Live Radio
Home » Sports » ISPS HANDA Women's Scottish…

ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 26, 2026, 1:23 PM

Sunday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

Final Round

Jenny Shin, $300,000 66-67-71-75—279 -9
A Lim Kim, $167,294 67-72-74-68—281 -7
Pajaree Anannarukarn, $111,529 71-69-69-74—283 -5
Esther Henseleit, $83,647 70-68-73-73—284 -4
Lauren Coughlin, $62,271 66-74-74-71—285 -3
Miyu Yamashita, $62,271 70-74-70-71—285 -3
Chanettee Wannasaen, $52,047 71-76-70-69—286 -2
Erika Hara, $44,612 70-70-71-76—287 -1
Leona Maguire, $44,612 72-72-73-70—287 -1
Ryann O’Toole, $44,612 73-72-71-71—287 -1
Aki Iwai, $39,965 78-70-69-71—288 E
Julia Lopez Ramirez, $39,965 71-74-73-70—288 E
Hye Jin Choi, $35,318 76-70-76-67—289 +1
Patty Tavatanakit, $35,318 71-69-78-71—289 +1
Amy Yang, $35,318 76-69-71-73—289 +1
Diksha Dagar, $31,600 74-73-70-73—290 +2
Hyo Joo Kim, $31,600 75-70-73-72—290 +2
Nelly Korda, $31,600 72-76-73-69—290 +2
Daniela Darquea, $27,108 71-72-74-74—291 +3
Alice Hewson, $27,108 75-70-75-71—291 +3
Sei Young Kim, $27,108 75-72-73-71—291 +3
Pauline Roussin-Bouchard, $27,108 73-73-76-69—291 +3
Maja Stark, $27,108 74-72-73-72—291 +3
Weiwei Zhang, $27,108 73-73-73-72—291 +3
Nataliya Guseva, $22,306 72-74-73-73—292 +4
Ariya Jutanugarn, $22,306 73-73-71-75—292 +4
Rose Zhang, $22,306 73-72-71-76—292 +4
Anna Nordqvist, $18,588 70-79-73-71—293 +5
Ina Yoon, $18,588 73-68-76-76—293 +5
Arpichaya Yubol, $18,588 73-72-77-71—293 +5
Manon De Roey, $14,716 73-75-76-70—294 +6
Hannah Green, $14,716 74-76-74-70—294 +6
Chizzy Iwai, $14,716 72-74-75-73—294 +6
Sara Kouskova, $14,716 77-69-76-72—294 +6
Mi Hyang Lee, $14,716 75-68-77-74—294 +6
Nastasia Nadaud, $14,716 75-71-74-74—294 +6
Pia Babnik, $11,339 77-71-74-73—295 +7
Amanda Doherty, $11,339 72-73-77-73—295 +7
Moa Folke, $11,339 76-70-75-74—295 +7
Lottie Woad, $11,339 74-70-78-73—295 +7
Allisen Corpuz, $10,595 78-72-72-74—296 +8
You Min Hwang, $10,316 74-74-77-72—297 +9
Lisa Pettersson, $10,316 69-77-77-74—297 +9
Helen Briem, $9,480 77-70-74-77—298 +10
Lindy Duncan, $9,480 74-74-76-74—298 +10
Amelia Garvey, $9,480 76-73-72-77—298 +10
Charley Hull, $9,480 78-71-75-74—298 +10
Grace Kim, $9,480 74-70-76-78—298 +10
Alexa Pano, $9,480 75-72-78-73—298 +10
Dewi Weber, $9,480 79-71-76-72—298 +10
Jenny Bae, $8,551 72-76-74-77—299 +11
Mimi Rhodes, $8,551 77-71-75-76—299 +11
Emma Spitz, $8,551 77-73-78-71—299 +11
Nasa Hataoka, $8,179 74-72-77-77—300 +12
In Gee Chun, $7,993 73-76-77-75—301 +13
Robyn Choi, $7,714 76-73-79-74—302 +14
Soo Bin Joo, $7,714 76-74-80-72—302 +14
Yana Wilson, $7,435 73-76-77-77—303 +15
Carla Tejedo Mulet, $7,156 74-76-80-74—304 +16
Aunchisa Utama, $7,156 73-74-84-73—304 +16
Yan Liu, $6,692 77-73-83-72—305 +17
Olivia Cowan, $6,506 74-75-80-78—307 +19
Hannah Darling, $6,134 75-74-80-79—308 +20
Brianna Navarrosa, $5,948 76-73-81-79—309 +21
Rio Takeda, $5,576 76-74-84-76—310 +22

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up