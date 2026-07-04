Live Radio
Home » Sports » John Deere Classic Par Scores

John Deere Classic Par Scores

The Associated Press

July 4, 2026, 6:54 PM

Saturday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,327; Par: 71

Third Round

Lucas Glover 63-65-69—197 -16
Lee Hodges 64-66-67—197 -16
Zac Blair 63-68-67—198 -15
Ben Kohles 65-67-66—198 -15
Jackson Suber 68-64-66—198 -15
Doug Ghim 69-65-65—199 -14
Zach Johnson 64-70-66—200 -13
Ryo Hisatsune 67-65-69—201 -12
Max Homa 67-66-68—201 -12
Chandler Phillips 69-67-65—201 -12
Preston Stout 66-69-66—201 -12
Blades Brown 69-66-67—202 -11
Rickie Fowler 70-69-63—202 -11
Chris Gotterup 66-68-68—202 -11
Troy Merritt 66-66-70—202 -11
William Mouw 66-68-68—202 -11
Andrew Putnam 67-68-67—202 -11
Aaron Wise 66-69-67—202 -11
Tyler Duncan 66-66-71—203 -10
Emiliano Grillo 70-66-67—203 -10
Beau Hossler 70-67-66—203 -10
Matt Kuchar 72-66-65—203 -10
David Lipsky 67-65-71—203 -10
Mac Meissner 67-70-66—203 -10
Pontus Nyholm 68-66-69—203 -10
Erik Van Rooyen 70-69-64—203 -10
Christiaan Bezuidenhout 68-68-68—204 -9
Pierceson Coody 69-68-67—204 -9
Zecheng Dou 67-69-68—204 -9
Ben Griffin 69-65-70—204 -9
Harry Higgs 67-68-69—204 -9
Tom Hoge 73-64-67—204 -9
Stephan Jaeger 64-72-68—204 -9
Tom Kim 67-68-69—204 -9
Davis Thompson 69-69-66—204 -9
Kevin Yu 66-72-66—204 -9
Jacob Bridgeman 67-70-68—205 -8
Davis Chatfield 69-66-70—205 -8
Sungjae Im 68-69-68—205 -8
David Skinns 72-67-66—205 -8
Austin Smotherman 66-69-70—205 -8
Hayden Springer 66-68-71—205 -8
Karl Vilips 72-65-68—205 -8
Michael Brennan 66-68-72—206 -7
Nick Dunlap 67-72-67—206 -7
Tony Finau 70-68-68—206 -7
Chan Kim 68-67-71—206 -7
Peter Malnati 71-66-69—206 -7
Trace Crowe 69-69-69—207 -6
Austin Eckroat 71-67-69—207 -6
Patrick Fishburn 65-71-71—207 -6
Luke Gutschewski 67-68-72—207 -6
Mark Hubbard 72-67-68—207 -6
Keita Nakajima 70-69-68—207 -6
Keegan Bradley 70-69-69—208 -5
Joel Dahmen 66-71-71—208 -5
Lanto Griffin 67-72-69—208 -5
Max McGreevy 71-68-69—208 -5
Keith Mitchell 73-66-69—208 -5
J.T. Poston 68-69-71—208 -5
Davis Riley 65-72-71—208 -5
Jordan Spieth 70-69-69—208 -5
Matt Wallace 67-71-70—208 -5
Rafael Campos 66-71-72—209 -4
Eric Cole 76-63-70—209 -4
A.J. Ewart 67-72-70—209 -4
Steven Fisk 68-68-73—209 -4
Mackenzie Hughes 72-67-70—209 -4
Adrien Dumont De Chassart 72-67-71—210 -3
Will Gordon 70-69-71—210 -3
Gordon Sargent 67-69-74—210 -3
Ryan Voois 68-70-72—210 -3
Zachary Bauchou 69-70-72—211 -2
Jonathan Byrd 69-70-72—211 -2
Camilo Villegas 71-67-73—211 -2
Michael Feagles 69-70-74—213 E
Nicholas Lindheim 69-68-76—213 E
Ryan Brehm 68-69-77—214 +1
Fabian Gomez 72-67-75—214 +1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up