ISCO Championship Par Scores

Thursday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
First Round
|Steven Fisk, United States
|31-32—63
|-7
|Lucas Glover, United States
|33-30—63
|-7
|Stephan Jaeger, Germany
|32-31—63
|-7
|Troy Merritt, United States
|34-29—63
|-7
|Chan Kim, United States
|34-30—64
|-6
|Pontus Nyholm, Sweden
|33-31—64
|-6
|Benjamin James, United States
|31-34—65
|-5
|Jeffrey Kang, United States
|33-32—65
|-5
|Patton Kizzire, United States
|34-31—65
|-5
|Jeong-Weon Ko, France
|33-32—65
|-5
|Adam Svensson, Canada
|30-35—65
|-5
|Aaron Wise, United States
|32-33—65
|-5
|Rafael Campos, Puerto Rico
|33-33—66
|-4
|Cameron Champ, United States
|34-32—66
|-4
|Tyler Duncan, United States
|30-36—66
|-4
|A.J. Ewart, Canada
|34-32—66
|-4
|Nick Hardy, United States
|31-35—66
|-4
|Tom Hoge, United States
|33-33—66
|-4
|Mackenzie Hughes, Canada
|32-34—66
|-4
|Takumi Kanaya, Japan
|34-32—66
|-4
|Romain Langasque, France
|32-34—66
|-4
|Cooper Musselman, United States
|34-32—66
|-4
|Thomas Rosenmueller, Germany
|33-33—66
|-4
|Sam Bairstow, England
|33-34—67
|-3
|Todd Clements, England
|35-32—67
|-3
|Joel Dahmen, United States
|33-34—67
|-3
|Wenyi Ding, China
|33-34—67
|-3
|Zecheng Dou, China
|34-33—67
|-3
|Patrick Fishburn, United States
|35-32—67
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-33—67
|-3
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-34—67
|-3
|Adam Hadwin, Canada
|34-33—67
|-3
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-33—67
|-3
|Max Homa, United States
|33-34—67
|-3
|Marcus Kinhult, Sweden
|34-33—67
|-3
|Jackson Koivun, United States
|34-33—67
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|37-30—67
|-3
|Ben Martin, United States
|36-31—67
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-34—67
|-3
|Chandler Phillips, United States
|34-33—67
|-3
|Chad Ramey, United States
|34-33—67
|-3
|Ben Silverman, Canada
|34-33—67
|-3
|Alejandro Tosti, Argentina
|29-38—67
|-3
|Euan Walker, Scotland
|34-33—67
|-3
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-34—68
|-2
|Filippo Celli, Italy
|36-32—68
|-2
|Davis Chatfield, United States
|34-34—68
|-2
|Luke Clanton, United States
|36-32—68
|-2
|Austin Cook, United States
|35-33—68
|-2
|Sean Crocker, United States
|34-34—68
|-2
|Manuel Elvira, Spain
|35-33—68
|-2
|Lee Hodges, United States
|34-34—68
|-2
|Christo Lamprecht, South Africa
|36-32—68
|-2
|Justin Lower, United States
|34-34—68
|-2
|Denny McCarthy, United States
|35-33—68
|-2
|William Mouw, United States
|34-34—68
|-2
|Jeremy Paul, Germany
|34-34—68
|-2
|Preston Stout, United States
|35-33—68
|-2
|Kris Ventura, Norway
|34-34—68
|-2
|Dylan Wu, United States
|34-34—68
|-2
|Zac Blair, United States
|34-35—69
|-1
|Davis Bryant, United States
|34-35—69
|-1
|Tyler Collet, United States
|32-37—69
|-1
|Ugo Coussaud, France
|34-35—69
|-1
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|36-33—69
|-1
|Brice Garnett, United States
|31-38—69
|-1
|Fabian Gomez, Argentina
|36-33—69
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-32—69
|-1
|Beau Hossler, United States
|34-35—69
|-1
|Tommy Kuhl, United States
|33-36—69
|-1
|Luke List, United States
|36-33—69
|-1
|Felix Mory, France
|35-34—69
|-1
|Marcel Schneider, Germany
