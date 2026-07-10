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Sports Betting Line

The Associated Press

July 10, 2026, 4:41 PM

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MINNESOTA -152 LA Angels +124
Athletics -117 at CHICAGO WHITE SOX -105
Seattle -114 at TAMPA BAY -108
at BALTIMORE -157 Kansas City +128
Houston -143 at TEXAS +118

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SAN FRANCISCO -157 Colorado +128
Milwaukee -132 at PITTSBURGH +109
Chicago Cubs -120 at CINCINNATI -102
Atlanta -169 at ST. LOUIS +138
at LA DODGERS -283 Arizona +224

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Yankees -200 at WASHINGTON +161
at MIAMI -149 Cleveland +122
at N.Y METS OFF Boston OFF
Philadelphia -135 at DETROIT +111
at SAN DIEGO -118 Toronto -104

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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