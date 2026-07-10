Genesis Scottish Open Scores

Friday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,282; Par: 70
Second Round
|Tom Kim, South Korea
|65-66—131
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|65-66—131
|Jordan L. Smith, England
|68-63—131
|Matt Fitzpatrick, England
|67-65—132
|Min Woo Lee, Australia
|66-66—132
|Chris Gotterup, United States
|68-65—133
|Joost Luiten, Netherlands
|67-66—133
|Robert MacIntyre, Scotland
|67-66—133
|Keita Nakajima, Japan
|67-66—133
|Victor Perez, France
|69-64—133
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|69-64—133
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|68-65—133
|Wyndham Clark, United States
|67-67—134
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|68-66—134
|Michael Thorbjornsen, United States
|66-68—134
|Karl Vilips, Australia
|70-64—134
|Danny Willett, England
|67-67—134
|Marcus Armitage, England
|68-67—135
|Ryan Gerard, United States
|68-67—135
|Oliver Lindell, Finland
|66-69—135
|Guido Migliozzi, Italy
|68-67—135
|Patrick Reed, United States
|68-67—135
|Kevin Roy, United States
|67-68—135
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-65—135
|Ricky Castillo, United States
|70-66—136
|Cameron Davis, Australia
|70-66—136
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-66—136
|Austin Eckroat, United States
|70-66—136
|Ryan Fox, New Zealand
|71-65—136
|Tyrrell Hatton, England
|70-66—136
|Calum Hill, Scotland
|67-69—136
|Casey Jarvis, South Africa
|68-68—136
|John Keefer, United States
|68-68—136
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-68—136
|Andrew Putnam, United States
|71-65—136
|Andy Sullivan, England
|68-68—136
|Justin Thomas, United States
|69-67—136
|Laurie Canter, England
|69-68—137
|Corey Conners, Canada
|67-70—137
|Tommy Fleetwood, England
|67-70—137
|Si Woo Kim, South Korea
|70-67—137
|Chris Kirk, United States
|70-67—137
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-68—137
|Francesco Molinari, Italy
|68-69—137
|Andrew Novak, United States
|66-71—137
|Matti Schmid, Germany
|68-69—137
|Nick Taylor, Canada
|70-67—137
|Sahith Theegala, United States
|70-67—137
|Michael Brennan, United States
|67-71—138
|Eric Cole, United States
|71-67—138
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-66—138
|Nicolas Echavarria, Colombia
|68-70—138
|Nacho Elvira, Spain
|69-69—138
|Max Greyserman, United States
|69-69—138
|Brian Harman, United States
|70-68—138
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|65-73—138
|Viktor Hovland, Norway
|68-70—138
|Scott Jamieson, Scotland
|69-69—138
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-67—138
|Kurt Kitayama, United States
|66-72—138
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-69—138
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-68—138
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|67-71—138
|Mac Meissner, United States
|71-67—138
|Shaun Norris, South Africa
|68-70—138
|Jon Rahm, Spain
|73-65—138
|Davis Riley, United States
|68-70—138
|Adrien Saddier, France
|72-66—138
|Adam Scott, Australia
|69-69—138
|J.J. Spaun, United States
|68-70—138
|Jesper Svensson, Sweden
|70-68—138
|Ludvig Aberg, Sweden
|68-71—139
|Zachary Bauchou, United States
|67-72—139
|Dan Bradbury, England
|71-68—139
|Patrick Cantlay, United States
|65-74—139
|Harris English, United States
|71-68—139
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-69—139
|Matthew McCarty, United States
|67-72—139
|Marco Penge, England
|70-69—139
|David Puig, Spain
|75-64—139
|Antoine Rozner, France
|69-70—139
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-71—139
|Sepp Straka, Austria
|70-69—139
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-74—140
|Daniel Brown, England
|73-67—140
|Grant Forrest, Scotland
|69-71—140
|Doug Ghim, United States
|71-69—140
|Jordan Gumberg, United States
|72-68—140
|Joe Highsmith, United States
|71-69—140
|Michael Kim, United States
|68-72—140
|Brooks Koepka, United States
|66-74—140
|Joakim Lagergren, Sweden
|70-70—140
|Shane Lowry, Ireland
|71-69—140
|Max McGreevy, United States
|69-71—140
|Adrian Meronk, Poland
|69-71—140
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-69—140
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|70-70—140
|Aldrich Potgieter, South Africa
|70-70—140
|Scottie Scheffler, United States
|68-72—140
|Alex Smalley, United States
|72-68—140
|Erik Van Rooyen, South Africa
|71-69—140
|Alex Fitzpatrick, England
|71-70—141
|Julien Guerrier, France
|71-70—141
|Harry Hall, England
|71-70—141
|Angel Hidalgo, Spain
|68-73—141
|Billy Horschel, United States
|74-67—141
|Matteo Manassero, Italy
|72-69—141
|Aaron Rai, England
|71-70—141
|Johannes Veerman, United States
|73-68—141
|Paul Waring, England
|71-70—141
|Ryggs Johnston, United States
|72-70—142
|Jake Knapp, United States
|72-70—142
|Richard Mansell, England
|70-72—142
|Dylan Naidoo, South Africa
|70-72—142
|Ockie Strydom, South Africa
|69-73—142
|Matt Wallace, England
|70-72—142
|Pierceson Coody, United States
|71-72—143
|Rikuya Hoshino, Japan
|71-72—143
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-72—143
|Junghwan Lee, South Korea
|72-71—143
|Hao-Tong Li, China
|68-75—143
|Kristoffer Reitan, Norway
|71-72—143
|Xander Schauffele, United States
|69-74—143
|Sam Stevens, United States
|68-75—143
|Bernd Wiesberger, Austria
|65-78—143
|Seungbin Choi, South Korea
|71-73—144
|Padraig Harrington, Ireland
|74-70—144
|Mark Hubbard, United States
|70-74—144
|Thriston Lawrence, South Africa
|71-73—144
|Alex Noren, Sweden
|69-75—144
|Ashun Wu, China
|73-71—144
|Charley Hoffman, United States
|74-71—145
|Sungjae Im, South Korea
|72-73—145
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-73—145
|Brandt Snedeker, United States
|69-76—145
|Connor Syme, Scotland
|75-70—145
|Kevin Yu, Chinese Taipei
|75-70—145
|Brian Campbell, United States
|72-74—146
|Daniel Hillier, New Zealand
|75-71—146
|Kota Kaneko, Japan
|71-75—146
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|76-70—146
|John Parry, England
|75-71—146
|Matthieu Pavon, France
|70-76—146
|David Ravetto, France
|73-73—146
|Austin Smotherman, United States
|74-72—146
|Martin Couvra, France
|73-74—147
|Taylor Moore, United States
|70-77—147
|Yurav Premlall, South Africa
|71-76—147
|Frederic Lacroix, France
|73-75—148
|Marcel Siem, Germany
|69-79—148
|Richard Sterne, South Africa
|72-76—148
|Bud Cauley, United States
|73-76—149
|Baekjun Kim, South Korea
|75-74—149
|Taehoon Ok, South Korea
|72-78—150
|Freddy Schott, Germany
|85-68—153
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.