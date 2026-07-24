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ISPS HANDA Senior Open Par Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 5:17 PM

Friday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Second Round

Cameron Percy 63-68—131 -9
Jerry Kelly 66-68—134 -6
Markus Brier 67-69—136 -4
Ernie Els 65-71—136 -4
Henrik Stenson 68-68—136 -4
Lionel Alexandre 64-73—137 -3
Matt Gogel 68-69—137 -3
Peter Baker 69-69—138 -2
Alex Cejka 68-70—138 -2
Darren Fichardt 70-68—138 -2
Tom Pernice 65-73—138 -2
Tag Ridings 66-72—138 -2
Michael Wright 66-72—138 -2
Steve Allan 69-70—139 -1
Ryan Armour 67-72—139 -1
Matthew Cort 72-67—139 -1
K.J. Choi 70-70—140 E
Robert Coles 69-71—140 E
Mark Hensby 69-71—140 E
Keith Horne 70-70—140 E
Fredrik Jacobson 72-68—140 E
Miguel Angel Jimenez 65-75—140 E
Zach Johnson 67-73—140 E
Soren Kjeldsen 71-69—140 E
Paul Lawrie 69-71—140 E
Pat Perez 65-75—140 E
Jean-Francois Remesy 69-71—140 E
Rory Sabbatini 67-73—140 E
Clark Dennis 69-72—141 +1
Stephen Gallacher 72-69—141 +1
Retief Goosen 70-71—141 +1
Paul Goydos 70-71—141 +1
Andrew Marshall 71-70—141 +1
Thammanoon Sriroj 72-69—141 +1
Boo Weekley 67-74—141 +1
Emanuele Canonica 66-76—142 +2
Greg Chalmers 69-73—142 +2
Jamie Donaldson 68-74—142 +2
Bradley Dredge 72-70—142 +2
Mathew Goggin 70-72—142 +2
Richard Green 69-73—142 +2
Padraig Harrington 70-72—142 +2
Thongchai Jaidee 72-70—142 +2
Rod Pampling 73-69—142 +2
Patrik Sjoland 70-72—142 +2
Steven Alker 67-76—143 +3
Stewart Cink 71-72—143 +3
Johan Edfors 66-77—143 +3
Alastair Forsyth 69-74—143 +3
David Howell 67-76—143 +3
Greig Hutcheon 70-73—143 +3
James Kingston 70-73—143 +3
Maarten Lafeber 71-72—143 +3
Thomas Levet 71-72—143 +3
Mikael Lundberg 72-71—143 +3
Paul McGinley 68-75—143 +3
Phillip Price 75-68—143 +3
Paul Stankowski 70-73—143 +3
Kyron Sullivan 68-75—143 +3
Vaughn Taylor 74-69—143 +3
Charlie Wi 67-76—143 +3
Adilson Da Silva 71-73—144 +4
Harrison Frazar 72-72—144 +4
Ricardo Gonzalez 73-71—144 +4
Simon Griffiths 67-77—144 +4
Simon Khan 69-75—144 +4
Tim Petrovic 69-75—144 +4
Bo Van Pelt 76-68—144 +4
Michael Campbell 71-74—145 +5
Jason Caron 69-76—145 +5
David Drysdale 70-75—145 +5
Joe Durant 71-74—145 +5
Craig Farrelly 70-75—145 +5
Robert Karlsson 70-75—145 +5
Jeff Maggert 70-75—145 +5
Greg Owen 71-74—145 +5
Jyoti Randhawa 72-73—145 +5
Jeev M. Singh 67-78—145 +5
Mario Tiziani 71-74—145 +5
Will Dugdale 69-WD

Missed Cut

Felipe Aguilar 70-76—146 +6
Billy Andrade 72-74—146 +6
Ben Crane 75-71—146 +6
Scott Drummond 73-73—146 +6
Mark Foster 74-72—146 +6
Soren Hansen 71-75—146 +6
Scott Hend 72-74—146 +6
Justin Leonard 73-73—146 +6
Michael Long 71-75—146 +6
Bill Lunde 71-75—146 +6
Mike McCoy 67-79—146 +6
Dicky Pride 72-74—146 +6
Carl Suneson 73-73—146 +6
Stephen Dodd 72-75—147 +7
Colin Montgomerie 75-72—147 +7
Vanslow Phillips 71-76—147 +7
Y.E. Yang 71-76—147 +7
Shinichi Yokota 73-74—147 +7
Stephen Ames 70-78—148 +8
Stuart Appleby 72-76—148 +8
Darren Clarke 71-77—148 +8
Chris DiMarco 69-79—148 +8
Thomas Goegele 73-75—148 +8
Joakim Haeggman 75-73—148 +8
Ken Tanigawa 74-74—148 +8
Anthony Wall 69-79—148 +8
Sean Whiffin 72-76—148 +8
Woody Austin 76-73—149 +9
Gordon Burns 73-76—149 +9
Raphael Jacquelin 76-73—149 +9
Doug McGuigan 72-77—149 +9
Shaun Micheel 72-77—149 +9
Gary Orr 71-78—149 +9
Scott Parel 70-79—149 +9
Heath Slocum 71-78—149 +9
Steve Webster 74-75—149 +9
Doug Barron 73-77—150 +10
Brian Gay 74-76—150 +10
Bryan Hoops 71-79—150 +10
David Park 70-80—150 +10
Phillip Archer 73-78—151 +11
Mark Brown 75-76—151 +11
Chad Campbell 74-77—151 +11
Takashi Iwamoto 71-80—151 +11
Knud Storgaard 76-75—151 +11
Akinori Tani 77-74—151 +11
Kirk Triplett 78-73—151 +11
Shane Bertsch 74-78—152 +12
Niclas Fasth 76-76—152 +12
Fred Funk 75-77—152 +12
Malcolm Mackenzie 74-78—152 +12
Luis Portela 72-80—152 +12
Stephen Creed 76-77—153 +13
Sam Little 74-79—153 +13
Bob Estes 76-78—154 +14
Hennie Otto 73-81—154 +14
Rich Beem 75-80—155 +15
Mark Calcavecchia 73-82—155 +15
Timothy O’Neal 79-76—155 +15
Jarmo Sandelin 73-82—155 +15
Todd Sapere 79-76—155 +15
George McNeill 72-84—156 +16
David Duval 79-78—157 +17
Richard Dinsdale 79-81—160 +20

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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