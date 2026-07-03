John Deere Classic Scores

Friday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $8.8 million Yardage: 7,327; Par: 71 Second Round Lucas Glover 63-65—128 Lee…
Friday
At TPC Deere Run
Silvis, Ill.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,327; Par: 71
Second Round
|Lucas Glover
|63-65—128
|Lee Hodges
|64-66—130
|Zac Blair
|63-68—131
|Tyler Duncan
|66-66—132
|Ryo Hisatsune
|67-65—132
|Ben Kohles
|65-67—132
|David Lipsky
|67-65—132
|Troy Merritt
|66-66—132
|Jackson Suber
|68-64—132
|Max Homa
|67-66—133
|Michael Brennan
|66-68—134
|Doug Ghim
|69-65—134
|Chris Gotterup
|66-68—134
|Ben Griffin
|69-65—134
|Zach Johnson
|64-70—134
|William Mouw
|66-68—134
|Pontus Nyholm
|68-66—134
|Hayden Springer
|66-68—134
|Blades Brown
|69-66—135
|Davis Chatfield
|69-66—135
|Luke Gutschewski
|67-68—135
|Harry Higgs
|67-68—135
|Chan Kim
|68-67—135
|Tom Kim
|67-68—135
|Andrew Putnam
|67-68—135
|Austin Smotherman
|66-69—135
|Preston Stout
|66-69—135
|Aaron Wise
|66-69—135
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68—136
|Zecheng Dou
|67-69—136
|Patrick Fishburn
|65-71—136
|Steven Fisk
|68-68—136
|Emiliano Grillo
|70-66—136
|Stephan Jaeger
|64-72—136
|Chandler Phillips
|69-67—136
|Gordon Sargent
|67-69—136
|Ryan Brehm
|68-69—137
|Jacob Bridgeman
|67-70—137
|Rafael Campos
|66-71—137
|Pierceson Coody
|69-68—137
|Joel Dahmen
|66-71—137
|Tom Hoge
|73-64—137
|Beau Hossler
|70-67—137
|Sungjae Im
|68-69—137
|Nicholas Lindheim
|69-68—137
|Peter Malnati
|71-66—137
|Mac Meissner
|67-70—137
|J.T. Poston
|68-69—137
|Davis Riley
|65-72—137
|Karl Vilips
|72-65—137
|Trace Crowe
|69-69—138
|Austin Eckroat
|71-67—138
|Tony Finau
|70-68—138
|Matt Kuchar
|72-66—138
|Davis Thompson
|69-69—138
|Camilo Villegas
|71-67—138
|Ryan Voois
|68-70—138
|Matt Wallace
|67-71—138
|Kevin Yu
|66-72—138
|Zachary Bauchou
|69-70—139
|Keegan Bradley
|70-69—139
|Jonathan Byrd
|69-70—139
|Eric Cole
|76-63—139
|Adrien Dumont De Chassart
|72-67—139
|Nick Dunlap
|67-72—139
|A.J. Ewart
|67-72—139
|Michael Feagles
|69-70—139
|Rickie Fowler
|70-69—139
|Fabian Gomez
|72-67—139
|Will Gordon
|70-69—139
|Lanto Griffin
|67-72—139
|Mark Hubbard
|72-67—139
|Mackenzie Hughes
|72-67—139
|Max McGreevy
|71-68—139
|Keith Mitchell
|73-66—139
|Keita Nakajima
|70-69—139
|David Skinns
|72-67—139
|Jordan Spieth
|70-69—139
|Erik Van Rooyen
|70-69—139
|Seamus Power
|77-WD
Missed Cut
|Daniel Berger
|68-72—140
|Austin Cook
|71-69—140
|Max Greyserman
|71-69—140
|Nick Hardy
|74-66—140
|Rico Hoey
|68-72—140
|Takumi Kanaya
|70-70—140
|Jeffrey Kang
|71-69—140
|John Keefer
|71-69—140
|Neal Shipley
|72-68—140
|Webb Simpson
|70-70—140
|Jimmy Stanger
|72-68—140
|Kevin Streelman
|70-70—140
|Adam Svensson
|70-70—140
|Michael Thorbjornsen
|68-72—140
|Sudarshan Yellamaraju
|70-70—140
|Patrick Adler
|70-71—141
|Luke Clanton
|69-72—141
|Dylan Frittelli
|70-71—141
|Brice Garnett
|72-69—141
|Joe Highsmith
|74-67—141
|Kensei Hirata
|68-73—141
|Hank Lebioda
|71-70—141
|Hao-Tong Li
|67-74—141
|Taylor Moore
|70-71—141
|Paul Peterson
|72-69—141
|Brendon Todd
|70-71—141
|Dylan Wu
|72-69—141
|Brian Campbell
|70-72—142
|Garrick Higgo
|71-71—142
|Michael Kim
|72-70—142
|Martin Laird
|72-70—142
|Justin Lower
|72-70—142
|Ben Martin
|72-70—142
|Denny McCarthy
|71-71—142
|Matthieu Pavon
|72-70—142
|Aldrich Potgieter
|74-68—142
|Kevin Roy
|69-73—142
|Marcelo Rozo
|72-70—142
|Robert Streb
|71-71—142
|Vince Whaley
|75-67—142
|Carson Young
|73-69—142
|Noah Goodwin
|68-75—143
|Patton Kizzire
|71-72—143
|Jackson Koivun
|73-70—143
|Andrew Novak
|72-71—143
|Taylor Pendrith
|68-75—143
|Kris Ventura
|69-74—143
|Cameron Champ
|72-72—144
|Adam Hadwin
|73-71—144
|Luke List
|74-70—144
|Augusto Nunez
|73-71—144
|Adam Schenk
|71-73—144
|Ben Silverman
|73-71—144
|Alejandro Tosti
|74-70—144
|John VanDerLaan
|74-70—144
|Seung-Yul Noh
|74-72—146
|Thorbjorn Olesen
|75-71—146
|Chad Ramey
|73-73—146
|Chandler Blanchet
|70-77—147
|Mason Howell
|72-75—147
|Christo Lamprecht
|77-72—149
|Jeremy Paul
|72-77—149
|Danny Walker
|81-72—153
|Darin Fisher
|78-78—156
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