x-first half winner
All Times EDT
Wednesday’s Games
Vancouver 8, Hillsboro 6
Tri-City 6, Spokane 5
Eugene 10, Everett 4
Thursday’s Games
Everett 10, Eugene 2
Hillsboro 8, Vancouver 5
Tri-City 7, Spokane 6
Friday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
Saturday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.
Eugene at Everett, 10:05 p.m.
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