Kaulig Companies Championship Tour Scores

Friday
At Firestone Country Club – South Course
Akron, Ohio
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,248; Par: 70
Second Round
|Cameron Percy
|67-66—133
|Zach Johnson
|67-67—134
|Jerry Kelly
|65-69—134
|Boo Weekley
|68-67—135
|Ryan Armour
|68-68—136
|Darren Clarke
|66-70—136
|Retief Goosen
|69-67—136
|Tag Ridings
|70-66—136
|Stewart Cink
|69-68—137
|Soren Kjeldsen
|67-70—137
|Stephen Ames
|69-69—138
|Mike Weir
|66-72—138
|Jason Caron
|70-69—139
|Ben Crane
|71-68—139
|Miguel Angel Jimenez
|72-67—139
|George McNeill
|68-71—139
|K.J. Choi
|70-70—140
|Steve Flesch
|71-69—140
|Ricardo Gonzalez
|73-67—140
|Bernhard Langer
|70-70—140
|Justin Leonard
|69-71—140
|Brett Quigley
|70-70—140
|Rory Sabbatini
|68-72—140
|Mario Tiziani
|72-68—140
|Y.E. Yang
|67-73—140
|Stuart Appleby
|68-73—141
|Alex Cejka
|70-71—141
|Greg Chalmers
|69-72—141
|Ernie Els
|67-74—141
|Vijay Singh
|71-70—141
|Paul Stankowski
|71-70—141
|Vaughn Taylor
|72-69—141
|Steve Allan
|68-74—142
|Angel Cabrera
|69-73—142
|Joe Durant
|70-72—142
|David Duval
|69-73—142
|Timothy O’Neal
|71-71—142
|Rod Pampling
|71-71—142
|Kenny Perry
|72-70—142
|Kevin Sutherland
|74-68—142
|Michael Wright
|70-72—142
|Steven Alker
|70-73—143
|Harrison Frazar
|74-69—143
|Matt Gogel
|71-72—143
|Mark Hensby
|70-73—143
|Tim Petrovic
|73-70—143
|Steve Stricker
|72-71—143
|Bo Van Pelt
|74-69—143
|Woody Austin
|71-73—144
|Chad Campbell
|72-72—144
|John Daly
|71-73—144
|Ken Duke
|74-70—144
|Tommy Gainey
|73-71—144
|Scott Parel
|76-68—144
|David Toms
|71-73—144
|Charlie Wi
|71-73—144
|Stephen Dodd
|75-70—145
|Ken Tanigawa
|72-73—145
|Kirk Triplett
|71-74—145
|Shane Bertsch
|74-72—146
|Brian Gay
|71-75—146
|Paul Goydos
|70-76—146
|Richard Green
|76-70—146
|Tom Pernice
|74-72—146
|Doug Barron
|73-74—147
|Thongchai Jaidee
|79-68—147
|Rocco Mediate
|70-77—147
|Billy Mayfair
|72-76—148
|Jeff Maggert
|73-76—149
|Chris DiMarco
|75-75—150
|Fredrik Jacobson
|73-77—150
|Robert Karlsson
|77-73—150
|Bob Estes
|76-75—151
|Scott Hend
|73-78—151
|Heath Slocum
|76-75—151
|Scott McCarron
|80-72—152
|Davis Love III
|76-WD
|Dicky Pride
|79-WD
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