ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

Friday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,543; Par: 72
Second Round
|Jenny Shin
|66-67—133
|Esther Henseleit
|70-68—138
|A Lim Kim
|67-72—139
|Pajaree Anannarukarn
|71-69—140
|Lauren Coughlin
|66-74—140
|Erika Hara
|70-70—140
|Patty Tavatanakit
|71-69—140
|Ina Yoon
|73-68—141
|Daniela Darquea
|71-72—143
|Mi Hyang Lee
|75-68—143
|Grace Kim
|74-70—144
|Leona Maguire
|72-72—144
|Lottie Woad
|74-70—144
|Miyu Yamashita
|70-74—144
|Amanda Doherty
|72-73—145
|Alice Hewson
|75-70—145
|Hyo Joo Kim
|75-70—145
|Julia Lopez Ramirez
|71-74—145
|Ryann O’Toole
|73-72—145
|Amy Yang
|76-69—145
|Arpichaya Yubol
|73-72—145
|Rose Zhang
|73-72—145
|Hye Jin Choi
|76-70—146
|Moa Folke
|76-70—146
|Nataliya Guseva
|72-74—146
|Nasa Hataoka
|74-72—146
|Chizzy Iwai
|72-74—146
|Ariya Jutanugarn
|73-73—146
|Sara Kouskova
|77-69—146
|Nastasia Nadaud
|75-71—146
|Lisa Pettersson
|69-77—146
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-73—146
|Maja Stark
|74-72—146
|Weiwei Zhang
|73-73—146
|Helen Briem
|77-70—147
|Diksha Dagar
|74-73—147
|Sei Young Kim
|75-72—147
|Alexa Pano
|75-72—147
|Aunchisa Utama
|73-74—147
|Chanettee Wannasaen
|71-76—147
|Pia Babnik
|77-71—148
|Jenny Bae
|72-76—148
|Manon De Roey
|73-75—148
|Lindy Duncan
|74-74—148
|You Min Hwang
|74-74—148
|Aki Iwai
|78-70—148
|Nelly Korda
|72-76—148
|Mimi Rhodes
|77-71—148
|Robyn Choi
|76-73—149
|In Gee Chun
|73-76—149
|Olivia Cowan
|74-75—149
|Hannah Darling
|75-74—149
|Amelia Garvey
|76-73—149
|Charley Hull
|78-71—149
|Brianna Navarrosa
|76-73—149
|Anna Nordqvist
|70-79—149
|Yana Wilson
|73-76—149
|Allisen Corpuz
|78-72—150
|Hannah Green
|74-76—150
|Soo Bin Joo
|76-74—150
|Yan Liu
|77-73—150
|Emma Spitz
|77-73—150
|Rio Takeda
|76-74—150
|Carla Tejedo Mulet
|74-76—150
|Dewi Weber
|79-71—150
|Kelsey Bennett
|77-74—151
|Nicole Broch Estrup
|73-78—151
|Ashleigh Buhai
|79-72—151
|Carlota Ciganda
|74-77—151
|Karis Davidson
|76-75—151
|Minami Katsu
|80-71—151
|Lucy Li
|81-70—151
|Yu Liu
|78-73—151
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|77-74—151
|Hannah Screen
|77-74—151
|Lauren Walsh
|79-72—151
|Brianna Do
|72-80—152
|Dorthea Forbrigd
|77-75—152
|Wei-Ling Hsu
|81-71—152
|Gina Kim
|77-75—152
|Jin Young Ko
|76-76—152
|Alison Lee
|79-73—152
|Kiara Romero
|77-75—152
|Kirsten Rudgeley
|79-73—152
|Jing Yan
|76-76—152
|Kajsa Arwefjall
|77-76—153
|Hannah Burke
|76-77—153
|Jodi Ewart Shadoff
|74-79—153
|Alexandra Forsterling
|80-73—153
|Melanie Green
|79-74—153
|Emily Pedersen
|81-72—153
|Anne Van Dam
|78-75—153
|Lilia Vu
|79-74—153
|Annabell Fuller
|77-77—154
|Ayaka Furue
|78-76—154
|Cara Gainer
|81-73—154
|Lydia Hall
|79-75—154
|Esme Hamilton
|79-75—154
|MinJi Kang
|75-79—154
|Nanna Koerstz Madsen
|78-76—154
|Noora Komulainen
|78-76—154
|Lee-Anne Pace
|77-77—154
|Ana Pelaez Trivino
|78-76—154
|Chiara Tamburlini
|82-72—154
|Yani Tseng
|77-77—154
|Ayako Uehara
|76-78—154
|Chloe Williams
|78-76—154
|Casandra Alexander
|74-81—155
|Camille Chevalier
|83-72—155
|Perrine Delacour
|76-79—155
|Gemma Dryburgh
|78-77—155
|Celine Herbin
|80-75—155
|Shannon Tan
|80-75—155
|Pranavi Urs
|84-71—155
|Alessandra Fanali
|77-79—156
|Linn Grant
|78-78—156
|Cassie Porter
|75-81—156
|Yuri Yoshida
|82-74—156
|Avani Prashanth
|80-77—157
|Patricia Isabel Schmidt
|79-78—157
|Trichat Cheenglab
|79-79—158
|Ginnie Ding
|77-81—158
|Anna Foster
|84-74—158
|Georgia Hall
|82-76—158
|Agathe Laisne
|80-78—158
|Bronte Law
|76-82—158
|Polly Mack
|78-80—158
|Smilla Sonderby
|78-80—158
|Anna Huang
|85-74—159
|Momoka Kobori
|79-80—159
|Morgane Metraux
|79-80—159
|Alessia Nobilio
|80-79—159
|Luna Sobron Galmes
|81-78—159
|Leonie Harm
|83-77—160
|Maddison Hinson-Tolchard
|85-76—161
|Nadia van der Westhuizen
|81-80—161
|Maha Haddioui
|82-80—162
|Darcey Harry
|82-80—162
|Frida Kinhult
|80-82—162
|Anna Zanusso
|79-83—162
|Blanca Fernandez
|87-76—163
|Virginia Elena Carta
|85-80—165
|Somi Lee
|82-WD
|Minjee Lee
|85-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.