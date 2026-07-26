ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

Sunday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,543; Par: 72
Final Round
|Jenny Shin, $300,000
|66-67-71-75—279
|A Lim Kim, $167,294
|67-72-74-68—281
|Pajaree Anannarukarn, $111,529
|71-69-69-74—283
|Esther Henseleit, $83,647
|70-68-73-73—284
|Lauren Coughlin, $62,271
|66-74-74-71—285
|Miyu Yamashita, $62,271
|70-74-70-71—285
|Chanettee Wannasaen, $52,047
|71-76-70-69—286
|Erika Hara, $44,612
|70-70-71-76—287
|Leona Maguire, $44,612
|72-72-73-70—287
|Ryann O’Toole, $44,612
|73-72-71-71—287
|Aki Iwai, $39,965
|78-70-69-71—288
|Julia Lopez Ramirez, $39,965
|71-74-73-70—288
|Hye Jin Choi, $35,318
|76-70-76-67—289
|Patty Tavatanakit, $35,318
|71-69-78-71—289
|Amy Yang, $35,318
|76-69-71-73—289
|Diksha Dagar, $31,600
|74-73-70-73—290
|Hyo Joo Kim, $31,600
|75-70-73-72—290
|Nelly Korda, $31,600
|72-76-73-69—290
|Daniela Darquea, $27,108
|71-72-74-74—291
|Alice Hewson, $27,108
|75-70-75-71—291
|Sei Young Kim, $27,108
|75-72-73-71—291
|Pauline Roussin-Bouchard, $27,108
|73-73-76-69—291
|Maja Stark, $27,108
|74-72-73-72—291
|Weiwei Zhang, $27,108
|73-73-73-72—291
|Nataliya Guseva, $22,306
|72-74-73-73—292
|Ariya Jutanugarn, $22,306
|73-73-71-75—292
|Rose Zhang, $22,306
|73-72-71-76—292
|Anna Nordqvist, $18,588
|70-79-73-71—293
|Ina Yoon, $18,588
|73-68-76-76—293
|Arpichaya Yubol, $18,588
|73-72-77-71—293
|Manon De Roey, $14,716
|73-75-76-70—294
|Hannah Green, $14,716
|74-76-74-70—294
|Chizzy Iwai, $14,716
|72-74-75-73—294
|Sara Kouskova, $14,716
|77-69-76-72—294
|Mi Hyang Lee, $14,716
|75-68-77-74—294
|Nastasia Nadaud, $14,716
|75-71-74-74—294
|Pia Babnik, $11,339
|77-71-74-73—295
|Amanda Doherty, $11,339
|72-73-77-73—295
|Moa Folke, $11,339
|76-70-75-74—295
|Lottie Woad, $11,339
|74-70-78-73—295
|Allisen Corpuz, $10,595
|78-72-72-74—296
|You Min Hwang, $10,316
|74-74-77-72—297
|Lisa Pettersson, $10,316
|69-77-77-74—297
|Helen Briem, $9,480
|77-70-74-77—298
|Lindy Duncan, $9,480
|74-74-76-74—298
|Amelia Garvey, $9,480
|76-73-72-77—298
|Charley Hull, $9,480
|78-71-75-74—298
|Grace Kim, $9,480
|74-70-76-78—298
|Alexa Pano, $9,480
|75-72-78-73—298
|Dewi Weber, $9,480
|79-71-76-72—298
|Jenny Bae, $8,551
|72-76-74-77—299
|Mimi Rhodes, $8,551
|77-71-75-76—299
|Emma Spitz, $8,551
|77-73-78-71—299
|Nasa Hataoka, $8,179
|74-72-77-77—300
|In Gee Chun, $7,993
|73-76-77-75—301
|Robyn Choi, $7,714
|76-73-79-74—302
|Soo Bin Joo, $7,714
|76-74-80-72—302
|Yana Wilson, $7,435
|73-76-77-77—303
|Carla Tejedo Mulet, $7,156
|74-76-80-74—304
|Aunchisa Utama, $7,156
|73-74-84-73—304
|Yan Liu, $6,692
|77-73-83-72—305
|Olivia Cowan, $6,506
|74-75-80-78—307
|Hannah Darling, $6,134
|75-74-80-79—308
|Brianna Navarrosa, $5,948
|76-73-81-79—309
|Rio Takeda, $5,576
|76-74-84-76—310
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.