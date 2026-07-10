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Kaulig Companies Championship Tour Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 6:18 PM

Friday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,248; Par: 70

Second Round

Cameron Percy 67-66—133
Zach Johnson 67-67—134
Jerry Kelly 65-69—134
Boo Weekley 68-67—135
Ryan Armour 68-68—136
Darren Clarke 66-70—136
Retief Goosen 69-67—136
Tag Ridings 70-66—136
Stewart Cink 69-68—137
Soren Kjeldsen 67-70—137
Stephen Ames 69-69—138
Mike Weir 66-72—138
Jason Caron 70-69—139
Ben Crane 71-68—139
Miguel Angel Jimenez 72-67—139
George McNeill 68-71—139
K.J. Choi 70-70—140
Steve Flesch 71-69—140
Ricardo Gonzalez 73-67—140
Bernhard Langer 70-70—140
Justin Leonard 69-71—140
Brett Quigley 70-70—140
Rory Sabbatini 68-72—140
Mario Tiziani 72-68—140
Y.E. Yang 67-73—140
Stuart Appleby 68-73—141
Alex Cejka 70-71—141
Greg Chalmers 69-72—141
Ernie Els 67-74—141
Vijay Singh 71-70—141
Paul Stankowski 71-70—141
Vaughn Taylor 72-69—141
Steve Allan 68-74—142
Angel Cabrera 69-73—142
Joe Durant 70-72—142
David Duval 69-73—142
Timothy O’Neal 71-71—142
Rod Pampling 71-71—142
Kenny Perry 72-70—142
Kevin Sutherland 74-68—142
Michael Wright 70-72—142
Steven Alker 70-73—143
Harrison Frazar 74-69—143
Matt Gogel 71-72—143
Mark Hensby 70-73—143
Tim Petrovic 73-70—143
Steve Stricker 72-71—143
Bo Van Pelt 74-69—143
Woody Austin 71-73—144
Chad Campbell 72-72—144
John Daly 71-73—144
Ken Duke 74-70—144
Tommy Gainey 73-71—144
Scott Parel 76-68—144
David Toms 71-73—144
Charlie Wi 71-73—144
Stephen Dodd 75-70—145
Ken Tanigawa 72-73—145
Kirk Triplett 71-74—145
Shane Bertsch 74-72—146
Brian Gay 71-75—146
Paul Goydos 70-76—146
Richard Green 76-70—146
Tom Pernice 74-72—146
Doug Barron 73-74—147
Thongchai Jaidee 79-68—147
Rocco Mediate 70-77—147
Billy Mayfair 72-76—148
Jeff Maggert 73-76—149
Chris DiMarco 75-75—150
Fredrik Jacobson 73-77—150
Robert Karlsson 77-73—150
Bob Estes 76-75—151
Scott Hend 73-78—151
Heath Slocum 76-75—151
Scott McCarron 80-72—152
Davis Love III 76-WD
Dicky Pride 79-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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