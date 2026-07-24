x-first half winner All Times EDT Wednesday’s Games Vancouver 8, Hillsboro 6 Tri-City 6, Spokane 5 Eugene 10, Everett 4…

x-first half winner

All Times EDT

Wednesday’s Games

Vancouver 8, Hillsboro 6

Tri-City 6, Spokane 5

Eugene 10, Everett 4

Thursday’s Games

Everett 10, Eugene 2

Hillsboro 8, Vancouver 5

Tri-City 7, Spokane 6

Friday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

Saturday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Eugene at Everett, 10:05 p.m.

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