E
|Ricardo Gonzalez
|73-67—140
|E
|Bernhard Langer
|70-70—140
|E
|Justin Leonard
|69-71—140
|E
|Brett Quigley
|70-70—140
|E
|Rory Sabbatini
|68-72—140
|E
|Mario Tiziani
|72-68—140
|E
|Y.E. Yang
|67-73—140
|E
|Stuart Appleby
|68-73—141
|+1
|Alex Cejka
|70-71—141
|+1
|Greg Chalmers
|69-72—141
|+1
|Ernie Els
|67-74—141
|+1
|Vijay Singh
|71-70—141
|+1
|Paul Stankowski
|71-70—141
|+1
|Vaughn Taylor
|72-69—141
|+1
|Steve Allan
|68-74—142
|+2
|Angel Cabrera
|69-73—142
|+2
|Joe Durant
|70-72—142
|+2
|David Duval
|69-73—142
|+2
|Timothy O’Neal
|71-71—142
|+2
|Rod Pampling
|71-71—142
|+2
|Kenny Perry
|72-70—142
|+2
|Kevin Sutherland
|74-68—142
|+2
|Michael Wright
|70-72—142
|+2
|Steven Alker
|70-73—143
|+3
|Harrison Frazar
|74-69—143
|+3
|Matt Gogel
|71-72—143
|+3
|Mark Hensby
|70-73—143
|+3
|Tim Petrovic
|73-70—143
|+3
|Steve Stricker
|72-71—143
|+3
|Bo Van Pelt
|74-69—143
|+3
|Woody Austin
|71-73—144
|+4
|Chad Campbell
|72-72—144
|+4
|John Daly
|71-73—144
|+4
|Ken Duke
|74-70—144
|+4
|Tommy Gainey
|73-71—144
|+4
|Scott Parel
|76-68—144
|+4
|David Toms
|71-73—144
|+4
|Charlie Wi
|71-73—144
|+4
|Stephen Dodd
|75-70—145
|+5
|Ken Tanigawa
|72-73—145
|+5
|Kirk Triplett
|71-74—145
|+5
|Shane Bertsch
|74-72—146
|+6
|Brian Gay
|71-75—146
|+6
|Paul Goydos
|70-76—146
|+6
|Richard Green
|76-70—146
|+6
|Tom Pernice
|74-72—146
|+6
|Doug Barron
|73-74—147
|+7
|Thongchai Jaidee
|79-68—147
|+7
|Rocco Mediate
|70-77—147
|+7
|Billy Mayfair
|72-76—148
|+8
|Jeff Maggert
|73-76—149
|+9
|Chris DiMarco
|75-75—150
|+10
|Fredrik Jacobson
|73-77—150
|+10
|Robert Karlsson
|77-73—150
|+10
|Bob Estes
|76-75—151
|+11
|Scott Hend
|73-78—151
|+11
|Heath Slocum
|76-75—151
|+11
|Scott McCarron
|80-72—152
|+12
|Davis Love III
|76-WD
|Dicky Pride
|79-WD
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