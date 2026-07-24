ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

Friday At Kings Course Auchterarder, United Kingdom Purse: $2.9 million Yardage: 6,859; Par: 70 Second Round Cameron Percy 63-68—131 Jerry…
Friday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
Second Round
|Cameron Percy
|63-68—131
|Jerry Kelly
|66-68—134
|Markus Brier
|67-69—136
|Ernie Els
|65-71—136
|Henrik Stenson
|68-68—136
|Lionel Alexandre
|64-73—137
|Matt Gogel
|68-69—137
|Peter Baker
|69-69—138
|Alex Cejka
|68-70—138
|Darren Fichardt
|70-68—138
|Tom Pernice
|65-73—138
|Tag Ridings
|66-72—138
|Michael Wright
|66-72—138
|Steve Allan
|69-70—139
|Ryan Armour
|67-72—139
|Matthew Cort
|72-67—139
|K.J. Choi
|70-70—140
|Robert Coles
|69-71—140
|Mark Hensby
|69-71—140
|Keith Horne
|70-70—140
|Fredrik Jacobson
|72-68—140
|Miguel Angel Jimenez
|65-75—140
|Zach Johnson
|67-73—140
|Soren Kjeldsen
|71-69—140
|Paul Lawrie
|69-71—140
|Pat Perez
|65-75—140
|Jean-Francois Remesy
|69-71—140
|Rory Sabbatini
|67-73—140
|Clark Dennis
|69-72—141
|Stephen Gallacher
|72-69—141
|Retief Goosen
|70-71—141
|Paul Goydos
|70-71—141
|Andrew Marshall
|71-70—141
|Thammanoon Sriroj
|72-69—141
|Boo Weekley
|67-74—141
|Emanuele Canonica
|66-76—142
|Greg Chalmers
|69-73—142
|Jamie Donaldson
|68-74—142
|Bradley Dredge
|72-70—142
|Mathew Goggin
|70-72—142
|Richard Green
|69-73—142
|Padraig Harrington
|70-72—142
|Thongchai Jaidee
|72-70—142
|Rod Pampling
|73-69—142
|Patrik Sjoland
|70-72—142
|Steven Alker
|67-76—143
|Stewart Cink
|71-72—143
|Johan Edfors
|66-77—143
|Alastair Forsyth
|69-74—143
|David Howell
|67-76—143
|Greig Hutcheon
|70-73—143
|James Kingston
|70-73—143
|Maarten Lafeber
|71-72—143
|Thomas Levet
|71-72—143
|Mikael Lundberg
|72-71—143
|Paul McGinley
|68-75—143
|Phillip Price
|75-68—143
|Paul Stankowski
|70-73—143
|Kyron Sullivan
|68-75—143
|Vaughn Taylor
|74-69—143
|Charlie Wi
|67-76—143
|Adilson Da Silva
|71-73—144
|Harrison Frazar
|72-72—144
|Ricardo Gonzalez
|73-71—144
|Simon Griffiths
|67-77—144
|Simon Khan
|69-75—144
|Tim Petrovic
|69-75—144
|Bo Van Pelt
|76-68—144
|Michael Campbell
|71-74—145
|Jason Caron
|69-76—145
|David Drysdale
|70-75—145
|Joe Durant
|71-74—145
|Craig Farrelly
|70-75—145
|Robert Karlsson
|70-75—145
|Jeff Maggert
|70-75—145
|Greg Owen
|71-74—145
|Jyoti Randhawa
|72-73—145
|Jeev M. Singh
|67-78—145
|Mario Tiziani
|71-74—145
|Will Dugdale
|69-WD
Missed Cut
|Felipe Aguilar
|70-76—146
|Billy Andrade
|72-74—146
|Ben Crane
|75-71—146
|Scott Drummond
|73-73—146
|Mark Foster
|74-72—146
|Soren Hansen
|71-75—146
|Scott Hend
|72-74—146
|Justin Leonard
|73-73—146
|Michael Long
|71-75—146
|Bill Lunde
|71-75—146
|Mike McCoy
|67-79—146
|Dicky Pride
|72-74—146
|Carl Suneson
|73-73—146
|Stephen Dodd
|72-75—147
|Colin Montgomerie
|75-72—147
|Vanslow Phillips
|71-76—147
|Y.E. Yang
|71-76—147
|Shinichi Yokota
|73-74—147
|Stephen Ames
|70-78—148
|Stuart Appleby
|72-76—148
|Darren Clarke
|71-77—148
|Chris DiMarco
|69-79—148
|Thomas Goegele
|73-75—148
|Joakim Haeggman
|75-73—148
|Ken Tanigawa
|74-74—148
|Anthony Wall
|69-79—148
|Sean Whiffin
|72-76—148
|Woody Austin
|76-73—149
|Gordon Burns
|73-76—149
|Raphael Jacquelin
|76-73—149
|Doug McGuigan
|72-77—149
|Shaun Micheel
|72-77—149
|Gary Orr
|71-78—149
|Scott Parel
|70-79—149
|Heath Slocum
|71-78—149
|Steve Webster
|74-75—149
|Doug Barron
|73-77—150
|Brian Gay
|74-76—150
|Bryan Hoops
|71-79—150
|David Park
|70-80—150
|Phillip Archer
|73-78—151
|Mark Brown
|75-76—151
|Chad Campbell
|74-77—151
|Takashi Iwamoto
|71-80—151
|Knud Storgaard
|76-75—151
|Akinori Tani
|77-74—151
|Kirk Triplett
|78-73—151
|Shane Bertsch
|74-78—152
|Niclas Fasth
|76-76—152
|Fred Funk
|75-77—152
|Malcolm Mackenzie
|74-78—152
|Luis Portela
|72-80—152
|Stephen Creed
|76-77—153
|Sam Little
|74-79—153
|Bob Estes
|76-78—154
|Hennie Otto
|73-81—154
|Rich Beem
|75-80—155
|Mark Calcavecchia
|73-82—155
|Timothy O’Neal
|79-76—155
|Jarmo Sandelin
|73-82—155
|Todd Sapere
|79-76—155
|George McNeill
|72-84—156
|David Duval
|79-78—157
|Richard Dinsdale
|79-81—160
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