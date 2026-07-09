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ISCO Championship Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 7:17 PM

Thursday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

First Round

Steven Fisk, United States 31-32—63
Lucas Glover, United States 33-30—63
Stephan Jaeger, Germany 32-31—63
Troy Merritt, United States 34-29—63
Chan Kim, United States 34-30—64
Pontus Nyholm, Sweden 33-31—64
Benjamin James, United States 31-34—65
Jeffrey Kang, United States 33-32—65
Patton Kizzire, United States 34-31—65
Jeong-Weon Ko, France 33-32—65
Adam Svensson, Canada 30-35—65
Aaron Wise, United States 32-33—65
Rafael Campos, Puerto Rico 33-33—66
Cameron Champ, United States 34-32—66
Tyler Duncan, United States 30-36—66
A.J. Ewart, Canada 34-32—66
Nick Hardy, United States 31-35—66
Tom Hoge, United States 33-33—66
Mackenzie Hughes, Canada 32-34—66
Takumi Kanaya, Japan 34-32—66
Romain Langasque, France 32-34—66
Cooper Musselman, United States 34-32—66
Thomas Rosenmueller, Germany 33-33—66
Sam Bairstow, England 33-34—67
Todd Clements, England 35-32—67
Joel Dahmen, United States 33-34—67
Wenyi Ding, China 33-34—67
Zecheng Dou, China 34-33—67
Patrick Fishburn, United States 35-32—67
Joel Girrbach, Switzerland 34-33—67
Oihan Guillamoundeguy, France 33-34—67
Adam Hadwin, Canada 34-33—67
Marcus Helligkilde, Denmark 34-33—67
Max Homa, United States 33-34—67
Marcus Kinhult, Sweden 34-33—67
Jackson Koivun, United States 34-33—67
Niklas Lemke, Sweden 37-30—67
Ben Martin, United States 36-31—67
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-34—67
Chandler Phillips, United States 34-33—67
Chad Ramey, United States 34-33—67
Ben Silverman, Canada 34-33—67
Alejandro Tosti, Argentina 29-38—67
Euan Walker, Scotland 34-33—67
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-34—68
Filippo Celli, Italy 36-32—68
Davis Chatfield, United States 34-34—68
Luke Clanton, United States 36-32—68
Austin Cook, United States 35-33—68
Sean Crocker, United States 34-34—68
Manuel Elvira, Spain 35-33—68
Lee Hodges, United States 34-34—68
Christo Lamprecht, South Africa 36-32—68
Justin Lower, United States 34-34—68
Denny McCarthy, United States 35-33—68
William Mouw, United States 34-34—68
Jeremy Paul, Germany 34-34—68
Preston Stout, United States 35-33—68
Kris Ventura, Norway 34-34—68
Dylan Wu, United States 34-34—68
Zac Blair, United States 34-35—69
Davis Bryant, United States 34-35—69
Tyler Collet, United States 32-37—69
Ugo Coussaud, France 34-35—69
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 36-33—69
Brice Garnett, United States 31-38—69
Fabian Gomez, Argentina 36-33—69
Ricardo Gouveia, Portugal 37-32—69
Beau Hossler, United States 34-35—69
Tommy Kuhl, United States 33-36—69
Luke List, United States 36-33—69
Felix Mory, France 35-34—69
Marcel Schneider, Germany 34-35—69
Brandon Stone, South Africa 34-35—69
Hugo Townsend, Sweden 35-34—69
Daniel Van Tonder, South Africa 35-34—69
Camilo Villegas, Colombia 32-37—69
Danny Walker, United States 35-34—69
Vince Whaley, United States 35-34—69
Ryan Brehm, United States 36-34—70
Jorge Campillo, Spain 36-34—70
Trace Crowe, United States 37-33—70
Drew Doyle, United States 35-35—70
Josiah Gilbert, Australia 35-35—70
Lanto Griffin, United States 34-36—70
Peter Malnati, United States 36-34—70
Taylor Pendrith, Canada 35-35—70
Paul Peterson, United States 35-35—70
Scott Piercy, United States 36-34—70
Jansen Preston, United States 35-35—70
Adam Schenk, United States 36-34—70
Trey Shirley, United States 35-35—70
David Skinns, England 37-33—70
Robert Streb, United States 36-34—70
Kevin Streelman, United States 35-35—70
Tom Vaillant, France 34-36—70
Joshua Berry, England 39-32—71
Jonathan Byrd, United States 38-33—71
Rafa Cabrera Bello, Spain 38-33—71
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-34—71
Harry Higgs, United States 35-36—71
Rico Hoey, Philippines 34-37—71
J.B. Holmes, United States 35-36—71
Ben Kohles, United States 38-33—71
David Lipsky, United States 35-36—71
Miles Russell, United States 38-33—71
Gordon Sargent, United States 38-33—71
Jack Senior, England 35-36—71
Maximilian Steinlechner, Austria 34-37—71
Davis Thompson, United States 37-34—71
Quim Vidal, Spain 37-34—71
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-34—72
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 36-36—72
Jens Dantorp, Sweden 35-37—72
Nick Dunlap, United States 33-39—72
Will Gordon, United States 36-36—72
Kensei Hirata, Japan 38-34—72
Tobias Jonsson, Sweden 34-38—72
David Law, Scotland 33-39—72
Seung-Yul Noh, South Korea 35-37—72
Richie Ramsay, Scotland 36-36—72
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-35—72
Brandon Robinson-Thompson, England 38-34—72
Marcelo Rozo, Colombia 37-35—72
Neal Shipley, United States 37-35—72
Sebastian Soderberg, Sweden 36-36—72
Ashton Van Horne, United States 39-33—72
John VanDerLaan, United States 36-36—72
Jared Wolfe, United States 35-37—72
Martin Laird, Scotland 36-37—73
Anders Larson, United States 37-36—73
Hank Lebioda, United States 37-36—73
Stefano Mazzoli, Italy 35-38—73
William McGirt, United States 36-37—73
David Micheluzzi, Australia 36-37—73
Renato Paratore, Italy 37-36—73
JC Ritchie, South Africa 36-37—73
Chandler Blanchet, United States 39-35—74
Hayden Springer, United States 39-35—74
Jimmy Stanger, United States 38-36—74
Daniel Young, Scotland 38-36—74
Daniel Iceman, United States 39-36—75
Brendon Todd, United States 39-37—76
Daniel Gavins, England 40-38—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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