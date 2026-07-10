ISCO Championship Par Scores

Friday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Second Round
|Lucas Glover, United States
|63-64—127
|-13
|Steven Fisk, United States
|63-66—129
|-11
|Chan Kim, United States
|64-65—129
|-11
|Jeong-Weon Ko, France
|65-65—130
|-10
|Aaron Wise, United States
|65-65—130
|-10
|William Mouw, United States
|68-63—131
|-9
|Davis Chatfield, United States
|68-64—132
|-8
|Stephan Jaeger, Germany
|63-69—132
|-8
|Rafael Campos, Puerto Rico
|66-67—133
|-7
|Manuel Elvira, Spain
|68-65—133
|-7
|A.J. Ewart, Canada
|66-67—133
|-7
|Tom Hoge, United States
|66-67—133
|-7
|Romain Langasque, France
|66-67—133
|-7
|Justin Lower, United States
|68-65—133
|-7
|Denny McCarthy, United States
|68-65—133
|-7
|Taylor Pendrith, Canada
|70-63—133
|-7
|Chandler Phillips, United States
|67-66—133
|-7
|Alejandro Tosti, Argentina
|67-66—133
|-7
|Zac Blair, United States
|69-65—134
|-6
|Joel Dahmen, United States
|67-67—134
|-6
|Nick Hardy, United States
|66-68—134
|-6
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-68—134
|-6
|Benjamin James, United States
|65-69—134
|-6
|Takumi Kanaya, Japan
|66-68—134
|-6
|Patton Kizzire, United States
|65-69—134
|-6
|Niklas Lemke, Sweden
|67-67—134
|-6
|Troy Merritt, United States
|63-71—134
|-6
|Chad Ramey, United States
|67-67—134
|-6
|Kevin Streelman, United States
|70-64—134
|-6
|Danny Walker, United States
|69-65—134
|-6
|Jonathan Byrd, United States
|71-64—135
|-5
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|69-66—135
|-5
|Jackson Koivun, United States
|67-68—135
|-5
|Ben Silverman, Canada
|67-68—135
|-5
|Preston Stout, United States
|68-67—135
|-5
|Cameron Champ, United States
|66-70—136
|-4
|Ugo Coussaud, France
|69-67—136
|-4
|Wenyi Ding, China
|67-69—136
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-69—136
|-4
|Fabian Gomez, Argentina
|69-67—136
|-4
|Oihan Guillamoundeguy, France
|67-69—136
|-4
|Ben Martin, United States
|67-69—136
|-4
|Thomas Rosenmueller, Germany
|66-70—136
|-4
|Kris Ventura, Norway
|68-68—136
|-4
|Camilo Villegas, Colombia
|69-67—136
|-4
|Dylan Wu, United States
|68-68—136
|-4
|Sam Bairstow, England
|67-70—137
|-3
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|72-65—137
|-3
|Davis Bryant, United States
|69-68—137
|-3
|Nick Dunlap, United States
|72-65—137
|-3
|Lanto Griffin, United States
|70-67—137
|-3
|Rico Hoey, Philippines
|71-66—137
|-3
|Max Homa, United States
|67-70—137
|-3
|Beau Hossler, United States
|69-68—137
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|67-70—137
|-3
|Ben Kohles, United States
|71-66—137
|-3
|Christo Lamprecht, South Africa
|68-69—137
|-3
|David Lipsky, United States
|71-66—137
|-3
|Luke List, United States
|69-68—137
|-3
|Felix Mory, France
|69-68—137
|-3
|Pontus Nyholm, Sweden
|64-73—137
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-70—137
|-3
|Paul Peterson, United States
|70-67—137
|-3
|Marcel Schneider, Germany
|69-68—137
|-3
|Adam Svensson, Canada
|65-72—137
|-3
|Hugo Townsend, Sweden
|69-68—137
|-3
|Euan Walker, Scotland
|67-70—137
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|70-68—138
|-2
|Filippo Celli, Italy
|68-70—138
|-2
|Todd Clements, England
|67-71—138
|-2
|Austin Cook, United States
|68-70—138
|-2
|Trace Crowe, United States
|70-68—138
|-2
