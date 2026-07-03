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John Deere Classic Scores

The Associated Press

July 3, 2026, 9:50 PM

Friday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

Second Round

Lucas Glover 63-65—128
Lee Hodges 64-66—130
Zac Blair 63-68—131
Tyler Duncan 66-66—132
Ryo Hisatsune 67-65—132
Ben Kohles 65-67—132
David Lipsky 67-65—132
Troy Merritt 66-66—132
Jackson Suber 68-64—132
Max Homa 67-66—133
Michael Brennan 66-68—134
Doug Ghim 69-65—134
Chris Gotterup 66-68—134
Ben Griffin 69-65—134
Zach Johnson 64-70—134
William Mouw 66-68—134
Pontus Nyholm 68-66—134
Hayden Springer 66-68—134
Blades Brown 69-66—135
Davis Chatfield 69-66—135
Luke Gutschewski 67-68—135
Harry Higgs 67-68—135
Chan Kim 68-67—135
Tom Kim 67-68—135
Andrew Putnam 67-68—135
Austin Smotherman 66-69—135
Preston Stout 66-69—135
Aaron Wise 66-69—135
Christiaan Bezuidenhout 68-68—136
Zecheng Dou 67-69—136
Patrick Fishburn 65-71—136
Steven Fisk 68-68—136
Emiliano Grillo 70-66—136
Stephan Jaeger 64-72—136
Chandler Phillips 69-67—136
Gordon Sargent 67-69—136
Ryan Brehm 68-69—137
Jacob Bridgeman 67-70—137
Rafael Campos 66-71—137
Pierceson Coody 69-68—137
Joel Dahmen 66-71—137
Tom Hoge 73-64—137
Beau Hossler 70-67—137
Sungjae Im 68-69—137
Nicholas Lindheim 69-68—137
Peter Malnati 71-66—137
Mac Meissner 67-70—137
J.T. Poston 68-69—137
Davis Riley 65-72—137
Karl Vilips 72-65—137
Trace Crowe 69-69—138
Austin Eckroat 71-67—138
Tony Finau 70-68—138
Matt Kuchar 72-66—138
Davis Thompson 69-69—138
Camilo Villegas 71-67—138
Ryan Voois 68-70—138
Matt Wallace 67-71—138
Kevin Yu 66-72—138
Zachary Bauchou 69-70—139
Keegan Bradley 70-69—139
Jonathan Byrd 69-70—139
Eric Cole 76-63—139
Adrien Dumont De Chassart 72-67—139
Nick Dunlap 67-72—139
A.J. Ewart 67-72—139
Michael Feagles 69-70—139
Rickie Fowler 70-69—139
Fabian Gomez 72-67—139
Will Gordon 70-69—139
Lanto Griffin 67-72—139
Mark Hubbard 72-67—139
Mackenzie Hughes 72-67—139
Max McGreevy 71-68—139
Keith Mitchell 73-66—139
Keita Nakajima 70-69—139
David Skinns 72-67—139
Jordan Spieth 70-69—139
Erik Van Rooyen 70-69—139
Seamus Power 77-WD

Missed Cut

Daniel Berger 68-72—140
Austin Cook 71-69—140
Max Greyserman 71-69—140
Nick Hardy 74-66—140
Rico Hoey 68-72—140
Takumi Kanaya 70-70—140
Jeffrey Kang 71-69—140
John Keefer 71-69—140
Neal Shipley 72-68—140
Webb Simpson 70-70—140
Jimmy Stanger 72-68—140
Kevin Streelman 70-70—140
Adam Svensson 70-70—140
Michael Thorbjornsen 68-72—140
Sudarshan Yellamaraju 70-70—140
Patrick Adler 70-71—141
Luke Clanton 69-72—141
Dylan Frittelli 70-71—141
Brice Garnett 72-69—141
Joe Highsmith 74-67—141
Kensei Hirata 68-73—141
Hank Lebioda 71-70—141
Hao-Tong Li 67-74—141
Taylor Moore 70-71—141
Paul Peterson 72-69—141
Brendon Todd 70-71—141
Dylan Wu 72-69—141
Brian Campbell 70-72—142
Garrick Higgo 71-71—142
Michael Kim 72-70—142
Martin Laird 72-70—142
Justin Lower 72-70—142
Ben Martin 72-70—142
Denny McCarthy 71-71—142
Matthieu Pavon 72-70—142
Aldrich Potgieter 74-68—142
Kevin Roy 69-73—142
Marcelo Rozo 72-70—142
Robert Streb 71-71—142
Vince Whaley 75-67—142
Carson Young 73-69—142
Noah Goodwin 68-75—143
Patton Kizzire 71-72—143
Jackson Koivun 73-70—143
Andrew Novak 72-71—143
Taylor Pendrith 68-75—143
Kris Ventura 69-74—143
Cameron Champ 72-72—144
Adam Hadwin 73-71—144
Luke List 74-70—144
Augusto Nunez 73-71—144
Adam Schenk 71-73—144
Ben Silverman 73-71—144
Alejandro Tosti 74-70—144
John VanDerLaan 74-70—144
Seung-Yul Noh 74-72—146
Thorbjorn Olesen 75-71—146
Chad Ramey 73-73—146
Chandler Blanchet 70-77—147
Mason Howell 72-75—147
Christo Lamprecht 77-72—149
Jeremy Paul 72-77—149
Danny Walker 81-72—153
Darin Fisher 78-78—156

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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