ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

Friday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,543; Par: 72
Second Round
|Jenny Shin
|66-67—133
|-11
|Esther Henseleit
|70-68—138
|-6
|A Lim Kim
|67-72—139
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|71-69—140
|-4
|Lauren Coughlin
|66-74—140
|-4
|Erika Hara
|70-70—140
|-4
|Patty Tavatanakit
|71-69—140
|-4
|Ina Yoon
|73-68—141
|-3
|Daniela Darquea
|71-72—143
|-1
|Mi Hyang Lee
|75-68—143
|-1
|Grace Kim
|74-70—144
|E
|Leona Maguire
|72-72—144
|E
|Lottie Woad
|74-70—144
|E
|Miyu Yamashita
|70-74—144
|E
|Amanda Doherty
|72-73—145
|+1
|Alice Hewson
|75-70—145
|+1
|Hyo Joo Kim
|75-70—145
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|71-74—145
|+1
|Ryann O’Toole
|73-72—145
|+1
|Amy Yang
|76-69—145
|+1
|Arpichaya Yubol
|73-72—145
|+1
|Rose Zhang
|73-72—145
|+1
|Hye Jin Choi
|76-70—146
|+2
|Moa Folke
|76-70—146
|+2
|Nataliya Guseva
|72-74—146
|+2
|Nasa Hataoka
|74-72—146
|+2
|Chizzy Iwai
|72-74—146
|+2
|Ariya Jutanugarn
|73-73—146
|+2
|Sara Kouskova
|77-69—146
|+2
|Nastasia Nadaud
|75-71—146
|+2
|Lisa Pettersson
|69-77—146
|+2
|Pauline Roussin-Bouchard
|73-73—146
|+2
|Maja Stark
|74-72—146
|+2
|Weiwei Zhang
|73-73—146
|+2
|Helen Briem
|77-70—147
|+3
|Diksha Dagar
|74-73—147
|+3
|Sei Young Kim
|75-72—147
|+3
|Alexa Pano
|75-72—147
|+3
|Aunchisa Utama
|73-74—147
|+3
|Chanettee Wannasaen
|71-76—147
|+3
|Pia Babnik
|77-71—148
|+4
|Jenny Bae
|72-76—148
|+4
|Manon De Roey
|73-75—148
|+4
|Lindy Duncan
|74-74—148
|+4
|You Min Hwang
|74-74—148
|+4
|Aki Iwai
|78-70—148
|+4
|Nelly Korda
|72-76—148
|+4
|Mimi Rhodes
|77-71—148
|+4
|Robyn Choi
|76-73—149
|+5
|In Gee Chun
|73-76—149
|+5
|Olivia Cowan
|74-75—149
|+5
|Hannah Darling
|75-74—149
|+5
|Amelia Garvey
|76-73—149
|+5
|Charley Hull
|78-71—149
|+5
|Brianna Navarrosa
|76-73—149
|+5
|Anna Nordqvist
|70-79—149
|+5
|Yana Wilson
|73-76—149
|+5
|Allisen Corpuz
|78-72—150
|+6
|Hannah Green
|74-76—150
|+6
|Soo Bin Joo
|76-74—150
|+6
|Yan Liu
|77-73—150
|+6
|Emma Spitz
|77-73—150
|+6
|Rio Takeda
|76-74—150
|+6
|Carla Tejedo Mulet
|74-76—150
|+6
|Dewi Weber
|79-71—150
|+6
|Kelsey Bennett
|77-74—151
|+7
|Nicole Broch Estrup
|73-78—151
|+7
|Ashleigh Buhai
|79-72—151
|+7
|Carlota Ciganda
|74-77—151
|+7
|Karis Davidson
|76-75—151
|+7
|Minami Katsu
|80-71—151
|+7
|Lucy Li
|81-70—151
|+7
|Yu Liu
|78-73—151
|+7
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|77-74—151
|+7
|Hannah Screen
|77-74—151
|+7
|Lauren Walsh
|79-72—151
|+7
|Brianna Do
|72-80—152
|+8
|Dorthea Forbrigd
|77-75—152
|+8
|Wei-Ling Hsu
|81-71—152
|+8
|Gina Kim
|77-75—152
|+8
|Jin Young Ko
|76-76—152
|+8
|Alison Lee
|79-73—152
|+8
|Kiara Romero
|77-75—152
|+8
|Kirsten Rudgeley
|79-73—152
|+8
|Jing Yan
|76-76—152
|+8
|Kajsa Arwefjall
|77-76—153
|+9
|Hannah Burke
|76-77—153
|+9
|Jodi Ewart Shadoff
|74-79—153
|+9
|Alexandra Forsterling
|80-73—153
|+9
|Melanie Green
|79-74—153
|+9
|Emily Pedersen
|81-72—153
|+9
|Anne Van Dam
|78-75—153
|+9
|Lilia Vu
|79-74—153
|+9
|Annabell Fuller
|77-77—154
|+10
|Ayaka Furue
|78-76—154
|+10
|Cara Gainer
|81-73—154
|+10
|Lydia Hall
|79-75—154
|+10
|Esme Hamilton
|79-75—154
|+10
|MinJi Kang
|75-79—154
|+10
|Nanna Koerstz Madsen
|78-76—154
|+10
|Noora Komulainen
|78-76—154
|+10
|Lee-Anne Pace
|77-77—154
|+10
|Ana Pelaez Trivino
|78-76—154
|+10
|Chiara Tamburlini
|82-72—154
|+10
|Yani Tseng
|77-77—154
|+10
|Ayako Uehara
|76-78—154
|+10
|Chloe Williams
|78-76—154
|+10
|Casandra Alexander
|74-81—155
|+11
|Camille Chevalier
|83-72—155
|+11
|Perrine Delacour
|76-79—155
|+11
|Gemma Dryburgh
|78-77—155
|+11
|Celine Herbin
|80-75—155
|+11
|Shannon Tan
|80-75—155
|+11
|Pranavi Urs
|84-71—155
|+11
|Alessandra Fanali
|77-79—156
|+12
|Linn Grant
|78-78—156
|+12
|Cassie Porter
|75-81—156
|+12
|Yuri Yoshida
|82-74—156
|+12
|Avani Prashanth
|80-77—157
|+13
|Patricia Isabel Schmidt
|79-78—157
|+13
|Trichat Cheenglab
|79-79—158
|+14
|Ginnie Ding
|77-81—158
|+14
|Anna Foster
|84-74—158
|+14
|Georgia Hall
|82-76—158
|+14
|Agathe Laisne
|80-78—158
|+14
|Bronte Law
|76-82—158
|+14
|Polly Mack
|78-80—158
|+14
|Smilla Sonderby
|78-80—158
|+14
|Anna Huang
|85-74—159
|+15
|Momoka Kobori
|79-80—159
|+15
|Morgane Metraux
|79-80—159
|+15
|Alessia Nobilio
|80-79—159
|+15
|Luna Sobron Galmes
|81-78—159
|+15
|Leonie Harm
|83-77—160
|+16
|Maddison Hinson-Tolchard
|85-76—161
|+17
|Nadia van der Westhuizen
|81-80—161
|+17
|Maha Haddioui
|82-80—162
|+18
|Darcey Harry
|82-80—162
|+18
|Frida Kinhult
|80-82—162
|+18
|Anna Zanusso
|79-83—162
|+18
|Blanca Fernandez
|87-76—163
|+19
|Virginia Elena Carta
|85-80—165
|+21
|Somi Lee
|82-WD
|Minjee Lee
|85-WD
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