|34-35—69
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|34-35—69
|-1
|Hugo Townsend, Sweden
|35-34—69
|-1
|Daniel Van Tonder, South Africa
|35-34—69
|-1
|Camilo Villegas, Colombia
|32-37—69
|-1
|Danny Walker, United States
|35-34—69
|-1
|Vince Whaley, United States
|35-34—69
|-1
|Ryan Brehm, United States
|36-34—70
|E
|Jorge Campillo, Spain
|36-34—70
|E
|Trace Crowe, United States
|37-33—70
|E
|Drew Doyle, United States
|35-35—70
|E
|Josiah Gilbert, Australia
|35-35—70
|E
|Lanto Griffin, United States
|34-36—70
|E
|Peter Malnati, United States
|36-34—70
|E
|Taylor Pendrith, Canada
|35-35—70
|E
|Paul Peterson, United States
|35-35—70
|E
|Scott Piercy, United States
|36-34—70
|E
|Jansen Preston, United States
|35-35—70
|E
|Adam Schenk, United States
|36-34—70
|E
|Trey Shirley, United States
|35-35—70
|E
|David Skinns, England
|37-33—70
|E
|Robert Streb, United States
|36-34—70
|E
|Kevin Streelman, United States
|35-35—70
|E
|Tom Vaillant, France
|34-36—70
|E
|Joshua Berry, England
|39-32—71
|+1
|Jonathan Byrd, United States
|38-33—71
|+1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|38-33—71
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-34—71
|+1
|Harry Higgs, United States
|35-36—71
|+1
|Rico Hoey, Philippines
|34-37—71
|+1
|J.B. Holmes, United States
|35-36—71
|+1
|Ben Kohles, United States
|38-33—71
|+1
|David Lipsky, United States
|35-36—71
|+1
|Miles Russell, United States
|38-33—71
|+1
|Gordon Sargent, United States
|38-33—71
|+1
|Jack Senior, England
|35-36—71
|+1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-37—71
|+1
|Davis Thompson, United States
|37-34—71
|+1
|Quim Vidal, Spain
|37-34—71
|+1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|38-34—72
|+2
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|36-36—72
|+2
|Jens Dantorp, Sweden
|35-37—72
|+2
|Nick Dunlap, United States
|33-39—72
|+2
|Will Gordon, United States
|36-36—72
|+2
|Kensei Hirata, Japan
|38-34—72
|+2
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-38—72
|+2
|David Law, Scotland
|33-39—72
|+2
|Seung-Yul Noh, South Korea
|35-37—72
|+2
|Richie Ramsay, Scotland
|36-36—72
|+2
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|37-35—72
|+2
|Brandon Robinson-Thompson, England
|38-34—72
|+2
|Marcelo Rozo, Colombia
|37-35—72
|+2
|Neal Shipley, United States
|37-35—72
|+2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-36—72
|+2
|Ashton Van Horne, United States
|39-33—72
|+2
|John VanDerLaan, United States
|36-36—72
|+2
|Jared Wolfe, United States
|35-37—72
|+2
|Martin Laird, Scotland
|36-37—73
|+3
|Anders Larson, United States
|37-36—73
|+3
|Hank Lebioda, United States
|37-36—73
|+3
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-38—73
|+3
|William McGirt, United States
|36-37—73
|+3
|David Micheluzzi, Australia
|36-37—73
|+3
|Renato Paratore, Italy
|37-36—73
|+3
|JC Ritchie, South Africa
|36-37—73
|+3
|Chandler Blanchet, United States
|39-35—74
|+4
|Hayden Springer, United States
|39-35—74
|+4
|Jimmy Stanger, United States
|38-36—74
|+4
|Daniel Young, Scotland
|38-36—74
|+4
|Daniel Iceman, United States
|39-36—75
|+5
|Brendon Todd, United States
|39-37—76
|+6
|Daniel Gavins, England
|40-38—78
|+8
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