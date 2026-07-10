MLB Saturday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE at MINNESOTA -152 LA Angels +124 Athletics -117 at CHICAGO WHITE SOX…
MLB
Saturday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MINNESOTA
|-152
|LA Angels
|+124
|Athletics
|-117
|at CHICAGO WHITE SOX
|-105
|Seattle
|-114
|at TAMPA BAY
|-108
|at BALTIMORE
|-157
|Kansas City
|+128
|Houston
|-143
|at TEXAS
|+118
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at SAN FRANCISCO
|-157
|Colorado
|+128
|Milwaukee
|-132
|at PITTSBURGH
|+109
|Chicago Cubs
|-120
|at CINCINNATI
|-102
|Atlanta
|-169
|at ST. LOUIS
|+138
|at LA DODGERS
|-283
|Arizona
|+224
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Yankees
|-200
|at WASHINGTON
|+161
|at MIAMI
|-149
|Cleveland
|+122
|at N.Y METS
|OFF
|Boston
|OFF
|Philadelphia
|-135
|at DETROIT
|+111
|at SAN DIEGO
|-118
|Toronto
|-104
Consensus odds provided by Sportradar
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