John Deere Classic Scores

Thursday
At TPC Deere Run
Silvis, Ill.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,327; Par: 71
First Round
|Zac Blair
|30-33—63
|Lucas Glover
|30-33—63
|Lee Hodges
|33-31—64
|Stephan Jaeger
|31-33—64
|Zach Johnson
|33-31—64
|Patrick Fishburn
|32-33—65
|Ben Kohles
|33-32—65
|Davis Riley
|35-30—65
|Michael Brennan
|32-34—66
|Rafael Campos
|34-32—66
|Joel Dahmen
|32-34—66
|Tyler Duncan
|32-34—66
|Chris Gotterup
|32-34—66
|Troy Merritt
|33-33—66
|William Mouw
|35-31—66
|Austin Smotherman
|32-34—66
|Hayden Springer
|32-34—66
|Preston Stout
|34-32—66
|Aaron Wise
|35-31—66
|Kevin Yu
|33-33—66
|Jacob Bridgeman
|33-34—67
|Zecheng Dou
|33-34—67
|Nick Dunlap
|33-34—67
|A.J. Ewart
|32-35—67
|Lanto Griffin
|34-33—67
|Luke Gutschewski
|31-36—67
|Harry Higgs
|34-33—67
|Ryo Hisatsune
|32-35—67
|Max Homa
|32-35—67
|Tom Kim
|33-34—67
|Hao-Tong Li
|31-36—67
|David Lipsky
|33-34—67
|Mac Meissner
|35-32—67
|Andrew Putnam
|33-34—67
|Gordon Sargent
|33-34—67
|Matt Wallace
|32-35—67
|Daniel Berger
|34-34—68
|Christiaan Bezuidenhout
|34-34—68
|Ryan Brehm
|33-35—68
|Steven Fisk
|33-35—68
|Noah Goodwin
|32-36—68
|Kensei Hirata
|33-35—68
|Rico Hoey
|34-34—68
|Sungjae Im
|34-34—68
|Chan Kim
|33-35—68
|Pontus Nyholm
|33-35—68
|Taylor Pendrith
|33-35—68
|J.T. Poston
|34-34—68
|Jackson Suber
|33-35—68
|Michael Thorbjornsen
|32-36—68
|Ryan Voois
|34-34—68
|Zachary Bauchou
|35-34—69
|Blades Brown
|34-35—69
|Jonathan Byrd
|34-35—69
|Davis Chatfield
|36-33—69
|Luke Clanton
|36-33—69
|Pierceson Coody
|35-34—69
|Trace Crowe
|32-37—69
|Michael Feagles
|33-36—69
|Doug Ghim
|34-35—69
|Ben Griffin
|31-38—69
|Nicholas Lindheim
|36-33—69
|Chandler Phillips
|36-33—69
|Kevin Roy
|37-32—69
|Davis Thompson
|34-35—69
|Kris Ventura
|34-35—69
|Patrick Adler
|35-35—70
|Chandler Blanchet
|34-36—70
|Keegan Bradley
|32-38—70
|Brian Campbell
|36-34—70
|Tony Finau
|33-37—70
|Rickie Fowler
|36-34—70
|Dylan Frittelli
|36-34—70
|Will Gordon
|38-32—70
|Emiliano Grillo
|36-34—70
|Beau Hossler
|34-36—70
|Takumi Kanaya
|35-35—70
|Taylor Moore
|35-35—70
|Keita Nakajima
|33-37—70
|Webb Simpson
|34-36—70
|Jordan Spieth
|34-36—70
|Kevin Streelman
|34-36—70
|Adam Svensson
|37-33—70
|Brendon Todd
|34-36—70
|Erik Van Rooyen
|35-35—70
|Sudarshan Yellamaraju
|36-34—70
|Austin Cook
|35-36—71
|Austin Eckroat
|35-36—71
|Max Greyserman
|37-34—71
|Garrick Higgo
|37-34—71
|Jeffrey Kang
|34-37—71
|John Keefer
|36-35—71
|Patton Kizzire
|36-35—71
|Hank Lebioda
|36-35—71
|Peter Malnati
|34-37—71
|Denny McCarthy
|35-36—71
|Max McGreevy
|32-39—71
|Adam Schenk
|36-35—71
|Robert Streb
|34-37—71
|Camilo Villegas
|34-37—71
|Cameron Champ
|34-38—72
|Adrien Dumont De Chassart
|34-38—72
|Brice Garnett
|36-36—72
|Fabian Gomez
|35-37—72
|Mason Howell
|37-35—72
|Mark Hubbard
|36-36—72
|Mackenzie Hughes
|35-37—72
|Michael Kim
|35-37—72
|Matt Kuchar
|36-36—72
|Martin Laird
|37-35—72
|Justin Lower
|36-36—72
|Ben Martin
|36-36—72
|Andrew Novak
|37-35—72
|Jeremy Paul
|35-37—72
|Matthieu Pavon
|34-38—72
|Paul Peterson
|34-38—72
|Marcelo Rozo
|37-35—72
|Neal Shipley
|35-37—72
|David Skinns
|36-36—72
|Jimmy Stanger
|38-34—72
|Karl Vilips
|38-34—72
|Dylan Wu
|36-36—72
|Adam Hadwin
|38-35—73
|Tom Hoge
|36-37—73
|Jackson Koivun
|35-38—73
|Keith Mitchell
|36-37—73
|Augusto Nunez
|38-35—73
|Chad Ramey
|40-33—73
|Ben Silverman
|36-37—73
|Carson Young
|36-37—73
|Nick Hardy
|40-34—74
|Joe Highsmith
|37-37—74
|Luke List
|37-37—74
|Seung-Yul Noh
|39-35—74
|Aldrich Potgieter
|35-39—74
|Alejandro Tosti
|38-36—74
|John VanDerLaan
|37-37—74
|Thorbjorn Olesen
|37-38—75
|Vince Whaley
|38-37—75
|Eric Cole
|41-35—76
|Christo Lamprecht
|39-38—77
|Seamus Power
|33-44—77
|Darin Fisher
|39-39—78
|Danny Walker
|43-38—81
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