|Zecheng Dou, China
|67-71—138
|-2
|Tyler Duncan, United States
|66-72—138
|-2
|Will Gordon, United States
|72-66—138
|-2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-69—138
|-2
|Lee Hodges, United States
|68-70—138
|-2
|Cooper Musselman, United States
|66-72—138
|-2
|Neal Shipley, United States
|72-66—138
|-2
|Davis Thompson, United States
|71-67—138
|-2
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-69—138
|-2
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|68-71—139
|-1
|Luke Clanton, United States
|68-71—139
|-1
|Sean Crocker, United States
|68-71—139
|-1
|Brice Garnett, United States
|69-70—139
|-1
|Tommy Kuhl, United States
|69-70—139
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|73-66—139
|-1
|Seung-Yul Noh, South Korea
|72-67—139
|-1
|Jeremy Paul, Germany
|68-71—139
|-1
|Scott Piercy, United States
|70-69—139
|-1
|Gordon Sargent, United States
|71-68—139
|-1
|Adam Schenk, United States
|70-69—139
|-1
|Jack Senior, England
|71-68—139
|-1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|71-68—139
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|69-70—139
|-1
|Robert Streb, United States
|70-69—139
|-1
|Tom Vaillant, France
|70-69—139
|-1
|John VanDerLaan, United States
|72-67—139
|-1
|Tyler Collet, United States
|69-71—140
|E
|Patrick Fishburn, United States
|67-73—140
|E
|Josiah Gilbert, Australia
|70-70—140
|E
|Marcus Helligkilde, Denmark
|67-73—140
|E
|Tobias Jonsson, Sweden
|72-68—140
|E
|Jeffrey Kang, United States
|65-75—140
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|72-68—140
|E
|Trey Shirley, United States
|70-70—140
|E
|Vince Whaley, United States
|69-71—140
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-69—141
|+1
|Ryan Brehm, United States
|70-71—141
|+1
|Jens Dantorp, Sweden
|72-69—141
|+1
|Drew Doyle, United States
|70-71—141
|+1
|Harry Higgs, United States
|71-70—141
|+1
|David Law, Scotland
|72-69—141
|+1
|JC Ritchie, South Africa
|73-68—141
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|72-69—141
|+1
|Quim Vidal, Spain
|71-70—141
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|71-71—142
|+2
|Adam Hadwin, Canada
|67-75—142
|+2
|Kensei Hirata, Japan
|72-70—142
|+2
|Anders Larson, United States
|73-69—142
|+2
|Peter Malnati, United States
|70-72—142
|+2
|Stefano Mazzoli, Italy
|73-69—142
|+2
|William McGirt, United States
|73-69—142
|+2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|72-70—142
|+2
|Miles Russell, United States
|71-71—142
|+2
|Hayden Springer, United States
|74-68—142
|+2
|Martin Laird, Scotland
|73-70—143
|+3
|Hank Lebioda, United States
|73-70—143
|+3
|Renato Paratore, Italy
|73-70—143
|+3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|72-71—143
|+3
|David Skinns, England
|70-73—143
|+3
|Joshua Berry, England
|71-73—144
|+4
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-73—144
|+4
|Daniel Young, Scotland
|74-70—144
|+4
|Chandler Blanchet, United States
|74-71—145
|+5
|J.B. Holmes, United States
|71-74—145
|+5
|Jansen Preston, United States
|70-75—145
|+5
|Jared Wolfe, United States
|72-73—145
|+5
|Daniel Iceman, United States
|75-73—148
|+8
|Marcelo Rozo, Colombia
|72-76—148
|+8
|Brendon Todd, United States
|76-75—151
|+11
|Ashton Van Horne, United States
|72-82—154
|+14
|Jimmy Stanger, United States
|74-WD
|Daniel Gavins, England
|78-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.