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ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 5:17 PM

Friday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Second Round

Cameron Percy 63-68—131
Jerry Kelly 66-68—134
Markus Brier 67-69—136
Ernie Els 65-71—136
Henrik Stenson 68-68—136
Lionel Alexandre 64-73—137
Matt Gogel 68-69—137
Peter Baker 69-69—138
Alex Cejka 68-70—138
Darren Fichardt 70-68—138
Tom Pernice 65-73—138
Tag Ridings 66-72—138
Michael Wright 66-72—138
Steve Allan 69-70—139
Ryan Armour 67-72—139
Matthew Cort 72-67—139
K.J. Choi 70-70—140
Robert Coles 69-71—140
Mark Hensby 69-71—140
Keith Horne 70-70—140
Fredrik Jacobson 72-68—140
Miguel Angel Jimenez 65-75—140
Zach Johnson 67-73—140
Soren Kjeldsen 71-69—140
Paul Lawrie 69-71—140
Pat Perez 65-75—140
Jean-Francois Remesy 69-71—140
Rory Sabbatini 67-73—140
Clark Dennis 69-72—141
Stephen Gallacher 72-69—141
Retief Goosen 70-71—141
Paul Goydos 70-71—141
Andrew Marshall 71-70—141
Thammanoon Sriroj 72-69—141
Boo Weekley 67-74—141
Emanuele Canonica 66-76—142
Greg Chalmers 69-73—142
Jamie Donaldson 68-74—142
Bradley Dredge 72-70—142
Mathew Goggin 70-72—142
Richard Green 69-73—142
Padraig Harrington 70-72—142
Thongchai Jaidee 72-70—142
Rod Pampling 73-69—142
Patrik Sjoland 70-72—142
Steven Alker 67-76—143
Stewart Cink 71-72—143
Johan Edfors 66-77—143
Alastair Forsyth 69-74—143
David Howell 67-76—143
Greig Hutcheon 70-73—143
James Kingston 70-73—143
Maarten Lafeber 71-72—143
Thomas Levet 71-72—143
Mikael Lundberg 72-71—143
Paul McGinley 68-75—143
Phillip Price 75-68—143
Paul Stankowski 70-73—143
Kyron Sullivan 68-75—143
Vaughn Taylor 74-69—143
Charlie Wi 67-76—143
Adilson Da Silva 71-73—144
Harrison Frazar 72-72—144
Ricardo Gonzalez 73-71—144
Simon Griffiths 67-77—144
Simon Khan 69-75—144
Tim Petrovic 69-75—144
Bo Van Pelt 76-68—144
Michael Campbell 71-74—145
Jason Caron 69-76—145
David Drysdale 70-75—145
Joe Durant 71-74—145
Craig Farrelly 70-75—145
Robert Karlsson 70-75—145
Jeff Maggert 70-75—145
Greg Owen 71-74—145
Jyoti Randhawa 72-73—145
Jeev M. Singh 67-78—145
Mario Tiziani 71-74—145
Will Dugdale 69-WD

Missed Cut

Felipe Aguilar 70-76—146
Billy Andrade 72-74—146
Ben Crane 75-71—146
Scott Drummond 73-73—146
Mark Foster 74-72—146
Soren Hansen 71-75—146
Scott Hend 72-74—146
Justin Leonard 73-73—146
Michael Long 71-75—146
Bill Lunde 71-75—146
Mike McCoy 67-79—146
Dicky Pride 72-74—146
Carl Suneson 73-73—146
Stephen Dodd 72-75—147
Colin Montgomerie 75-72—147
Vanslow Phillips 71-76—147
Y.E. Yang 71-76—147
Shinichi Yokota 73-74—147
Stephen Ames 70-78—148
Stuart Appleby 72-76—148
Darren Clarke 71-77—148
Chris DiMarco 69-79—148
Thomas Goegele 73-75—148
Joakim Haeggman 75-73—148
Ken Tanigawa 74-74—148
Anthony Wall 69-79—148
Sean Whiffin 72-76—148
Woody Austin 76-73—149
Gordon Burns 73-76—149
Raphael Jacquelin 76-73—149
Doug McGuigan 72-77—149
Shaun Micheel 72-77—149
Gary Orr 71-78—149
Scott Parel 70-79—149
Heath Slocum 71-78—149
Steve Webster 74-75—149
Doug Barron 73-77—150
Brian Gay 74-76—150
Bryan Hoops 71-79—150
David Park 70-80—150
Phillip Archer 73-78—151
Mark Brown 75-76—151
Chad Campbell 74-77—151
Takashi Iwamoto 71-80—151
Knud Storgaard 76-75—151
Akinori Tani 77-74—151
Kirk Triplett 78-73—151
Shane Bertsch 74-78—152
Niclas Fasth 76-76—152
Fred Funk 75-77—152
Malcolm Mackenzie 74-78—152
Luis Portela 72-80—152
Stephen Creed 76-77—153
Sam Little 74-79—153
Bob Estes 76-78—154
Hennie Otto 73-81—154
Rich Beem 75-80—155
Mark Calcavecchia 73-82—155
Timothy O’Neal 79-76—155
Jarmo Sandelin 73-82—155
Todd Sapere 79-76—155
George McNeill 72-84—156
David Duval 79-78—157
Richard Dinsdale 79-81—160

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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