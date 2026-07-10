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ISCO Championship Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 8:12 PM

Friday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Second Round

Lucas Glover, United States 63-64—127
Steven Fisk, United States 63-66—129
Chan Kim, United States 64-65—129
Jeong-Weon Ko, France 65-65—130
Aaron Wise, United States 65-65—130
William Mouw, United States 68-63—131
Davis Chatfield, United States 68-64—132
Stephan Jaeger, Germany 63-69—132
Rafael Campos, Puerto Rico 66-67—133
Manuel Elvira, Spain 68-65—133
A.J. Ewart, Canada 66-67—133
Tom Hoge, United States 66-67—133
Romain Langasque, France 66-67—133
Justin Lower, United States 68-65—133
Denny McCarthy, United States 68-65—133
Taylor Pendrith, Canada 70-63—133
Chandler Phillips, United States 67-66—133
Alejandro Tosti, Argentina 67-66—133
Zac Blair, United States 69-65—134
Joel Dahmen, United States 67-67—134
Nick Hardy, United States 66-68—134
Mackenzie Hughes, Canada 66-68—134
Benjamin James, United States 65-69—134
Takumi Kanaya, Japan 66-68—134
Patton Kizzire, United States 65-69—134
Niklas Lemke, Sweden 67-67—134
Troy Merritt, United States 63-71—134
Chad Ramey, United States 67-67—134
Kevin Streelman, United States 70-64—134
Danny Walker, United States 69-65—134
Jonathan Byrd, United States 71-64—135
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-66—135
Jackson Koivun, United States 67-68—135
Ben Silverman, Canada 67-68—135
Preston Stout, United States 68-67—135
Cameron Champ, United States 66-70—136
Ugo Coussaud, France 69-67—136
Wenyi Ding, China 67-69—136
Joel Girrbach, Switzerland 67-69—136
Fabian Gomez, Argentina 69-67—136
Oihan Guillamoundeguy, France 67-69—136
Ben Martin, United States 67-69—136
Thomas Rosenmueller, Germany 66-70—136
Kris Ventura, Norway 68-68—136
Camilo Villegas, Colombia 69-67—136
Dylan Wu, United States 68-68—136
Sam Bairstow, England 67-70—137
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-65—137
Davis Bryant, United States 69-68—137
Nick Dunlap, United States 72-65—137
Lanto Griffin, United States 70-67—137
Rico Hoey, Philippines 71-66—137
Max Homa, United States 67-70—137
Beau Hossler, United States 69-68—137
Marcus Kinhult, Sweden 67-70—137
Ben Kohles, United States 71-66—137
Christo Lamprecht, South Africa 68-69—137
David Lipsky, United States 71-66—137
Luke List, United States 69-68—137
Felix Mory, France 69-68—137
Pontus Nyholm, Sweden 64-73—137
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70—137
Paul Peterson, United States 70-67—137
Marcel Schneider, Germany 69-68—137
Adam Svensson, Canada 65-72—137
Hugo Townsend, Sweden 69-68—137
Euan Walker, Scotland 67-70—137
Jorge Campillo, Spain 70-68—138
Filippo Celli, Italy 68-70—138
Todd Clements, England 67-71—138
Austin Cook, United States 68-70—138
Trace Crowe, United States 70-68—138
Zecheng Dou, China 67-71—138
Tyler Duncan, United States 66-72—138
Will Gordon, United States 72-66—138
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69—138
Lee Hodges, United States 68-70—138
Cooper Musselman, United States 66-72—138
Neal Shipley, United States 72-66—138
Davis Thompson, United States 71-67—138
Daniel Van Tonder, South Africa 69-69—138
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71—139
Luke Clanton, United States 68-71—139
Sean Crocker, United States 68-71—139
Brice Garnett, United States 69-70—139
Tommy Kuhl, United States 69-70—139
David Micheluzzi, Australia 73-66—139
Seung-Yul Noh, South Korea 72-67—139
Jeremy Paul, Germany 68-71—139
Scott Piercy, United States 70-69—139
Gordon Sargent, United States 71-68—139
Adam Schenk, United States 70-69—139
Jack Senior, England 71-68—139
Maximilian Steinlechner, Austria 71-68—139
Brandon Stone, South Africa 69-70—139
Robert Streb, United States 70-69—139
Tom Vaillant, France 70-69—139
John VanDerLaan, United States 72-67—139
Tyler Collet, United States 69-71—140
Patrick Fishburn, United States 67-73—140
Josiah Gilbert, Australia 70-70—140
Marcus Helligkilde, Denmark 67-73—140
Tobias Jonsson, Sweden 72-68—140
Jeffrey Kang, United States 65-75—140
Richie Ramsay, Scotland 72-68—140
Trey Shirley, United States 70-70—140
Vince Whaley, United States 69-71—140
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-69—141
Ryan Brehm, United States 70-71—141
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141
Drew Doyle, United States 70-71—141
Harry Higgs, United States 71-70—141
David Law, Scotland 72-69—141
JC Ritchie, South Africa 73-68—141
Sebastian Soderberg, Sweden 72-69—141
Quim Vidal, Spain 71-70—141
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-71—142
Adam Hadwin, Canada 67-75—142
Kensei Hirata, Japan 72-70—142
Anders Larson, United States 73-69—142
Peter Malnati, United States 70-72—142
Stefano Mazzoli, Italy 73-69—142
William McGirt, United States 73-69—142
Rocco Repetto Taylor, Spain 72-70—142
Miles Russell, United States 71-71—142
Hayden Springer, United States 74-68—142
Martin Laird, Scotland 73-70—143
Hank Lebioda, United States 73-70—143
Renato Paratore, Italy 73-70—143
Brandon Robinson-Thompson, England 72-71—143
David Skinns, England 70-73—143
Joshua Berry, England 71-73—144
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-73—144
Daniel Young, Scotland 74-70—144
Chandler Blanchet, United States 74-71—145
J.B. Holmes, United States 71-74—145
Jansen Preston, United States 70-75—145
Jared Wolfe, United States 72-73—145
Daniel Iceman, United States 75-73—148
Marcelo Rozo, Colombia 72-76—148
Brendon Todd, United States 76-75—151
Ashton Van Horne, United States 72-82—154
Jimmy Stanger, United States 74-WD
Daniel Gavins, England 78-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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