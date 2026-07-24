Live Radio
Home » Sports » ISPS HANDA Women's Scottish…

ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 3:31 PM

Friday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

Second Round

Jenny Shin 66-67—133
Esther Henseleit 70-68—138
A Lim Kim 67-72—139
Pajaree Anannarukarn 71-69—140
Lauren Coughlin 66-74—140
Erika Hara 70-70—140
Patty Tavatanakit 71-69—140
Ina Yoon 73-68—141
Daniela Darquea 71-72—143
Mi Hyang Lee 75-68—143
Grace Kim 74-70—144
Leona Maguire 72-72—144
Lottie Woad 74-70—144
Miyu Yamashita 70-74—144
Amanda Doherty 72-73—145
Alice Hewson 75-70—145
Hyo Joo Kim 75-70—145
Julia Lopez Ramirez 71-74—145
Ryann O’Toole 73-72—145
Amy Yang 76-69—145
Arpichaya Yubol 73-72—145
Rose Zhang 73-72—145
Hye Jin Choi 76-70—146
Moa Folke 76-70—146
Nataliya Guseva 72-74—146
Nasa Hataoka 74-72—146
Chizzy Iwai 72-74—146
Ariya Jutanugarn 73-73—146
Sara Kouskova 77-69—146
Nastasia Nadaud 75-71—146
Lisa Pettersson 69-77—146
Pauline Roussin-Bouchard 73-73—146
Maja Stark 74-72—146
Weiwei Zhang 73-73—146
Helen Briem 77-70—147
Diksha Dagar 74-73—147
Sei Young Kim 75-72—147
Alexa Pano 75-72—147
Aunchisa Utama 73-74—147
Chanettee Wannasaen 71-76—147
Pia Babnik 77-71—148
Jenny Bae 72-76—148
Manon De Roey 73-75—148
Lindy Duncan 74-74—148
You Min Hwang 74-74—148
Aki Iwai 78-70—148
Nelly Korda 72-76—148
Mimi Rhodes 77-71—148
Robyn Choi 76-73—149
In Gee Chun 73-76—149
Olivia Cowan 74-75—149
Hannah Darling 75-74—149
Amelia Garvey 76-73—149
Charley Hull 78-71—149
Brianna Navarrosa 76-73—149
Anna Nordqvist 70-79—149
Yana Wilson 73-76—149
Allisen Corpuz 78-72—150
Hannah Green 74-76—150
Soo Bin Joo 76-74—150
Yan Liu 77-73—150
Emma Spitz 77-73—150
Rio Takeda 76-74—150
Carla Tejedo Mulet 74-76—150
Dewi Weber 79-71—150
Kelsey Bennett 77-74—151
Nicole Broch Estrup 73-78—151
Ashleigh Buhai 79-72—151
Carlota Ciganda 74-77—151
Karis Davidson 76-75—151
Minami Katsu 80-71—151
Lucy Li 81-70—151
Yu Liu 78-73—151
Carolina Lopez-Chacarra Coto 77-74—151
Hannah Screen 77-74—151
Lauren Walsh 79-72—151
Brianna Do 72-80—152
Dorthea Forbrigd 77-75—152
Wei-Ling Hsu 81-71—152
Gina Kim 77-75—152
Jin Young Ko 76-76—152
Alison Lee 79-73—152
Kiara Romero 77-75—152
Kirsten Rudgeley 79-73—152
Jing Yan 76-76—152
Kajsa Arwefjall 77-76—153
Hannah Burke 76-77—153
Jodi Ewart Shadoff 74-79—153
Alexandra Forsterling 80-73—153
Melanie Green 79-74—153
Emily Pedersen 81-72—153
Anne Van Dam 78-75—153
Lilia Vu 79-74—153
Annabell Fuller 77-77—154
Ayaka Furue 78-76—154
Cara Gainer 81-73—154
Lydia Hall 79-75—154
Esme Hamilton 79-75—154
MinJi Kang 75-79—154
Nanna Koerstz Madsen 78-76—154
Noora Komulainen 78-76—154
Lee-Anne Pace 77-77—154
Ana Pelaez Trivino 78-76—154
Chiara Tamburlini 82-72—154
Yani Tseng 77-77—154
Ayako Uehara 76-78—154
Chloe Williams 78-76—154
Casandra Alexander 74-81—155
Camille Chevalier 83-72—155
Perrine Delacour 76-79—155
Gemma Dryburgh 78-77—155
Celine Herbin 80-75—155
Shannon Tan 80-75—155
Pranavi Urs 84-71—155
Alessandra Fanali 77-79—156
Linn Grant 78-78—156
Cassie Porter 75-81—156
Yuri Yoshida 82-74—156
Avani Prashanth 80-77—157
Patricia Isabel Schmidt 79-78—157
Trichat Cheenglab 79-79—158
Ginnie Ding 77-81—158
Anna Foster 84-74—158
Georgia Hall 82-76—158
Agathe Laisne 80-78—158
Bronte Law 76-82—158
Polly Mack 78-80—158
Smilla Sonderby 78-80—158
Anna Huang 85-74—159
Momoka Kobori 79-80—159
Morgane Metraux 79-80—159
Alessia Nobilio 80-79—159
Luna Sobron Galmes 81-78—159
Leonie Harm 83-77—160
Maddison Hinson-Tolchard 85-76—161
Nadia van der Westhuizen 81-80—161
Maha Haddioui 82-80—162
Darcey Harry 82-80—162
Frida Kinhult 80-82—162
Anna Zanusso 79-83—162
Blanca Fernandez 87-76—163
Virginia Elena Carta 85-80—165
Somi Lee 82-WD
Minjee Lee 85-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up