John Deere Classic Par Scores

Saturday
At TPC Deere Run
Silvis, Ill.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,327; Par: 71
Third Round
|Lucas Glover
|63-65-69—197
|-16
|Lee Hodges
|64-66-67—197
|-16
|Zac Blair
|63-68-67—198
|-15
|Ben Kohles
|65-67-66—198
|-15
|Jackson Suber
|68-64-66—198
|-15
|Doug Ghim
|69-65-65—199
|-14
|Zach Johnson
|64-70-66—200
|-13
|Ryo Hisatsune
|67-65-69—201
|-12
|Max Homa
|67-66-68—201
|-12
|Chandler Phillips
|69-67-65—201
|-12
|Preston Stout
|66-69-66—201
|-12
|Blades Brown
|69-66-67—202
|-11
|Rickie Fowler
|70-69-63—202
|-11
|Chris Gotterup
|66-68-68—202
|-11
|Troy Merritt
|66-66-70—202
|-11
|William Mouw
|66-68-68—202
|-11
|Andrew Putnam
|67-68-67—202
|-11
|Aaron Wise
|66-69-67—202
|-11
|Tyler Duncan
|66-66-71—203
|-10
|Emiliano Grillo
|70-66-67—203
|-10
|Beau Hossler
|70-67-66—203
|-10
|Matt Kuchar
|72-66-65—203
|-10
|David Lipsky
|67-65-71—203
|-10
|Mac Meissner
|67-70-66—203
|-10
|Pontus Nyholm
|68-66-69—203
|-10
|Erik Van Rooyen
|70-69-64—203
|-10
|Christiaan Bezuidenhout
|68-68-68—204
|-9
|Pierceson Coody
|69-68-67—204
|-9
|Zecheng Dou
|67-69-68—204
|-9
|Ben Griffin
|69-65-70—204
|-9
|Harry Higgs
|67-68-69—204
|-9
|Tom Hoge
|73-64-67—204
|-9
|Stephan Jaeger
|64-72-68—204
|-9
|Tom Kim
|67-68-69—204
|-9
|Davis Thompson
|69-69-66—204
|-9
|Kevin Yu
|66-72-66—204
|-9
|Jacob Bridgeman
|67-70-68—205
|-8
|Davis Chatfield
|69-66-70—205
|-8
|Sungjae Im
|68-69-68—205
|-8
|David Skinns
|72-67-66—205
|-8
|Austin Smotherman
|66-69-70—205
|-8
|Hayden Springer
|66-68-71—205
|-8
|Karl Vilips
|72-65-68—205
|-8
|Michael Brennan
|66-68-72—206
|-7
|Nick Dunlap
|67-72-67—206
|-7
|Tony Finau
|70-68-68—206
|-7
|Chan Kim
|68-67-71—206
|-7
|Peter Malnati
|71-66-69—206
|-7
|Trace Crowe
|69-69-69—207
|-6
|Austin Eckroat
|71-67-69—207
|-6
|Patrick Fishburn
|65-71-71—207
|-6
|Luke Gutschewski
|67-68-72—207
|-6
|Mark Hubbard
|72-67-68—207
|-6
|Keita Nakajima
|70-69-68—207
|-6
|Keegan Bradley
|70-69-69—208
|-5
|Joel Dahmen
|66-71-71—208
|-5
|Lanto Griffin
|67-72-69—208
|-5
|Max McGreevy
|71-68-69—208
|-5
|Keith Mitchell
|73-66-69—208
|-5
|J.T. Poston
|68-69-71—208
|-5
|Davis Riley
|65-72-71—208
|-5
|Jordan Spieth
|70-69-69—208
|-5
|Matt Wallace
|67-71-70—208
|-5
|Rafael Campos
|66-71-72—209
|-4
|Eric Cole
|76-63-70—209
|-4
|A.J. Ewart
|67-72-70—209
|-4
|Steven Fisk
|68-68-73—209
|-4
|Mackenzie Hughes
|72-67-70—209
|-4
|Adrien Dumont De Chassart
|72-67-71—210
|-3
|Will Gordon
|70-69-71—210
|-3
|Gordon Sargent
|67-69-74—210
|-3
|Ryan Voois
|68-70-72—210
|-3
|Zachary Bauchou
|69-70-72—211
|-2
|Jonathan Byrd
|69-70-72—211
|-2
|Camilo Villegas
|71-67-73—211
|-2
|Michael Feagles
|69-70-74—213
|E
|Nicholas Lindheim
|69-68-76—213
|E
|Ryan Brehm
|68-69-77—214
|+1
|Fabian Gomez
|72-67-75—214
|+1
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