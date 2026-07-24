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ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 24, 2026, 3:31 PM

Friday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

Second Round

Jenny Shin 66-67—133 -11
Esther Henseleit 70-68—138 -6
A Lim Kim 67-72—139 -5
Pajaree Anannarukarn 71-69—140 -4
Lauren Coughlin 66-74—140 -4
Erika Hara 70-70—140 -4
Patty Tavatanakit 71-69—140 -4
Ina Yoon 73-68—141 -3
Daniela Darquea 71-72—143 -1
Mi Hyang Lee 75-68—143 -1
Grace Kim 74-70—144 E
Leona Maguire 72-72—144 E
Lottie Woad 74-70—144 E
Miyu Yamashita 70-74—144 E
Amanda Doherty 72-73—145 +1
Alice Hewson 75-70—145 +1
Hyo Joo Kim 75-70—145 +1
Julia Lopez Ramirez 71-74—145 +1
Ryann O’Toole 73-72—145 +1
Amy Yang 76-69—145 +1
Arpichaya Yubol 73-72—145 +1
Rose Zhang 73-72—145 +1
Hye Jin Choi 76-70—146 +2
Moa Folke 76-70—146 +2
Nataliya Guseva 72-74—146 +2
Nasa Hataoka 74-72—146 +2
Chizzy Iwai 72-74—146 +2
Ariya Jutanugarn 73-73—146 +2
Sara Kouskova 77-69—146 +2
Nastasia Nadaud 75-71—146 +2
Lisa Pettersson 69-77—146 +2
Pauline Roussin-Bouchard 73-73—146 +2
Maja Stark 74-72—146 +2
Weiwei Zhang 73-73—146 +2
Helen Briem 77-70—147 +3
Diksha Dagar 74-73—147 +3
Sei Young Kim 75-72—147 +3
Alexa Pano 75-72—147 +3
Aunchisa Utama 73-74—147 +3
Chanettee Wannasaen 71-76—147 +3
Pia Babnik 77-71—148 +4
Jenny Bae 72-76—148 +4
Manon De Roey 73-75—148 +4
Lindy Duncan 74-74—148 +4
You Min Hwang 74-74—148 +4
Aki Iwai 78-70—148 +4
Nelly Korda 72-76—148 +4
Mimi Rhodes 77-71—148 +4
Robyn Choi 76-73—149 +5
In Gee Chun 73-76—149 +5
Olivia Cowan 74-75—149 +5
Hannah Darling 75-74—149 +5
Amelia Garvey 76-73—149 +5
Charley Hull 78-71—149 +5
Brianna Navarrosa 76-73—149 +5
Anna Nordqvist 70-79—149 +5
Yana Wilson 73-76—149 +5
Allisen Corpuz 78-72—150 +6
Hannah Green 74-76—150 +6
Soo Bin Joo 76-74—150 +6
Yan Liu 77-73—150 +6
Emma Spitz 77-73—150 +6
Rio Takeda 76-74—150 +6
Carla Tejedo Mulet 74-76—150 +6
Dewi Weber 79-71—150 +6
Kelsey Bennett 77-74—151 +7
Nicole Broch Estrup 73-78—151 +7
Ashleigh Buhai 79-72—151 +7
Carlota Ciganda 74-77—151 +7
Karis Davidson 76-75—151 +7
Minami Katsu 80-71—151 +7
Lucy Li 81-70—151 +7
Yu Liu 78-73—151 +7
Carolina Lopez-Chacarra Coto 77-74—151 +7
Hannah Screen 77-74—151 +7
Lauren Walsh 79-72—151 +7
Brianna Do 72-80—152 +8
Dorthea Forbrigd 77-75—152 +8
Wei-Ling Hsu 81-71—152 +8
Gina Kim 77-75—152 +8
Jin Young Ko 76-76—152 +8
Alison Lee 79-73—152 +8
Kiara Romero 77-75—152 +8
Kirsten Rudgeley 79-73—152 +8
Jing Yan 76-76—152 +8
Kajsa Arwefjall 77-76—153 +9
Hannah Burke 76-77—153 +9
Jodi Ewart Shadoff 74-79—153 +9
Alexandra Forsterling 80-73—153 +9
Melanie Green 79-74—153 +9
Emily Pedersen 81-72—153 +9
Anne Van Dam 78-75—153 +9
Lilia Vu 79-74—153 +9
Annabell Fuller 77-77—154 +10
Ayaka Furue 78-76—154 +10
Cara Gainer 81-73—154 +10
Lydia Hall 79-75—154 +10
Esme Hamilton 79-75—154 +10
MinJi Kang 75-79—154 +10
Nanna Koerstz Madsen 78-76—154 +10
Noora Komulainen 78-76—154 +10
Lee-Anne Pace 77-77—154 +10
Ana Pelaez Trivino 78-76—154 +10
Chiara Tamburlini 82-72—154 +10
Yani Tseng 77-77—154 +10
Ayako Uehara 76-78—154 +10
Chloe Williams 78-76—154 +10
Casandra Alexander 74-81—155 +11
Camille Chevalier 83-72—155 +11
Perrine Delacour 76-79—155 +11
Gemma Dryburgh 78-77—155 +11
Celine Herbin 80-75—155 +11
Shannon Tan 80-75—155 +11
Pranavi Urs 84-71—155 +11
Alessandra Fanali 77-79—156 +12
Linn Grant 78-78—156 +12
Cassie Porter 75-81—156 +12
Yuri Yoshida 82-74—156 +12
Avani Prashanth 80-77—157 +13
Patricia Isabel Schmidt 79-78—157 +13
Trichat Cheenglab 79-79—158 +14
Ginnie Ding 77-81—158 +14
Anna Foster 84-74—158 +14
Georgia Hall 82-76—158 +14
Agathe Laisne 80-78—158 +14
Bronte Law 76-82—158 +14
Polly Mack 78-80—158 +14
Smilla Sonderby 78-80—158 +14
Anna Huang 85-74—159 +15
Momoka Kobori 79-80—159 +15
Morgane Metraux 79-80—159 +15
Alessia Nobilio 80-79—159 +15
Luna Sobron Galmes 81-78—159 +15
Leonie Harm 83-77—160 +16
Maddison Hinson-Tolchard 85-76—161 +17
Nadia van der Westhuizen 81-80—161 +17
Maha Haddioui 82-80—162 +18
Darcey Harry 82-80—162 +18
Frida Kinhult 80-82—162 +18
Anna Zanusso 79-83—162 +18
Blanca Fernandez 87-76—163 +19
Virginia Elena Carta 85-80—165 +21
Somi Lee 82-WD
Minjee Lee 85-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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