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John Deere Classic Scores

The Associated Press

July 5, 2026, 5:54 PM

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

Final Round

Chris Gotterup 66-68-68-62—264
Max Homa 67-66-68-64—265
Lucas Glover 63-65-69-69—266
Lee Hodges 64-66-67-69—266
Ben Kohles 65-67-66-68—266
Doug Ghim 69-65-65-68—267
Mac Meissner 67-70-66-64—267
Jackson Suber 68-64-66-69—267
Zac Blair 63-68-67-70—268
Ryo Hisatsune 67-65-69-67—268
Zach Johnson 64-70-66-68—268
Christiaan Bezuidenhout 68-68-68-65—269
Blades Brown 69-66-67-67—269
Tyler Duncan 66-66-71-66—269
Rickie Fowler 70-69-63-68—270
Stephan Jaeger 64-72-68-66—270
Matt Kuchar 72-66-65-67—270
Chandler Phillips 69-67-65-69—270
Preston Stout 66-69-66-69—270
Kevin Yu 66-72-66-66—270
Zecheng Dou 67-69-68-67—271
Ben Griffin 69-65-70-67—271
Harry Higgs 67-68-69-67—271
David Lipsky 67-65-71-68—271
Troy Merritt 66-66-70-69—271
Keegan Bradley 70-69-69-64—272
Jacob Bridgeman 67-70-68-67—272
Emiliano Grillo 70-66-67-69—272
William Mouw 66-68-68-70—272
Pontus Nyholm 68-66-69-69—272
Davis Thompson 69-69-66-68—272
Erik Van Rooyen 70-69-64-69—272
Michael Brennan 66-68-72-67—273
Davis Chatfield 69-66-70-68—273
Nick Dunlap 67-72-67-67—273
Tom Hoge 73-64-67-69—273
David Skinns 72-67-66-68—273
Matt Wallace 67-71-70-65—273
Eric Cole 76-63-70-65—274
Pierceson Coody 69-68-67-70—274
Trace Crowe 69-69-69-67—274
Lanto Griffin 67-72-69-66—274
Beau Hossler 70-67-66-71—274
Karl Vilips 72-65-68-69—274
Aaron Wise 66-69-67-72—274
Joel Dahmen 66-71-71-67—275
Mark Hubbard 72-67-68-68—275
Mackenzie Hughes 72-67-70-66—275
Tom Kim 67-68-69-71—275
Keita Nakajima 70-69-68-68—275
Adrien Dumont De Chassart 72-67-71-66—276
Luke Gutschewski 67-68-72-69—276
Chan Kim 68-67-71-70—276
Max McGreevy 71-68-69-68—276
Keith Mitchell 73-66-69-68—276
J.T. Poston 68-69-71-68—276
Andrew Putnam 67-68-67-74—276
Austin Eckroat 71-67-69-70—277
Tony Finau 70-68-68-71—277
Peter Malnati 71-66-69-71—277
Austin Smotherman 66-69-70-72—277
Jordan Spieth 70-69-69-69—277
Hayden Springer 66-68-71-72—277
Will Gordon 70-69-71-68—278
Davis Riley 65-72-71-71—279
Camilo Villegas 71-67-73-68—279
Zachary Bauchou 69-70-72-69—280
Rafael Campos 66-71-72-71—280
Patrick Fishburn 65-71-71-73—280
Steven Fisk 68-68-73-71—280
Jonathan Byrd 69-70-72-70—281
A.J. Ewart 67-72-70-72—281
Sungjae Im 68-69-68-76—281
Michael Feagles 69-70-74-69—282
Fabian Gomez 72-67-75-68—282
Nicholas Lindheim 69-68-76-69—282
Ryan Voois 68-70-72-74—284
Gordon Sargent 67-69-74-76—286
Ryan Brehm 68-69-77-74—288

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