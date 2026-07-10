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Kaulig Companies Championship Par Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 6:18 PM

Friday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,248; Par: 70

Second Round

Cameron Percy 67-66—133 -7
Zach Johnson 67-67—134 -6
Jerry Kelly 65-69—134 -6
Boo Weekley 68-67—135 -5
Ryan Armour 68-68—136 -4
Darren Clarke 66-70—136 -4
Retief Goosen 69-67—136 -4
Tag Ridings 70-66—136 -4
Stewart Cink 69-68—137 -3
Soren Kjeldsen 67-70—137 -3
Stephen Ames 69-69—138 -2
Mike Weir 66-72—138 -2
Jason Caron 70-69—139 -1
Ben Crane 71-68—139 -1
Miguel Angel Jimenez 72-67—139 -1
George McNeill 68-71—139 -1
K.J. Choi 70-70—140 E
Steve Flesch 71-69—140 E
Ricardo Gonzalez 73-67—140 E
Bernhard Langer 70-70—140 E
Justin Leonard 69-71—140 E
Brett Quigley 70-70—140 E
Rory Sabbatini 68-72—140 E
Mario Tiziani 72-68—140 E
Y.E. Yang 67-73—140 E
Stuart Appleby 68-73—141 +1
Alex Cejka 70-71—141 +1
Greg Chalmers 69-72—141 +1
Ernie Els 67-74—141 +1
Vijay Singh 71-70—141 +1
Paul Stankowski 71-70—141 +1
Vaughn Taylor 72-69—141 +1
Steve Allan 68-74—142 +2
Angel Cabrera 69-73—142 +2
Joe Durant 70-72—142 +2
David Duval 69-73—142 +2
Timothy O’Neal 71-71—142 +2
Rod Pampling 71-71—142 +2
Kenny Perry 72-70—142 +2
Kevin Sutherland 74-68—142 +2
Michael Wright 70-72—142 +2
Steven Alker 70-73—143 +3
Harrison Frazar 74-69—143 +3
Matt Gogel 71-72—143 +3
Mark Hensby 70-73—143 +3
Tim Petrovic 73-70—143 +3
Steve Stricker 72-71—143 +3
Bo Van Pelt 74-69—143 +3
Woody Austin 71-73—144 +4
Chad Campbell 72-72—144 +4
John Daly 71-73—144 +4
Ken Duke 74-70—144 +4
Tommy Gainey 73-71—144 +4
Scott Parel 76-68—144 +4
David Toms 71-73—144 +4
Charlie Wi 71-73—144 +4
Stephen Dodd 75-70—145 +5
Ken Tanigawa 72-73—145 +5
Kirk Triplett 71-74—145 +5
Shane Bertsch 74-72—146 +6
Brian Gay 71-75—146 +6
Paul Goydos 70-76—146 +6
Richard Green 76-70—146 +6
Tom Pernice 74-72—146 +6
Doug Barron 73-74—147 +7
Thongchai Jaidee 79-68—147 +7
Rocco Mediate 70-77—147 +7
Billy Mayfair 72-76—148 +8
Jeff Maggert 73-76—149 +9
Chris DiMarco 75-75—150 +10
Fredrik Jacobson 73-77—150 +10
Robert Karlsson 77-73—150 +10
Bob Estes 76-75—151 +11
Scott Hend 73-78—151 +11
Heath Slocum 76-75—151 +11
Scott McCarron 80-72—152 +12
Davis Love III 76-WD
Dicky Pride 79-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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