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John Deere Classic Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 8:37 PM

Thursday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

First Round

Zac Blair 30-33—63
Lucas Glover 30-33—63
Lee Hodges 33-31—64
Stephan Jaeger 31-33—64
Zach Johnson 33-31—64
Patrick Fishburn 32-33—65
Ben Kohles 33-32—65
Davis Riley 35-30—65
Michael Brennan 32-34—66
Rafael Campos 34-32—66
Joel Dahmen 32-34—66
Tyler Duncan 32-34—66
Chris Gotterup 32-34—66
Troy Merritt 33-33—66
William Mouw 35-31—66
Austin Smotherman 32-34—66
Hayden Springer 32-34—66
Preston Stout 34-32—66
Aaron Wise 35-31—66
Kevin Yu 33-33—66
Jacob Bridgeman 33-34—67
Zecheng Dou 33-34—67
Nick Dunlap 33-34—67
A.J. Ewart 32-35—67
Lanto Griffin 34-33—67
Luke Gutschewski 31-36—67
Harry Higgs 34-33—67
Ryo Hisatsune 32-35—67
Max Homa 32-35—67
Tom Kim 33-34—67
Hao-Tong Li 31-36—67
David Lipsky 33-34—67
Mac Meissner 35-32—67
Andrew Putnam 33-34—67
Gordon Sargent 33-34—67
Matt Wallace 32-35—67
Daniel Berger 34-34—68
Christiaan Bezuidenhout 34-34—68
Ryan Brehm 33-35—68
Steven Fisk 33-35—68
Noah Goodwin 32-36—68
Kensei Hirata 33-35—68
Rico Hoey 34-34—68
Sungjae Im 34-34—68
Chan Kim 33-35—68
Pontus Nyholm 33-35—68
Taylor Pendrith 33-35—68
J.T. Poston 34-34—68
Jackson Suber 33-35—68
Michael Thorbjornsen 32-36—68
Ryan Voois 34-34—68
Zachary Bauchou 35-34—69
Blades Brown 34-35—69
Jonathan Byrd 34-35—69
Davis Chatfield 36-33—69
Luke Clanton 36-33—69
Pierceson Coody 35-34—69
Trace Crowe 32-37—69
Michael Feagles 33-36—69
Doug Ghim 34-35—69
Ben Griffin 31-38—69
Nicholas Lindheim 36-33—69
Chandler Phillips 36-33—69
Kevin Roy 37-32—69
Davis Thompson 34-35—69
Kris Ventura 34-35—69
Patrick Adler 35-35—70
Chandler Blanchet 34-36—70
Keegan Bradley 32-38—70
Brian Campbell 36-34—70
Tony Finau 33-37—70
Rickie Fowler 36-34—70
Dylan Frittelli 36-34—70
Will Gordon 38-32—70
Emiliano Grillo 36-34—70
Beau Hossler 34-36—70
Takumi Kanaya 35-35—70
Taylor Moore 35-35—70
Keita Nakajima 33-37—70
Webb Simpson 34-36—70
Jordan Spieth 34-36—70
Kevin Streelman 34-36—70
Adam Svensson 37-33—70
Brendon Todd 34-36—70
Erik Van Rooyen 35-35—70
Sudarshan Yellamaraju 36-34—70
Austin Cook 35-36—71
Austin Eckroat 35-36—71
Max Greyserman 37-34—71
Garrick Higgo 37-34—71
Jeffrey Kang 34-37—71
John Keefer 36-35—71
Patton Kizzire 36-35—71
Hank Lebioda 36-35—71
Peter Malnati 34-37—71
Denny McCarthy 35-36—71
Max McGreevy 32-39—71
Adam Schenk 36-35—71
Robert Streb 34-37—71
Camilo Villegas 34-37—71
Cameron Champ 34-38—72
Adrien Dumont De Chassart 34-38—72
Brice Garnett 36-36—72
Fabian Gomez 35-37—72
Mason Howell 37-35—72
Mark Hubbard 36-36—72
Mackenzie Hughes 35-37—72
Michael Kim 35-37—72
Matt Kuchar 36-36—72
Martin Laird 37-35—72
Justin Lower 36-36—72
Ben Martin 36-36—72
Andrew Novak 37-35—72
Jeremy Paul 35-37—72
Matthieu Pavon 34-38—72
Paul Peterson 34-38—72
Marcelo Rozo 37-35—72
Neal Shipley 35-37—72
David Skinns 36-36—72
Jimmy Stanger 38-34—72
Karl Vilips 38-34—72
Dylan Wu 36-36—72
Adam Hadwin 38-35—73
Tom Hoge 36-37—73
Jackson Koivun 35-38—73
Keith Mitchell 36-37—73
Augusto Nunez 38-35—73
Chad Ramey 40-33—73
Ben Silverman 36-37—73
Carson Young 36-37—73
Nick Hardy 40-34—74
Joe Highsmith 37-37—74
Luke List 37-37—74
Seung-Yul Noh 39-35—74
Aldrich Potgieter 35-39—74
Alejandro Tosti 38-36—74
John VanDerLaan 37-37—74
Thorbjorn Olesen 37-38—75
Vince Whaley 38-37—75
Eric Cole 41-35—76
Christo Lamprecht 39-38—77
Seamus Power 33-44—77
Darin Fisher 39-39—78
Danny Walker 43-38—81

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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