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ISCO Championship Par Scores

The Associated Press

July 10, 2026, 8:12 PM

Friday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Second Round

Lucas Glover, United States 63-64—127 -13
Steven Fisk, United States 63-66—129 -11
Chan Kim, United States 64-65—129 -11
Jeong-Weon Ko, France 65-65—130 -10
Aaron Wise, United States 65-65—130 -10
William Mouw, United States 68-63—131 -9
Davis Chatfield, United States 68-64—132 -8
Stephan Jaeger, Germany 63-69—132 -8
Rafael Campos, Puerto Rico 66-67—133 -7
Manuel Elvira, Spain 68-65—133 -7
A.J. Ewart, Canada 66-67—133 -7
Tom Hoge, United States 66-67—133 -7
Romain Langasque, France 66-67—133 -7
Justin Lower, United States 68-65—133 -7
Denny McCarthy, United States 68-65—133 -7
Taylor Pendrith, Canada 70-63—133 -7
Chandler Phillips, United States 67-66—133 -7
Alejandro Tosti, Argentina 67-66—133 -7
Zac Blair, United States 69-65—134 -6
Joel Dahmen, United States 67-67—134 -6
Nick Hardy, United States 66-68—134 -6
Mackenzie Hughes, Canada 66-68—134 -6
Benjamin James, United States 65-69—134 -6
Takumi Kanaya, Japan 66-68—134 -6
Patton Kizzire, United States 65-69—134 -6
Niklas Lemke, Sweden 67-67—134 -6
Troy Merritt, United States 63-71—134 -6
Chad Ramey, United States 67-67—134 -6
Kevin Streelman, United States 70-64—134 -6
Danny Walker, United States 69-65—134 -6
Jonathan Byrd, United States 71-64—135 -5
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-66—135 -5
Jackson Koivun, United States 67-68—135 -5
Ben Silverman, Canada 67-68—135 -5
Preston Stout, United States 68-67—135 -5
Cameron Champ, United States 66-70—136 -4
Ugo Coussaud, France 69-67—136 -4
Wenyi Ding, China 67-69—136 -4
Joel Girrbach, Switzerland 67-69—136 -4
Fabian Gomez, Argentina 69-67—136 -4
Oihan Guillamoundeguy, France 67-69—136 -4
Ben Martin, United States 67-69—136 -4
Thomas Rosenmueller, Germany 66-70—136 -4
Kris Ventura, Norway 68-68—136 -4
Camilo Villegas, Colombia 69-67—136 -4
Dylan Wu, United States 68-68—136 -4
Sam Bairstow, England 67-70—137 -3
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-65—137 -3
Davis Bryant, United States 69-68—137 -3
Nick Dunlap, United States 72-65—137 -3
Lanto Griffin, United States 70-67—137 -3
Rico Hoey, Philippines 71-66—137 -3
Max Homa, United States 67-70—137 -3
Beau Hossler, United States 69-68—137 -3
Marcus Kinhult, Sweden 67-70—137 -3
Ben Kohles, United States 71-66—137 -3
Christo Lamprecht, South Africa 68-69—137 -3
David Lipsky, United States 71-66—137 -3
Luke List, United States 69-68—137 -3
Felix Mory, France 69-68—137 -3
Pontus Nyholm, Sweden 64-73—137 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70—137 -3
Paul Peterson, United States 70-67—137 -3
Marcel Schneider, Germany 69-68—137 -3
Adam Svensson, Canada 65-72—137 -3
Hugo Townsend, Sweden 69-68—137 -3
Euan Walker, Scotland 67-70—137 -3
Jorge Campillo, Spain 70-68—138 -2
Filippo Celli, Italy 68-70—138 -2
Todd Clements, England 67-71—138 -2
Austin Cook, United States 68-70—138 -2
Trace Crowe, United States 70-68—138 -2
Zecheng Dou, China 67-71—138 -2
Tyler Duncan, United States 66-72—138 -2
Will Gordon, United States 72-66—138 -2
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69—138 -2
Lee Hodges, United States 68-70—138 -2
Cooper Musselman, United States 66-72—138 -2
Neal Shipley, United States 72-66—138 -2
Davis Thompson, United States 71-67—138 -2
Daniel Van Tonder, South Africa 69-69—138 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 68-71—139 -1
Luke Clanton, United States 68-71—139 -1
Sean Crocker, United States 68-71—139 -1
Brice Garnett, United States 69-70—139 -1
Tommy Kuhl, United States 69-70—139 -1
David Micheluzzi, Australia 73-66—139 -1
Seung-Yul Noh, South Korea 72-67—139 -1
Jeremy Paul, Germany 68-71—139 -1
Scott Piercy, United States 70-69—139 -1
Gordon Sargent, United States 71-68—139 -1
Adam Schenk, United States 70-69—139 -1
Jack Senior, England 71-68—139 -1
Maximilian Steinlechner, Austria 71-68—139 -1
Brandon Stone, South Africa 69-70—139 -1
Robert Streb, United States 70-69—139 -1
Tom Vaillant, France 70-69—139 -1
John VanDerLaan, United States 72-67—139 -1
Tyler Collet, United States 69-71—140 E
Patrick Fishburn, United States 67-73—140 E
Josiah Gilbert, Australia 70-70—140 E
Marcus Helligkilde, Denmark 67-73—140 E
Tobias Jonsson, Sweden 72-68—140 E
Jeffrey Kang, United States 65-75—140 E
Richie Ramsay, Scotland 72-68—140 E
Trey Shirley, United States 70-70—140 E
Vince Whaley, United States 69-71—140 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-69—141 +1
Ryan Brehm, United States 70-71—141 +1
Jens Dantorp, Sweden 72-69—141 +1
Drew Doyle, United States 70-71—141 +1
Harry Higgs, United States 71-70—141 +1
David Law, Scotland 72-69—141 +1
JC Ritchie, South Africa 73-68—141 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 72-69—141 +1
Quim Vidal, Spain 71-70—141 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-71—142 +2
Adam Hadwin, Canada 67-75—142 +2
Kensei Hirata, Japan 72-70—142 +2
Anders Larson, United States 73-69—142 +2
Peter Malnati, United States 70-72—142 +2
Stefano Mazzoli, Italy 73-69—142 +2
William McGirt, United States 73-69—142 +2
Rocco Repetto Taylor, Spain 72-70—142 +2
Miles Russell, United States 71-71—142 +2
Hayden Springer, United States 74-68—142 +2
Martin Laird, Scotland 73-70—143 +3
Hank Lebioda, United States 73-70—143 +3
Renato Paratore, Italy 73-70—143 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 72-71—143 +3
David Skinns, England 70-73—143 +3
Joshua Berry, England 71-73—144 +4
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-73—144 +4
Daniel Young, Scotland 74-70—144 +4
Chandler Blanchet, United States 74-71—145 +5
J.B. Holmes, United States 71-74—145 +5
Jansen Preston, United States 70-75—145 +5
Jared Wolfe, United States 72-73—145 +5
Daniel Iceman, United States 75-73—148 +8
Marcelo Rozo, Colombia 72-76—148 +8
Brendon Todd, United States 76-75—151 +11
Ashton Van Horne, United States 72-82—154 +14
Jimmy Stanger, United States 74-WD
Daniel Gavins, England 78-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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